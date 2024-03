Los 'comunes' insisten en tumbar los presupuestos catalanes si continúa el Hard Rock y esperan que el Govern recapacite

Aina Vidal avisa a ERC de que desvinculen Cataluña de los PGE y no usen su voto en el Congreso como si fuera un "mercado de pescado"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha manifestado que su formación está dispuesta a negociar hasta el final sobre los presupuestos en Cataluña pero ha insistido en que están dispuestos a tumbarlos si se mantiene el proyecto turístico Hard Rock en Tarragona.

Además, ha instado a desvincular su posición sobre las futuras cuentas públicas planteadas por el Govern, liderado por ERC, de la negociación con los republicanos para los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y es que "no le entra en la cabeza" que un grupo parlamentario "pusiera en jaque" los Presupuestos Generales como si fuera un "mercado de pescado".

Ayer la formación catalana criticó que ERC presione a Sumar sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2024 y los vincule con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

LAS CUENTAN EN CATALUÑA CAEN SI NO HAY ANTES UNA SOLUCIÓN

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Vidal ha asegurado que los 'comunes' nunca van a votar unos presupuestos que "mientan a Cataluña" y ha tildado al Hard Rock de ser un "macrocasino" que no tiene sentido en la actualidad.

"Tenemos sequía, tenemos problemas de ludopatía, tenemos problemas de vivienda y ninguno de estos están abordados con los presupuestos de Cataluña", ha aseverado.

Fuentes del espacio catalán auguran que si no hay un cambio de postura las cuentas catalanas van a caer y que está en manos del Govern poder encontrar una solución, dado que hay tiempo hasta esta tarde, cuando se vota el anteproyecto, y que los teléfonos siguen abiertos.

Cuestionada, en alusión a ERC, a si hay vinculación entre los presupuestos en cataluña y los estatales, Vidal lo ha descartado tajantemente, para enfatizar en que ya han dado su palabra de intentar revertir el Hard Rock y que "no están jugando".

"Nosotros apostamos por una Cataluña del futuro y por una Cataluña que sea responsable con los recursos hídricos. Tenemos delante un proyecto de presupuestos que van en contra, en este caso, de la salud pública, que fomentan la ludopatía. Estamos hablando de un casino. Ese no es un modelo para el país", ha insistido.

La diputada se ha mostrado crítica con el Govern y ha enfatizado que los 'comunes' están en contra de "seguir engañando al personal" como si fueran "chicos pequeños". "Las propuestas que nos han hecho parecen más una broma que no una propuesta, así que nosotros seguiremos estando, por supuesto, con el teléfono en la mano, o pendientes de poder seguir negociando, pero si estas son las condiciones, nosotros votamos a favor de Cataluña", ha zanjado.

EL PSOE ASUME QUE CAERÁN LOS PRESUPUESTOS EN CATALUÑA

Previamente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que la decisión sobre el apoyo corresponde a los 'comunes' y que Sumar no ha dirigido ninguna petición a la formación catalana, dado que son una formación "plurinacional" y "no centralista". Al respecto, desde los 'comunes' subrayan que la posición de Díaz ha sido "impecable" en este asunto y que tampoco han recibido ningún mensaje por parte del PSOE.

Desde el ala socialista en el Ejecutivo dan por hecho de que los presupuestos catalanes van a caer y son consciente de que esto no facilita la negociación sobre los PGE, pero esperan también que al final no afecte a su aprobación.

En este sentido, aluden a que no se puede prenteder que el PC renuncie a sus propuestas para que otros respalden las cuentas catalanas, dado que la "política no funciona así". La responsabilidad no se le puede cargar al PSOE, enfatizan estas fuentes para destacar que el líder del PSC, Salvador Illa, ha hecho todo lo posible para el acuerdo y ha estado muy colaborador con el presidente catalán, Pere Aragonés.