COMUNICADO: adesso Spain, galardonada en los Iberian Partner Awards de Salesforce

adesso Spain, la filial española del proveedor de servicios informáticos adesso SE, se enorgullece de recibir el premio al Most innovative Partner for PYMES (Partner más innovador para PYMES) en España El premio de Salesforce fue entregado hoy durante la celebración del Partner Awards Iberia 2020. El premio galardona a las empresas asociadas más influyentes de la red Salesforce y reconoce los logros más destacados. adesso Spain consultoría y soluciones tecnológicas, S.L. es una empresa de consultoría IT y de desarrollo de software del grupo internacional adesso. Desde su fundación en 2018, la empresa se ha especializado en el desarrollo de soluciones de Salesforce. Desde sus tres sedes en Barcelona, Madrid y Jerez, adesso Spain asesora sobre el uso de soluciones comerciales CRM en la nube. Dentro de la red española de Salesforce, adesso es la compañía que ha conseguido registrar el mayor crecimiento este año. "Nuestro fuerte crecimiento es, sin duda, una de las razones por las que Salesforce nos ha considerado para los Partner Awards 2020", dice Miriam Lindhorst, Directora General de la aún joven compañía, adesso Spain, quién está muy satisfecha de recibir el premio Most innovative Partner for PYMES y considera un "reconocimiento a la capacidad de innovación por encima de la media, de nuestros proyectos de Salesforce con pequeñas y medianas empresas en España". Lindhorst resalta que "este premio sirve como un incentivo adicional para seguir proporcionando a nuestros clientes las mejores soluciones informáticas para que contribuyan a su crecimiento y mejora de la eficiencia". Adesso Spain está integrada en la red europea de "Competence Center" para aplicaciones de Salesforce dentro del grupo adesso. Dentro de esta sólida red de IT, el grupo adesso ofrece a los clientes de Alemania, Austria, Suiza, Gran Bretaña, Escandinavia, Turquía, España y otros países europeos apoyo en ventas y marketing con soluciones de Salesforce. Sobre adesso adesso es uno de los principales proveedores alemanes de servicios de IT. La em-presa está especializada en consultoría y desarrollo personalizado de software para los procesos fundamentales de negocio. La estrategia de adesso se basa en tres pilares: empleados con un amplio conocimiento del sector; competencia tecnológica global, y métodos contrastados de implantación de proyectos de software. El resultado son soluciones superiores de IT, que permiten a las empresas aumentar su competitividad. adesso fue fundada en Dortmund en 1997. El grupo adesso actualmente emplea a más de 4.200 personas en 36 sedes, con una facturación de 450 millones de Euros en 2019. Sus acciones cotizan en los mercados regulados. Entre los clientes más importantes del sector bancario se encuentran Commerzbank, KfW, DZ Bank, Helaba, Union Investment, BayernLB y DekaBank, en el sector de los seguros Münchener Rück, Hannover Rück, DEVK, DAK, Zurich Versicherung, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK-IT) así como de otros sectores entre los que se encuentran Daimler, Bosch, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV Rheinland, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (Oficina de adquisiciones del Ministerio del Interior alemán). Más información en www.adesso.es [email protected] Contacto Nombre contacto: Noemí Cunill Descripción contacto: Teléfono de contacto: 93 563 82 50 Imágenes https://bit.ly/31aoGvY Pie de foto: Miriam Lindhorst - CEO adesso Spain, S.L.U. Autor: adesso Spain, S.L.U.