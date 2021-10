COMUNICADO: ACI anuncia los ganadores de los Premios Anuales a la Excelencia en la Construcción con Hormigón

FARMINGTON HILLS, Mich., 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- La séptima edición de los Premios a la Excelencia en la Construcción con Hormigón de ACI presentó docenas de proyectos innovadores de hormigón de todo el mundo.

El premio "Excelencia Global" fue otorgado al paseo de Aldilonda alrededor de la fortaleza de Bastia, situado en Corse-du-Sud, Francia. El proyecto de hormigón ganador también recibió el primer puesto en la categoría de obras planas en los Premios a la Excelencia en la Construcción con Hormigón de ACI durante la ACI Virtual Concrete Convention el lunes 18 de octubre de 2021.

Construido a los pies de la fortaleza de Bastia, en la isla de Córcega, el paseo de Aldilonda es un camino sinuoso enclavado en la roca, que permite a los peatones, discapacitados y ciclistas acceder a 450 m de costa. El camino se despliega como un balcón suspendido sobre el agua, siguiendo los contornos de la costa serpenteante y permitiendo a los senderistas un contacto directo con el acantilado rocoso. El camino de hormigón armado perfora la roca bajo la fortaleza para conectar las partes norte y sur de la ciudad a través de un túnel construido con hormigón arquitectónico conformado.

Los premios fueron creados para honrar las visiones de los proyectos más creativos de la industria del hormigón, al tiempo que proporcionan una plataforma para reconocer la innovación, la tecnología y la excelencia del hormigón en todo el mundo. Para poder participar en los Premios a la Excelencia en la Construcción de Hormigón de ACI, los proyectos deben ser nominados por un capítulo de ACI, un socio internacional o ser seleccionados a través de una auto-nominación.

Además del máximo galardón, el premio a la "Excelencia Global", que se concedió al paseo marítimo de Aldilonda, alrededor de la fortaleza de Bastia, otros proyectos mundiales reconocidos durante los Premios a la Excelencia en la Construcción con Hormigón de ACI son:

Edificios de gran altura

1er puesto: Leopoldo 1201, São Paulo, Brasil

2º puesto: Statue of Belief – Lord Shiva Statue & Allied Works in Nathdwara, Udaipur, Rajasthan, India

Edificios de altura media

1er puesto: Deichman Bjørvika, Oslo, Noruega

2º puesto: Center for Culture, Arts and Design in Aquitaine, Bordeaux, Francia

Edificios de baja altura

1er puesto: Arkansas Museum of Fine Arts, Arizona, EE.UU.

2º puesto: Infinity House, Metro Manila, Filipinas

Hormigón decorativo

1er puesto: The Cave That Travelled, Kerala, India

2º puesto: Acoustically Diffuse and Absorbent Lightweight Aerated Concrete, Oklahoma, EE.UU.

Infraestructura

1er puesto: The Darwin Bridges, Montreal, Canadá

2º puesto: Viaduct V3 in the duplication of Tamoios Highway, São Paulo, Brasil

Reparación y restauración

1er puesto: The Austonian | Exposed Slab Edge Repairs, Texas, EE.UU.

2º puesto: Adaptive Reuse at 225 W. Madison, Arizona, EE.UU.

Trabajos en el suelo

1er puesto: Aldilonda promenade around Bastia fortress, Corse-du-Sud, Francia.

2º puesto: INTEL MLCP Multi-Level Car Park, for M/s Intel Technology India Pvt. Ltd., Karnataka, India

Los detalles del proyecto ganador se pueden encontrar en ACIExcellence.org. Las inscripciones para los Premios ACI a la Excelencia en la Construcción con Hormigón 2022 se aceptan desde ahora hasta el 29 de abril de 2022.

También puede votar por el premio Elección del Público 2021, un premio impulsado por el público para los ACI Excellence in Concrete Construction Awards. A partir del 18 de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2021, los participantes pueden juzgar y votar por su proyecto de hormigón favorito inscrito en los Séptimos Premios Anuales a la Excelencia en la Construcción con Hormigón de ACI. Tras la finalización del periodo de votación el 30 de noviembre, el American Concrete Institute anunciará el proyecto ganador del Premio a la Elección del Público en las páginas oficiales de los medios sociales del ACI.

