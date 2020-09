COMUNICADO: 10 años de expansión global

-LOTTE Hotel atraviesa Estados Unidos abriendo 'LOTTE Hotel Seattle' - Nuevo hotel con 189 habitaciones y 12 salas de banquetes, se inaugura el 24 de septiembre en Fifth Avenue, Seattle - Las habitaciones del hotel cuentan con una pared entera de ventana de cristal que ofrece espléndidas vistas al océano y a la ciudad de Seattle SEUL, Corea del Sur, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- LOTTE Hotel abre en Seattle, la ciudad más grande del noroeste de EE.UU. el 24 de septiembre como el 12º hotel internacional de la cadena y el tercero en los Estados Unidos, después de LOTTE Hotel Guam y LOTTE New York Palace. Tras la exitosa apertura del LOTTE New York Palace, el LOTTE Hotel se dirige a Seattle y operará un hotel de primer nivel tanto en el este como en el oeste de los Estados Unidos.

-LOTTE Hotel atraviesa Estados Unidos abriendo 'LOTTE Hotel Seattle' - Nuevo hotel con 189 habitaciones y 12 salas de banquetes, se inaugura el 24 de septiembre en Fifth Avenue, Seattle - Las habitaciones del hotel cuentan con una pared entera de ventana de cristal que ofrece espléndidas vistas al océano y a la ciudad de Seattle SEUL, Corea del Sur, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- LOTTE Hotel abre en Seattle, la ciudad más grande del noroeste de EE.UU. el 24 de septiembre como el 12º hotel internacional de la cadena y el tercero en los Estados Unidos, después de LOTTE Hotel Guam y LOTTE New York Palace. Tras la exitosa apertura del LOTTE New York Palace, el LOTTE Hotel se dirige a Seattle y operará un hotel de primer nivel tanto en el este como en el oeste de los Estados Unidos. https://mma.prnewswire.com/media/1276221/LOTTE_Hotel_Seattle_Presidential_Suite.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1276221/LOTTE_Hotel_Seattle_Presidential_Suite.jpg] LOTTE Hotel, cuya expansión mundial marca su décimo año este año desde la apertura de LOTTE Hotel Moscú en septiembre de 2010, ahora opera 12 hoteles de cadena internacional en siete países, incluyendo Estados Unidos, Vietnam y Rusia. Esto demuestra que la compañía ha impulsado una expansión global agresiva, abriendo al menos un hotel de cadena internacional cada año. https://mma.prnewswire.com/media/1276222/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1276222/2.jpg] LOTTE Hotel hizo una inversión conjunta con Hana Financial Investment para adquirir LOTTE Hotel Seattle en diciembre del año pasado, con LOTTE encargado de operar el hotel. LOTTE Hotel Seattle es el cuarto hotel de cadena internacional que LOTTE fue confiado para operar, después de LOTTE City Hotel Tashkent Palace, LOTTE Hotel Yangon y LOTTE Hotel Samara. Con experiencias y conocimientos adquiridos por hoteles operativos en todo el mundo, LOTTE Hotel Seattle cuenta con un total de 189 habitaciones (incluyendo 33 habitaciones suite) del primero al piso 16 de su edificio de 44 pisos. Las habitaciones presentan un diseño creativo y moderno inspirado en el paisaje natural de Seattle y ofrecen un ambiente animado y luminoso. Otra característica es que a través de toda la pared de la ventana de cristal, los huéspedes pueden disfrutar de una vista del océano y el paisaje dinámico de la ciudad de Seattle. 12 Salas de reuniones y salas de banquetes son espacios especiales donde conviven el pasado y el presente que cuentan con equipamiento e instalaciones actualizadas. El "Santuario Grand Ballroom" para conferencias internacionales a gran escala y eventos estatales renació como un elegante espacio decorado con hermoso interior de vidrieras antiguas y miles de tubos de órgano mediante la renovación del Santuario de tres pisos, la primera Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos con una historia de 100 años. También destaca el servicio diferenciado que combina el servicio de estilo coreano, uno de los puntos más fuertes del LOTTE Hotel y la sensibilidad urbana de Seattle. Los huéspedes pueden hacer el registro de entrada en el móvil mientras disfrutan de una bebida de bienvenida, el servicio de fragancias, en el que a los huéspedes que salen por la noche, se les ofrecen aerosoles de perfume, un servicio de aparcacoches e incluso el servicio de limpieza junto a los vehículos de los huéspedes. Algunos de estos servicios meticulosos y dedicados solo están disponibles en el LOTTE Hotel Seattle. En el "Charlotte Restaurant & Lounge," ubicado en el piso 16, los visitantes pueden disfrutar de una variedad de menús contemporáneos mientras tienen una vista del centro de Seattle junto al océano y las montañas. El Spa de LOTTE Hotel Seattle que ofrece un descanso cómodo y pausado, es el hogar de la marca de spa de primera clase "Biologique Recherch", que se encuentran en las cadenas Four Seasons, Peninsula y Mandarin Oriental. LOTTEHotel Seattle, situado en Fifth Avenue en el corazón del centro de la ciudad, está adyacente a las oficinas de empresas globales como Microsoft, Amazon, Starbucks, Apple y Disney. También hay importantes atracciones turísticas como Space Needle, Waterfront y Seattle Art Museum a 10 minutos a pie, a los que tanto los empresarios como los turistas tienen acceso fácil y conveniente. David H.S Kim, consejero delegado de LOTTEHotel dijo, "Tengo una sensación extraordinaria al abrir LOTTE Hotel Seattle, que nos permite atravesar los EE.UU. en el décimo aniversario de nuestra expansión internacional. Mejoraremos aún más la reputación de la marca hotelera coreana trabajando con el orgullo de ser una marca hotelera representativa de Corea y ampliando los servicios de estilo coreano que impresionan al huésped." LOTTE Hotel opera ahora un total de 32 hoteles y resorts en todo el mundo (12 internacionales y 20 en Corea),incluyendo tres cadenas de hotel en EE.UU.(LOTTE New York Palace, LOTTE Hotel Seattle, y LOTTE Hotel Guam). Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1276221/LOTTE_Hotel_Seattle_Presidential_Suite.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1276221/LOTTE_Hotel_Seattle_Presidential_Suite.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276222/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1276222/2.jpg] CONTACTO: CONTACTO: Chelsea Lee, +82.2.759.7562