COMUNICADO: La 3.ª UNESCO Creative Cities Beijing Summit destaca la creatividad y la innovación

BEIJING, 18 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La 3.ª UNESCO Creative Cities Beijing Summit se celebra en Beijing del 17 al 18 de septiembre de 2020. Con el tema de "Creativity empowers cities, technology creates the future" (La creatividad empodera a las ciudades, la tecnología crea el futuro), la cumbre está coorganizada por la Organización Educativa, Científica y Cultural de Naciones Unidas (UNESCO), el Ministerio de Educación de la República Popular de China, el Gobierno Popular de la Municipalidad de Beijing, la Comisión Nacional de la República Popular de China para la UNESCO.

"Beijing, como la Ciudad de Diseño de la UNESCO Creative Cities Network (UCCN), ha establecido un buen ejemplo de integración de miles de años de historia y tecnología de vanguardia", dijo la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, en su discurso de apertura.

"La ciudad sirve como un espacio especial para la unidad, la cooperación y la innovación. El desarrollo de la ciudad determinará la visión de nuestra futura sociedad", añadió Audrey Azoulay.

Durante la cumbre, la publicación electrónica de "UNESCO Creative Cities' Response to the COVID-19" se lanzó globalmente. Recopila las prácticas recomendadas de las ciudades miembro de la UCCN en todo el mundo, aprovechando el poder de la cultura y la creatividad en respuesta al COVID-19. La publicación está ya disponible en chino, inglés, francés y la versión en español se lanzará próximamente.

Esta cumbre incluye un foro principal y tres paneles. Titulada "Creativity and Innovation: A path to the cities of tomorrow" (Creatividad e innovación: Una ruta a las ciudades del mañana), el principal foro destaca la economía digital y la importancia de la creatividad y la innovación como la fuerza motriz para construir una ciudad más sostenible y resistente en el futuro. Además, los tres paneles destacan tres temas diferentes sobre Ciudades creativas, Ciencia, Tecnología y Creatividad, así como la Colaboración.

Para más información sobre la cumbre, haga clic aquí [http://www.shejiyun.net/].

Acerca de la UNESCO Creative Cities Network (UCCN)

La UCCN se creó en 2004 para promover la cooperación con y entre ciudades que han identificado la creatividad como un factor estratégico para el desarrollo urbano sostenible. Las 246 ciudades que actualmente forman esta red trabajan juntas hacia un objetivo común: colocar las industrias de la creatividad y la cultura en el núcleo de sus planes de desarrollo a nivel local y cooperar activamente a nivel internacional.

