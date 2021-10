COMUNICADO: Adidas patrocinador global exclusivo de la UEFA Women's Champions League en DAZN y YouTube

--Adidas anunciado como patrocinador global exclusivo de la cobertura de la UEFA Women's Champions League en DAZN y YouTube

LONDRES, 6 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Justo antes del esperado inicio de la fase de grupos de hoy, adidas ha sido anunciado como el patrocinador global exclusivo de la cobertura de la UEFA Women's Champions League para la plataforma de streaming deportivo y la emisora global DAZN, así como socio YouTube. Este es el primer patrocinio global de la histórica asociación de transmisión de varios años entre la UEFA, DAZN y YouTube y abarcará exclusivamente los 61 partidos en vivo desde la primera jornada hasta la final en mayo.

Con la posibilidad de que los aficionados puedan por fin seguir toda la temporada de la UEFA Women's Champions League, en todo el mundo, en un único lugar -en DAZN y/o de forma gratuita a nivel mundial en el nuevo canal de YouTube de DAZN-, la competición está al borde de un crecimiento sin precedentes. Aprovechando esta exposición global, que hace tiempo que no se produce, adidas le ayudará a llegar a un público aún más amplio.

El acuerdo con adidas convierte a la marca en el mayor patrocinador global de DAZN en la historia. El acuerdo incluye publicidad de patrocinio en los 61 partidos en directo, así como en los resúmenes y clips relacionados. También incluye la integración de adidas en la nueva serie de ciudades de DAZN "We All Rise", que se estrenará en el descanso de todos los partidos durante cada semana de la fase de grupos y arrojará luz sobre la rica historia local y el ascenso del fútbol femenino. A lo largo de la temporada, esto evolucionará para incluir una mayor colaboración y cocreación entre DAZN y adidas. Por otro lado, el acuerdo publicitario entre adidas y YouTube incluye una cuña publicitaria global en todos los partidos en directo y en los contenidos que no son en directo en el canal de YouTube de la DAZN UEFA Women's Champions League.

Nick Craggs, director general, adidas Football: "La UEFA Women's Champions League es la máxima competición de clubes y esta nueva asociación la llevará a más aficionados que nunca. En adidas, creemos que a través del deporte tenemos el poder de cambiar vidas. Más visibilidad, más cobertura y formatos innovadores son un paso más en el ascenso del fútbol femenino y estamos entusiasmados de unirnos a DAZN y YouTube para impulsar el juego."

James Rushton, Co-consejero delegado de DAZN Group: "Estamos encantados de anunciar oficialmente a adidas como patrocinador global de DAZN y de nuestra cobertura de la UEFA Women's Champions League. Esto convierte a adidas en nuestro mayor patrocinador global de marca hasta la fecha y es un testimonio de la tremenda comercialización y las inigualables oportunidades de asociación de marca que existen en torno al fútbol femenino, especialmente en este nivel de élite. Estamos deseando trabajar con adidas para seguir elevando la competición llegando a más y nuevos aficionados, así como para seguir construyendo el siempre creciente ecosistema económico del fútbol femenino."

Nancy Elder, responsable de comunicaciones de DAZN Group: "Cuando anunciamos este acuerdo histórico hace unos meses, presentamos al mismo tiempo un cortometraje titulado "We ALL Rise With More Eyes", que transmite la inquebrantable creencia de DAZN en el efecto dominó que tendrá una mayor visibilidad para llevar la competición femenina a nuevas cotas. Con la incorporación de adidas como patrocinador global de esta temporada, el poderoso y virtuoso ciclo de crecimiento está en marcha y esperamos que más ojos en el juego conduzcan a mucho, mucho más: más me gusta, más fans, más patrocinadores, más jugadoras convertidas en nombres familiares y más de la próxima generación inspirada para jugar y perseguir sus sueños".

Ben McOwen Wilson, Director General de YouTube [Reino Unido e Irlanda]: "YouTube está encantado de contar con adidas como patrocinador global de la cobertura en directo de la UEFA Women's Champions League en el canal de YouTube de DAZN, que los aficionados de todo el mundo podrán ver de forma gratuita a partir de hoy. Se trata de un acuerdo histórico, que representa una de las mayores inversiones en contenidos de fútbol femenino, y es una señal masiva del valor y el atractivo del fútbol femenino para los aficionados."

Marianne Stroehmann, directora senior de la industria de Google: "Se trata de un momento importante para el fútbol femenino, con un patrocinio inédito que permitirá a adidas llegar a los aficionados de todo el mundo de la UEFA Women's Champions League a través de YouTube. Sabemos que existe una relación directa entre la inversión financiera y la ruptura de la brecha de visibilidad del fútbol femenino. Gracias a adidas, con el apoyo de grandes socios como Mediacom, hemos dado un paso más hacia la plena igualdad del fútbol femenino."

Acerca de adidas en Fútbol

adidas es el líder mundial del fútbol. Es el proveedor oficial de los torneos de fútbol más importantes del mundo, como la FIFA World Cup™, el Campeonato de Europa de la UEFA y la UEFA Champions League. adidas también patrocina a algunos de los principales clubes del mundo, como el Real Madrid, el Manchester United, el Arsenal, el FC Bayern de Múnich y la Juventus. adidas también es socio de algunos de los mejores deportistas, como Leo Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Vivianne Miedema, Lindsey Horan y Wendie Renard.

Acerca de DAZN Group

DAZN Group es una de las empresas de medios deportivos de más rápido crecimiento en el mundo. Con sede en el Reino Unido y empleados en más de 25 países, nuestras empresas tocan todos los aspectos de la forma en que los seguidores se involucran con los deportes; desde la producción hasta la distribución y comercialización de contenido. DAZN Group es el hogar de DAZN, la plataforma líder mundial de transmisión de deportes, DAZN News, el popular portal de deportes y DAZN Player, la plataforma patentada de VOD de deportes para editores. DAZN está liderando la carga para brindar a los seguidores de los deportes de todo el mundo acceso al deporte en cualquier momento y en cualquier lugar. DAZN garantiza un acceso asequible en dispositivos conectados, incluidos televisores inteligentes, decodificadores, dispositivos de transmisión, teléfonos inteligentes, tabletas, PC y consolas de juegos. DAZN ahora está disponible en más de 200 países y territorios. Visite www.dazngroupl.com para obtener más información.

Acerca de YouTube

Lanzado en mayo de 2005, la misión de YouTube es dar voz a todos y mostrarles el mundo. Creemos que todos merecen tener voz y que el mundo es un lugar mejor cuando escuchamos, compartimos y construimos una comunidad a través de nuestras historias. YouTube es una empresa de Google.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1652931/DAZN_we_all_rise_with_more_eyes.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1097249/DAZN_Group_Logo.jpg