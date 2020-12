COMUNICADO: #400gChallenge anuncia nuevas alianzas con influencers de redes sociales europeos

-Follow Me to be Healthy with Europe: #400gChallenge anuncia nuevas alianzas con influencers de redes sociales europeos de alto perfil BRUSELAS, Bélgica, 11 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy, la campaña Follow me to be Healthy with Europe [https://400gchallenge.eu/] anunció una nueva asociación con 6 influencers europeos de redes sociales para sus últimos doce meses.

Hoy, la campaña Follow me to be Healthy with Europe [https://400gchallenge.eu/] anunció una nueva asociación con 6 influencers europeos de redes sociales para sus últimos doce meses. https://mma.prnewswire.com/media/1198670/FMTBH_with_Europe_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1198670/FMTBH_with_Europe_Logo.jpg] Lanzada por Freshfel Europe y Aprifel, and co-financiada por la Comisión Europea, el objetivo de la campaña es alentar a los jóvenes europeos a aumentar su consumo de frutas y verduras a un mínimo de 400 g al día, para mejorar y, en última instancia, transformar los hábitos dietéticos de los millennials. Con el hashtag #400gChallenge, los seguidores son "desafiados" a incluir más frutas y verduras en su dieta diaria. Estos desafíos son promovidos por infografías mensuales, consejos y vídeos, que muestran los beneficios para la salud de las frutas y verduras en un formato atractivo y en todos los canales de medios sociales de la campaña. En el evento de lanzamiento en el festival Eurockéennes en Belfort en julio de 2019, se distribuyó 1 tonelada de frutas y verduras frescas a los asistentes al festival. Si bien la campaña también había planeado visitar eventos en 2020, esto no fue posible debido a la situación de salud pública. Sin embargo, como iniciativa digital, afortunadamente todavía era posible llegar a un público objetivo amplio sin estar físicamente presente. La campaña a escala europea ha generado más de 40 millones de impresiones en las redes sociales desde su lanzamiento en julio de 2019, y tiene como objetivo aprovechar este logro en el último año del proyecto. "2021 es el Año Internacional de las Frutas y Verduras y por lo tanto un año importante para la campaña. Nuestra presencia online nos permite llegar a un gran público en toda Europa, ya que animamos a nuestros seguidores a participar en el #400gChallenge, para impulsar su consumo de frutas y verduras durante todo el año," dijo Philippe Binard, delegado general de Freshfel Europe. Por esta razón, el elemento online de la campaña se vio reforzado por la expansión de las asociaciones online. En 2021, 6 influencers de redes sociales europeos de alto perfil se verán implicados en la promoción de la campaña, incluyendo el español Carlos Rios [https://www.instagram.com/carlosriosq/], la alemana Denise Schuster [https://www.instagram.com/_deniserenee_/], la italiana Luisa Ambrosini [https://www.instagram.com/tacchiepentole/], el polaco lifemanagerka [https://www.instagram.com/lifemanagerka/] y los franceses Clemfoodie [https://www.instagram.com/clemfoodie/] y GaëllePrudencio [https://www.instagram.com/gaelleprudencio/?hl=en]. En 2021 se anunciarán más colaboraciones. Estas asociaciones tienen como objetivo mostrar que seguir una dieta alta en frutas y verduras no sólo es saludable, sino también delicioso, fácil de lograr y divertido de experimentar. "Trabajar con influencers europeos es una gran manera de llevar nuestro mensaje a través de las fronteras. Nos permite llegar a diferentes comunidades, incluso a jóvenes que de otra manera no necesariamente prestarían atención a la salud y la nutrición," dijo Mathilde Fléchard, directora del proyecto europeo de Aprifel. Si bien el aumento de las actividades online ha demostrado ser un éxito, la campaña espera volver a asistir a eventos físicos una vez que sea seguro hacerlo. En Europa, 1 de cada 5 adultos son obesos, y para 2030 se estima que más del 50% de la población europea sufrirá obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "las frutas y verduras son componentes importantes de una dieta saludable"[1]. Como tal, la OMS recomienda el consumo de al menos 400 g de frutas y verduras al día. Sin embargo, los niveles de consumo de frutas y verduras en la mayoría de los Estados miembros de la UE siguen estando muy por debajo de este objetivo de consumo, ya que sólo el 14% de la población europea cumple esta recomendación. Este bajo consumo de frutas y verduras es particularmente notable entre las personas de 18-30 años de edad. Por esta razón, esta campaña paneuropea de sensibilización se centra en este grupo objetivo específico. Descargue el kit de prensa digital de la campaña en español aquí [https://400gchallenge.eu/wp-content/uploads/2020/06/FMTBHWE_Press-Kit_ES_2020.pdf] [1] https://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/en/ [https://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/en/]