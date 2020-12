COMUNICADO: La 7.ª edición del New Chitose Airport International Animation Film Festival tendrá lugar del 20 al 30 de noviembre

CHITOSE, Japón, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El New Chitose Airport International Animation Film Festival se celebró en el New Chitose Airport y online durante 11 días, del 20 de noviembre (viernes) al 30 de noviembre (lunes) de 2020. Durante el festival del cine, se realizaron una variedad de programas, incluyendo la visualización de obras invitadas en el New Chitose Airport Theater y online.

CHITOSE, Japón, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El New Chitose Airport International Animation Film Festival se celebró en el New Chitose Airport y online durante 11 días, del 20 de noviembre (viernes) al 30 de noviembre (lunes) de 2020. Durante el festival del cine, se realizaron una variedad de programas, incluyendo la visualización de obras invitadas en el New Chitose Airport Theater y online. (Imágenes: https://kyodonewsprwire.jp/release/202011247606?p=images [https://kyodonewsprwire.jp/release/202011247606?p=images]) Clip de RR PP para "NEW CHITOSE 2020": https://youtu.be/0NDkTSKDEMo [https://youtu.be/0NDkTSKDEMo] La proyección de la competición, que es el principal evento del festival anual, proyectó 105 películas seleccionadas cuidadosamente de más de 2.200 presentaciones (incluyendo cortometrajes y largometrajes). Se celebró una ceremonia de premios el 23 de noviembre en el "SUPER DOMMUNE", un canal de reproducción en directo. PremiosGrand Prix for Short Films (Gran premio para cortometrajes): "Wood Child & Hidden Forest Mother"Stephen Irwin, Reino Unido Japan Grand Prix (Gran premio de Japón): "The Mark of Emi"Furukawahara Momoka, Japón New Talent Award (Premio a los nuevos talentos): "Black Sheep Boy"James Molle, Francia Grand Prix for Feature Films (Gran premio para largometrajes): "My Favorite War"Ilze Burkovska Jacobsen, Letonia Best Student Film: "Rain Pot"Gordon Moore, Estados Unidos El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos. Best Music Animation: "Angklung Life"KOKOFREAKBEAN, Estados Unidos Y los premios del jurado y del patrocinador. Todas las obras ganadoras pueden encontrarse en el sitio web oficial del festival ( https://airport-anifes.jp/en [https://airport-anifes.jp/en] ). CONTACTO: CONTACTO: Yu Kamagami, Secretariado, New Chitose AirportInternational Animation Festival Executive Committee, Tel: +81-11-206-1280,E-mail: [email protected]