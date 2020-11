COMUNICADO: Activ Surgical anuncia la formación del European Advisory Board (1)

El pionero en cirugía digital nombra a unos destacados expertos médicos para dirigir los esfuerzos de comercialización en Europa

BOSTON y ESSEN, Alemania, 11 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Activ Surgical [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2975798-1&h=482494052&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2975798-1%26h%3D920086980%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.activsurgical.com%252F%26a%3DActiv%2BSurgical&a=Activ+Surgical](TM), pionero en cirugía digital, ha anunciado hoy la formación de un European Advisory Board (comité de asesoramiento europeo), investigando su compromiso para democratizar el cuidado quirúrgico y empoderar el acceso mundial a la mejor cirugía de su clase, sin importar la localización - salvando millones de vidas durante el proceso. El European Advisory Board, formado por cirujanos de nivel mundial de los principales sistemas de hospitales de la Unión Europea (UE), asesorarán a Activ Surgical acerca de los esfuerzos de mercado de la compañía para ActivSight, primer producto de la compañía en lanzarse desde la plataforma ActivEdge [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2975798-1&h=2625920019&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2975798-1%26h%3D3251661767%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.activsurgical.com%252F%2523Technology%26a%3DActivEdge&a=ActivEdge](TM) en 2021, además de ofrecer la entrada estratégica de los planes de productos futuros. El EU Advisory Board va a trabajar en colaboración con la U.S. Advisory Board [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2975798-1&h=2769201032&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2975798-1%26h%3D2130028927%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.activsurgical.com%252Fabout%26a%3DU.S.%2BAdvisory%2BBoard&a=U.S.+Advisory+Board] de la compañía, formada en el año 2019.

Los miembros fundadores de la European Advisory Board de Activ Surgical incluyen:

-- La profesora y doctora Nicole Bouvy: La doctora Bouvy ha pasado los últimos 17 años como cirujana y profesora del Departamento de Cirugía del Maastricht University Medical Center (MUMC+). Está especializada en el campo de la cirugía por laparoscopia, cirugía de cabeza y cuello y cirugía endocrina, y está considerada como una de las principales expertas para cirugías mínimamente invasivas de abdomen. Durante su carrera, la doctora Bouvy estuvo muy implicada en la investigación que presenta y desarrolla nuevas técnicas quirúrgicas con el fin de mejorar los resultados de los pacientes. Actualmente es miembro del consejo ejecutivo de la Faculty of Health, Medicine and Life Sciences de MUMC+, además de trabajar como presidenta del Program Committee para la European Association of Endoscopic Surgery (EAES), de la que es miembro desde el año 2017. -- El PD y doctor Hans Fuchs: El doctor Fuchs es un profesor asistente de cirugía y de cirugía robótica de cabeza para el departamento de cirugía de la University of Cologne, un European High Volume Center for Upper Gastrointestinal Cancer Surgery. Está especializado en cirugía gastrointestinal superior, además de cirugía mínimamente invasiva que se aventaja del poder de la robótica. Buena parte de la investigación científica y académica del doctor Fuchs se ha centrado en la mejora de los resultados tras la cirugía gastrointestinal utilizando tecnología nueva y mínimamente invasiva. En la actualidad es miembro de múltiples sociedades científicas. Es miembro del comité de tecnología de EAES. -- El profesor y doctor Kai Nowak: El doctor Nowak es responsable de cirugía del RoMed Klinikum Rosenheim Hospital de Alemania. Está especializado en cirugía mínimamente invasiva, con un énfasis especial en procedimientos gastrointestinales superiores. Los intereses de investigación del doctor Nowak incluyen la cirugía guiada por imagen y aplicaciones intra-operativas pioneras de fluorescencia de indocianina verde (ICG). Es miembro de múltiples sociedades científicas con certificación de consejo de administración en cirugía torácica, cirugía general y cirugía vascular. -- El PD y doctor Benjamin Weixler: El doctor Weixler es un cirujano asistente del Charité University Hospital de Berlín, que ha sido nombrado uno de los 5 principales hospitales globales en el año 2020 según Newsweek. Sus áreas de experiencia incluyen cáncer de hígado, cáncer colorrectal y cirugía mínimamente invasivas. Las áreas de interés e investigación del doctor Weixler incluyen la cirugía guiada por imágenes en cirugías de cáncer colorrectal y de hígado, liderando el ensayo clínico en Suiza en 2014 con un mini-FLARE System para detección SLN en cirugía de cáncer de colon. Es miembro de la German Society for General and Visceral Surgery, la Swiss Association of Residents and Staff Physicians, la Swiss Society of Surgery y la Swiss Medical Association. -- El profesor y doctor Luigi Boni: El doctor Boni es jefe de cirugía del IRCCS - Ca' Granda - Policlinico Hospital y profesor completo de cirugía de la Universidad de Milán. Cuenta con una profunda experiencia en técnicas de cirugía mínimamente invasivas que ha fundado el Minimally Invasive Surgery Research Center de Varese y que ha servido como director durante más de una década. El doctor Boni está considerado además un pionero en el campo de la cirugía por laparoscopia, como un puerto único, cirugía guiada por fluorescencia, mini-laparoscopia y TA-TME. Ha trabajado en la facultad de varios centros de investigación de prestigio de Europa, incluyendo el IRCAD en Estrasburgo, el Cuschieri Skill Center en Dundee y el European Surgical Institute en Hamburgo, entre muchos otros.

Activ Surgical ha anunciado recientemente la apertura de sus operaciones europeas y el nombramiento de Holger Schipper [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2975798-1&h=3067961604&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2975798-1%26h%3D2266801671%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Factiv-surgical-appoints-holger-schipper-as-vice-president-and-general-manager-of-european-operations-301122614.html%26a%3Dappointment%2Bof%2BHolger%2BSchipper&a=nombramiento+de+Holger+Schipper] como responsable general y vicepresidente. El equipo de Europa, junto al nuevo consejo de asesoramiento de la UE de nueva formación, se encargará de disponer de una visibilidad cada vez mayor y demandar ActivSight y la plataforma ActiveEdge, que van a permitir que la colaboración, y en un futuro la cirugía autónoma se lleve a cabo por medio de la integración de la visión por computación, inteligencia artificial y robótica. La plataforma agnóstica con el hardware permite que los sistemas quirúrgicos existentes, que van desde los alcances hasta los robots, visualicen, caractericen y realicen el seguimiento en tiempo real detrás de la actual capacidad humana.

