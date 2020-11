COMUNICADO: ABL Europe, la University Clinic of Tuebingen y Prime Vector Technologies se asocian (1)

- ABL Europe, la University Clinic of Tuebingen y Prime Vector Technologies se asocian para una vacuna de segunda generación para la COVID-19 ABL Europe utiliza la experiencia en los vectores virales para colaborar con la University Clinic of Tuebingen y Prime Vector Technologies para llevar a cabo el desarrollo y fabricación de su candidato de vacuna de segunda generación para SARS-CoV-2 ILLKIRCH (ESTRASBURGO), Francia, 5 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La University Clinic of Tuebingen (Universitaetsklinikum Tuebingen, (UKT [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2971881-1&h=2907787664&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2971881-1%26h%3D3167899397%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.medizin.uni-tuebingen.de%252Fen-de%252Fdas-klinikum%26a%3DUKT&a=UKT])), centro de medicina de alto rendimiento, investigación y formación, Prime Vector Technologies (PVT [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2971881-1&h=945345157&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2971881-1%26h%3D2477983979%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prime-vector-technologies.com%252F%26a%3DPVT&a=PVT]), empresa biotecnológica de nueva creación centrada en el desarrollo de las vacunas basadas en el vector viral y ABL Europe (ABL [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2971881-1&h=847512464&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2971881-1%26h%3D2282635936%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fablinc.com%252F%26a%3DABL&a=ABL]), organización mundial de fabricación y desarrollo de contratos (CDMO [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2971881-1&h=3187628110&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2971881-1%26h%3D3461762897%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fablinc.com%252Fvirus-manufacturing%252F%26a%3DCDMO&a=CDMO]) y organización de investigación de contratos (CRO [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2971881-1&h=2188835710&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2971881-1%26h%3D3619602429%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fablinc.com%252Fcontract-research-organization%252F%26a%3DCRO&a=CRO]) y filial del grupo bioindustrial francés Institut Mérieux, anunciaron la firma de un acuerdo de desarrollo. ABL desarrollará y fabricará el candidato de vacuna COVID de UKT como preparación para los ensayos clínicos. La vacuna está siendo desarrollada utilizando un virus propio Orf (ORFV). Este esfuerzo de desarrollo cuenta con los fondos del German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy y estará liderado por medio de UKT en alineación cercana con el Paul-Ehrlich-Institut. El proceso se ha desarrollado de forma inicial en colaboración con Technische Hochschule Mittelhessen, universidad para las ciencias aplicadas.

ABL desarrollará y fabricará el candidato de vacuna COVID de UKT como preparación para los ensayos clínicos. La vacuna está siendo desarrollada utilizando un virus propio Orf (ORFV). Este esfuerzo de desarrollo cuenta con los fondos del German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy y estará liderado por medio de UKT en alineación cercana con el Paul-Ehrlich-Institut. El proceso se ha desarrollado de forma inicial en colaboración con Technische Hochschule Mittelhessen, universidad para las ciencias aplicadas. ABL desarrollará y fabricará el candidato de vacuna COVID de UKT como preparación para los ensayos clínicos. La vacuna está siendo desarrollada utilizando un virus propio Orf (ORFV). Este esfuerzo de desarrollo cuenta con los fondos del German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy y estará liderado por medio de UKT en alineación cercana con el Paul-Ehrlich-Institut. El proceso se ha desarrollado de forma inicial en colaboración con Technische Hochschule Mittelhessen, universidad para las ciencias aplicadas. https://mma.prnewswire.com/media/1007037/ABL_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1007037/ABL_Logo.jpg] Plataforma ORFV El vector ORFV tiene un excelente perfil de seguridad, una expresión estable y encajará a la perfección para conseguir múltiples dosis de inmunización. La vacuna del vector multivalente presentará dos antígenos diferentes del virus SARS-CoV-2, que se espera aumente la respuesta inmune de todos aquellos inmunizados con la vacuna. La eficacia de la plataforma ORFV ha demostrado en modelos de animales que expresa de forma eficaz la inmunidad para una variedad de enfermedades infecciosas. El doctor Ralf Amann, líder de proyecto en el ORFV Laboratory de UKT, explicó: "En vista de la urgencia para buscar unas terapias eficaces contra la COVID, es muy satisfactorio disponer de una oportunidad histórica para llevar el candidato de vacuna desde la plataforma ORFV, sobre la cual están trabajando de forma diligente nuestros laboratorios de UTK desde hace muchos años, en los primeros ensayos clínicos en humanos". Fabricación del vector viral especializado Debido a la necesidad urgente del Gobierno de Alemania, ABL y UKT han colaborado para acelerar las líneas de tiempo diseñadas específicamente para acomodar los procesos de fabricación biotecnológicos complejos. "En la lucha contra esta pandemia, ABL se muestra orgullosa de aventajarse de la experiencia reciente de nuestra compañía en la fabricación de otras vacunas de la COVID para ayudar a UKT a acelerar el inicio de los ensayos clínicos con su candidato de vacuna ORFV COVID", añadió el doctor Patrick Mahieux, director administrativo de ABL Europe. El plan es disponer de un vector viral final seleccionado para finales de noviembre de 2020, con el ensayo clínico en fase I/II esperado para que de comienzo en mayo de 2021. Acerca de ABL ABL Europe es la filial europea de ABL, Inc., una organización CDMO y CRO líder que saca partido de décadas de experiencia en ciencia innovadora y producción para impulsar el desarrollo de tratamientos y vacunas innovadores. ABL cuenta con mucha experiencia trabajando con organizaciones diversas, incluido instituciones industriales, gubernamentales y académicas, para respaldar su misión de mejorar la salud pública. ABL, Inc. -- una filial del grupo bioindustrial francés Institut Mérieux, que lucha contra las enfermedades infecciosas y el cáncer por medio de aproximaciones complementarias de sus compañías en los campos de la diagnosis, inmunoterapia, seguridad de alimentos y nutrición -- cuenta con instalaciones GMP globales que cumple con las normativas de EE.UU. y Europa, ofrece producción GMP de tratamientos oncolíticos basados en virus, tratamientos genéticos, vacunas y productos inmunoterapéuticos basados en proteínas. El servicio CDMO de ABL incluye desarrollo masivo de fármacos, relleno/acabado de fármacos, desarrollo de procesos y análisis, y pruebas bioanalíticas Como CRO, los inmunólogos de ABL usan un conjunto de plataformas optimizadas de análisis de inmunología y molecular para extraer correlaciones inmunológicas de actividad y respuesta en estudios preclínico y ensayos clínicos. Acerca de PVT 