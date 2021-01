COMUNICADO: Las acreditaciones apoyan la visión de la PHBS para reconocimiento mundial

SHENZHEN, China, 14 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El programa del Máster de Economía de la Peking University HSBC Business School (PHBS) fue recientemente acreditado para el periodo de cinco años de acreditación de EPAS bajo el sistema de acreditación de la European Foundation for Management Development (EFMD).

https://mma.prnewswire.com/media/1420580/PHBS.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1420580/PHBS.jpg]

Fundada en 1971, la misión de la EFMD es avanzar el desarrollo de los programas directivos y empresariales en todo el mundo. Su acreditación de programa EFMD es reconocida como el sistema internacional líder de evaluación de calidad, mejora y acreditación de programas empresariales. Una institución acreditada debe entrar en un proceso de reacreditación cada tres o cinco años para mantener su estatus acreditado.

Localizada en Shenzhen, la primera Zona Económica Especial de China, PHBS está a punto de aprovechar su fuerza en el Pearl River Delta, lo que lo convierte en un escenario ideal para estudiar temas avanzados en finanzas, economía y gestión, donde el trabajo del curso para sus programas de máster se lleva a cabo en inglés. Los miembros de la facultad de PHBS han publicado artículos en revistas académicas internacionales de primer nivel, y la escuela abrió su Campus del Reino Unido en 2018. Además, PHBS ha establecido varios grupos de expertos de alto nivel, por ejemplo, el Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance encabezado por el Premio Nobel de Economía Thomas J. Sargent.

Elogiando la calidad docente, el desarrollo académico y la internacionalización de la escuela, EFMD aceptó a PHBS como miembro oficial en diciembre de 2009 y confirió la acreditación EPAS a su programa de Máster en Economía en septiembre de 2011, convirtiendo a PHBS en la primera institución de educación superior acreditada por EPAS en China continental.

El pasado septiembre, el equipo de revisión de homólogos de EFMD llevó a cabo una revisión online durante la cual se reunieron a través de Zoom con los decanos de la escuela, el equipo directivo, los miembros de la facultad del programa de economía, los miembros del personal, los estudiantes, los ex alumnos y los representantes de la empresa. La revisión de la re-acreditación cubrió la calidad de la enseñanza, evaluación académica, desarrollo estudiantil, internacionalización, asignación de posgrado y recursos de TI de PHBS, entre otros temas.

La acreditación universitaria es importante, sirviendo como un indicador de calidad para los futuros estudiantes y empleadores. Tener múltiples acreditaciones, entonces, habla mucho sobre los estándares y prácticas de una escuela. Además de EFMD, PHBS posee acreditaciones AACSB y AACSB, otorgadas por las dos organizaciones de acreditación de escuelas de negocios más influyentes, la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) y la Association of MBAs (AMBA). AMBA acredita la cartera de MBA dentro de una escuela de negocios, mientras que AACSB otorga acreditación universitaria, el sello distintivo de excelencia en la educación empresarial en todo el mundo.

