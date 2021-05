COMUNICADO: Accor 'Unveils the World' con su nueva campaña mundial que celebra el regreso de los viajes de placer

-- Accor 'Unveils the World' con su nueva campaña mundial que celebra el regreso de los viajes de placer y las vacaciones en el extranjero

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA MUNDIAL, QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE LIL BUCK, DOMINIQUE MIRAMBEAU Y MAO XIAOXING, Y QUE TIENE COMO OBJETIVO REENCENDER EL AMOR POR LOS VIAJES

PARÍS, 21 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Accor, líder mundial en hotelería, se complace en anunciar su campaña "Unveil the World" - una celebración del regreso a los viajes, la llegada del verano y la alegría de las excelentes estancias dentro de los hoteles. Con las restricciones de viaje disminuyendo en muchos destinos en todo el mundo, además de una importante demanda reprimida entre los viajeros, la campaña es una señal de la confianza de Accor en el resurgimiento de los viajes, al tiempo que refuerza el creciente enfoque de la compañía dentro del segmento de ocio.

"Nuestros hoteles y complejos turísticos están preparados para dar la bienvenida a los huéspedes y han implementado con éxito nuestros protocolos de higiene y limpieza ALLSAFE, que van más allá de los requisitos locales y nacionales. Esto debería ayudar a tranquilizar a los viajeros, ya que nuestros hoteles se encuentran entre los centros más seguros para cualquiera que reanude su viaje de negocios o de placer. Además, proporcionamos tarifas flexibles y cancelaciones de último momento en All.com para que nuestros huéspedes puedan planificar sus vacaciones con un espíritu despreocupado. Nuestros equipos de Accor están trabajando arduamente para asegurarse de que podamos cumplir los sueños de vacaciones de todos durante este verano", destacó Patrick Mendes, director comercial de Accor, responsable de ventas, marketing, distribución y fidelización.

"Unveil the World", que se va a estrenar por medio de un corto que inspira a los viajeros a redescubrir lugares y experiencias increíbles que agregan belleza, profundidad y significado a sus vidas, se lanzará a través de ALL - Accor Live Limitless, un programa de fidelización de estilo de vida que integra recompensas, servicios y experiencias en toda la cartera de marcas de Accor.

Steven Taylor, director de marketing de Accor, indicó: "Durante el año pasado, hemos sido testigos en las redes sociales de cuánto la gente echa de menos viajar y experimentar las cosas que aman. Las personas de todo el mundo han pasado por momentos increíblemente difíciles y es nuestro deber inspirarlos con un renovado sentido de energía, positividad, magia y tranquilidad. El mundo necesita símbolos de optimismo para levantar su moral y es nuestra sincera esperanza que la gente pronto tenga la oportunidad de disfrutar de su merecido y vacaciones retrasadas".

Las estrellas inspiracionales

El bailarín y coreógrafo estadounidense Lil Buck lidera la nueva campaña de Accor al tiempo que presenta el lobby de un hotel, listo para recibir nuevamente a los invitados. Lil Buck afirmó: "Te estamos mostrando a nuestra manera artística que podrás descubrir y disfrutar tu mundo. Este verano podrás asegurarte de disponer de la oportunidad de disfrutar, volar, ir a algún lugar que siempre quisiste, ve, ve al lugar de tus sueños porque nunca sabremos cuándo estaremos atrapados en la casa de nuevo".

También adorna la campaña la excéntrica y fascinante Dominique Mirambeau, famosa modelo francesa de los años 70, musa de artistas como Salvador Dali, Moebius y Nicki de Saint-Phalle. Mirambeau dijo: "Todos tenemos un lugar en nuestro corazón al que a veces viajamos para encontrar consuelo. A veces, también es terapéutico visitarlo y disfrutarlo de verdad. Me complace y es un honor el hecho de poder transmitir este mensaje inspirador y energía a personas de todo el mundo".

El deseo de viajar

La investigación de Accor indica que es probable que el 65% de los encuestados en todo el mundo planeen un viaje de placer en los próximos meses. Los viajes por carretera, las cenas al aire libre, las experiencias culturales y las escapadas a la ciudad ocupan un lugar destacado en las listas de prioridades de las excursiones planificadas - áreas que la campaña "Unveil the World" de Accor fomentará con ofertas especiales, nuevos beneficios de fidelidad y flexibilidad de reserva.

Los consumidores también buscan opciones de precios flexibles, facilidad para reservar en línea y protocolos fiables de salud y seguridad, que los hoteles Accor ofrecen a través de la etiqueta de higiene y limpieza ALLSAFE del grupo.

"Accor ha trabajado arduamente para establecer prácticas líderes en la industria en estas áreas, que nuestros huéspedes y miembros leales han expresado que son una prioridad máxima mientras hacen planes para salir y comenzar a experimentar el mundo nuevamente", añadió Taylor. "Estamos impacientes por recibir a los huéspedes y proporcionarles confianza por su seguridad, las comodidades de la hospitalidad que anhelan y las experiencias a las que han soñado volver una vez más".

PELÍCULA Y CREATIVOS – REPARTO Y CRÉDITOS:

Concepto y dirección creativa: Studio 66

Director de cine: Manu Cossu

Producción: Iconoclast

Fotógrafo: Antoine Harinthe

Estilista: Aurora Sansone

Peluquería: Gabriele Trezzi

Maquillaje: Cosetta Giorgetti

Modelos: Lil Buck, Dominique Mirambeau, Mao Xiaoxing

Set de diseño: Emma Rauch

ACERCA DE ACCOR

Accor es un grupo de hoteles líder en el mundo que consta de más de 5.100 propiedades y 10.000 lugares de comida y bebida en 110 países. El grupo tiene uno de los ecosistemas hoteleros más diversos y completamente integrados de la industria, que abarca marcas de lujo y premium, ofertas de escala media y económica, conceptos de estilo de vida únicos, lugares de entretenimiento y vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas de marca, propiedades de alojamiento compartido, servicios de conserjería, espacios de trabajo conjunto y mucho más. Accor también cuenta con un portafolio inigualable de marcas distintivas y aproximadamente 260.000 miembros del equipo en todo el mundo. Más de 68 millones de miembros se benefician del amplio programa de lealtad de la empresa ALL - Accor Live Limitless - un compañero de estilo de vida diario que brinda acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. A través de sus iniciativas Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el grupo se centra en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede central en Francia y cotiza en la Bolsa de Valores de París Euronext (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (símbolo: ACRFY) en Estados Unidos. Para obtener más información, visite group.accor.com o siga a Accor en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=hTiRGjCM6TI

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1514328/Accor_Accor__Unveils_the_World__with_new_global_campaign_celebra.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1514329/Accor_Accor__Unveils_the_World__with_new_global_campaign_celebra.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1514330/Accor_Accor__Unveils_the_World__with_new_global_campaign_celebra.jpg

