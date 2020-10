COMUNICADO: Se actualizan las últimas evidencias sobre las recomendaciones de tratamiento de cáncer de mama (1)

- Se actualizan las últimas evidencias para múltiples idiomas sobre las recomendaciones de tratamiento de cáncer de mama

Están en marcha las actualizaciones para las directrices NCCN de cáncer de mama en chino, inglés, francés, japonés, coreano, español, polaco y portugués, gratuitas de forma online a través de NCCN.org/global [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=3651377749&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D1922784669%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fglobal%26a%3DNCCN.org%252Fglobal&a=NCCN.org%2Fglobal]. Si desea conocer más siga a #NCCNGlobal [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=1354393281&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D3670714091%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fsearch%253Fq%253D%252523NCCNGlobal%2526src%253Dtyped_query%2526f%253Dlive%26a%3D%2523NCCNGlobal&a=%23NCCNGlobal] .

La NCCN Foundation hospeda webinars gratuitos sobre cáncer de mama metastásico para pacientes y cuidadores los días 8 y 12 de octubre a través de NCCN.org/patients [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=3719737864&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D2281405580%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fpatients%252Fresources%252Fbreast-cancer-2020.aspx%26a%3DNCCN.org%252Fpatients&a=NCCN.org%2Fpatients].

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 5 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Durante la celebración del Mes de la concienciación del cáncer de mama, este mes de octubre, la National Comprehensive Cancer Network(®) (NCCN [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=3605731907&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D3584390045%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252F%26a%3DNCCN&a=NCCN](®)) ha compartido y actualizado las recomendaciones de tratamiento basadas en consenso sobre evidencias y expertos que han llevado a conseguir unos resultados óptimos para personas con cáncer de mama.(1 )Recientemente se han actualizado las traducciones a idioma inglés de NCCN Guidelines [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=801585811&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D4286414893%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fprofessionals%252Fdefault.aspx%26a%3DNCCN%2BGuidelines&a=NCCN+Guidelines](®) para cáncer de mama [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=4070216565&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D331602302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fprofessionals%252Fphysician_gls%252Fdefault.aspx%2523breast%26a%3DBreast%2BCancer&a=c%C3%A1ncer+de+mama] al chino, japonés y español. Las versiones actualmente disponibles en coreano, francés, polaco y portugués se van a actualizar a finales de mes. Todas ellas son gratuitas en NCCN.org/global [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=3911697032&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D3430697588%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fglobal%252Finternational_adaptations.aspx%2523translations%26a%3DNCCN.org%252Fglobal&a=NCCN.org%2Fglobal].

https://mma.prnewswire.com/media/1306011/NCCN_Breast_Cancer_Guidelines_Translations.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1306011/NCCN_Breast_Cancer_Guidelines_Translations.jpg]

"El cáncer de mama tiene una elevada tasa de curación, pero sigue siendo el cáncer más común y la principal causa de fallecimiento por cáncer en las mujeres en todo el mundo", explicó Robert W. Carlson, doctor, consejero delegado, NCCN y profesor de Medicina (Emérito), del Stanford University Medical Center, especializado en cáncer de mama. "Queremos que los proveedores de cuidado de salud de todo el mundo dispongan de acceso a las recomendaciones de tratamiento cuidadosamente investigadas incluidas en las NCCN Guidelines. Este es el motivo por el que siempre buscamos formas de aumentar la lectura y acceso de estos recursos".

NCCN ha adaptado además las NCCN Guidelines dentro de las aproximaciones con clasificación por nivel y pragmáticas para los recursos variados disponibles en países de ingresos bajos y medios, denominado NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (NCCN Framework [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=1246298029&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D243247110%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fframework%252Fdefault.aspx%26a%3DNCCN%2BFramework&a=NCCN+Framework](TM)). Existen además adaptaciones internacionales [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=2319919434&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D1717249067%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fglobal%252Finternational_adaptations.aspx%26a%3DInternational%2BAdaptations&a=adaptaciones+internacionales] de las NCCN Guidelines for Breast Cancer para la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) y España, además de las NCCN Harmonized Guidelines [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=1486510130&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D3863714990%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fharmonized%252Fdefault.aspx%26a%3DHarmonized%2BGuidelines&a=Harmonized+Guidelines](TM) para el África Subsahariana y El Caribe, todas ellas escritas en colaboración con los expertos en oncología regionales.

Las NCCN Guidelines para cáncer de mama han servido además como base para la creación de tres volúmenes de las NCCN Guidelines for Patients [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=1072568480&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D593607461%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fpatients%252Fguidelines%252Fcancers.aspx%2523breast%26a%3DNCCN%2BGuidelines%2Bfor%2BPatients&a=NCCN+Guidelines+for+Patients](®), destinadas a ayudar a los pacientes a hablar con sus médicos acerca de las mejores opciones de tratamiento para el carcinoma ductal in situ (DCIS), cáncer de mama invasivo y cáncer de mama metastásico.

"Estamos ampliando nuestro conocimiento de enfermedad con un ritmo rápido", indicó William J. Gradishar, doctor del Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935259-1&h=1229958418&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935259-1%26h%3D4260489204%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cancer.northwestern.edu%252F%26a%3DRobert%2BH.%2BLurie%2BComprehensive%2BCancer%2BCenter%2Bof%2BNorthwestern%2BUniversity&a=Robert+H.+Lurie+Comprehensive+Cancer+Center+of+Northwestern+University], y presidente del NCCN Guidelines Panel for Breast Cancer. "Hemos llevado a cabo seis actualizaciones para las principales directrices de cáncer de mama durante este año. Incluyen múltiples nuevas recomendaciones de tratamiento que dan cobertura al tratamiento, presentación y circunstancias especiales como el embarazo".

(CONTINUA)