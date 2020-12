COMUNICADO: El 54% de los españoles invertirá entre 50 y 150 euros en regalos de Reyes Magos

WaterWipes ha elaborado un estudio para analizar los hábitos de consumo de padres y madres españoles con hijos durante esta Navidad

Regalar en Navidad no es tarea fácil y las cosas se complican aún más cuando el obsequio es para un recién nacido. Por ello, WaterWipes, la marca de toallitas de bebé más puras del mundo, ha elaborado un estudio[1] para analizar los hábitos de consumo de madres y padres, en una Navidad tan atípica como la que se vive este año.

Los españoles invierten lo mismo en los regalos de Papá Noel y Reyes Magos Según el estudio elaborado por Be Ruby para WaterWipes, un 45% de madres y padres gastarán la misma cantidad de dinero en regalos que el año pasado. En cuanto a las cifras, un 46% de los españoles asegura que se gastarán entre 50 y 150 euros en regalos de Papá Noel, por su parte, y que invertirán la misma cantidad de dinero en los detalles de los Reyes Magos.

Por otro lado, el informe también analiza la cantidad de regalos que comprarán los padres este año: un 32,14% de los españoles optará por dos regalos, seguido muy de cerca por un 24,40%, que hará más de tres regalos y un 23,02% que prefiere dejar bajo el árbol tres regalos. Ni uno más ni uno menos.

¿Qué regalar a un recién nacido en Navidad?

Toallitas, pañales, colonias, cremas* Existen muchos productos necesarios e imprescindibles en el día a día para el cuidado de un bebé. Por ello, la opción favorita para regalar a un recién nacido es una caja especial que ayude a cubrir las necesidades del bebé.

Según este estudio, el 60,32% de los españoles prefieren regalar estos packs especiales. Cifra que contrasta mucho con el 17,46% que se decantan más por los ositos y un 11,90%, que considera que los gadgets para cuidar a los recién nacidos son el mejor regalo. Por otro lado, otros productos muy recurrentes en Navidad son los regalos Do it Yourself o algún regalo relacionado con la gastronomía para padres y madres.

El análisis revela, además, que a la hora de hacer un regalo a un bebé recién nacido, la mayoría de los encuestados (49%) prefieren no esperar a Navidad y lo compran con antelación. Por otro lado, entre los que prefieren esperar a este festejo para regalar, un 33% sostiene que el motivo principal es que se trata de una época mucho más especial y un 15% reconoce que la razón primordial es el ahorro de dinero a la hora de llevar a cabo la compra.

Ver películas y series, el pasatiempo familiar preferido en Navidad

El estudio recoge, además, un apartado destinado a analizar otros temas generales sobre este festejo como, por ejemplo, cuáles son los pasatiempos favoritos de las familias españolas en esta época tan especial. Para un 37,30% de los encuestados ver películas y series es el entretenimiento favorito, seguido muy de cerca por jugar a juegos de mesa (34,92%).

En cuanto a cómo definen los españoles sus sentimientos durante esta época, un 38,10% los considera "nostálgicos", un 31,94% "positivos" y el 19,05% los describe como "felices". Además, el estudio sostiene que lo que más se echará de menos durante la Navidad de 2020 es pasar momentos especiales con la familia, al estar lejos de casa.

"Desde WaterWipes sabemos que estas navidades serán muy diferentes. Agradecemos el apoyo de toda la familia WaterWipes durante este año tan duro y miramos al 2021 con energía renovada y nuevas ilusiones", señala Sofia Guimarães, Brand Manager - EMEA de WaterWipes. "Seguiremos apoyando a los papás y mamás de recién nacidos, así como al resto de familias".

[1] Encuesta elaborada por Be Ruby para WaterWipes con una muestra de 500 encuestados en diciembre de 2020.

