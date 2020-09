COMUNICADO: Agendia presenta nuevos datos que muestran la utilidad clínica de MammaPrint en el cáncer de mama

- Agendia presenta nuevos datos que demuestran la utilidad clínica de MammaPrint en las decisiones de tratamiento para pacientes de cáncer de mama de riesgo ultra bajo en el Congreso Virtual de la European Society for Medical Oncology IRVINE, California, 17 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., un líder mundial en oncología de precisión para el cáncer de mana, presentó hoy datos en el Congreso Virtual 2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2920358-1&h=1749217841&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2920358-1%26h%3D860848591%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esmo.org%252Fmeetings%252Fesmo-virtual-congress-2020%26a%3DVirtual%2BCongress%2B2020&a=Congreso+Virtual+2020] de la European Society for Medical Oncology [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2920358-1&h=557882752&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2920358-1%26h%3D2262155754%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esmo.org%252F%26a%3DEuropean%2BSociety%2Bfor%2BMedical%2BOncology&a=European+Society+for+Medical+Oncology] (ESMO) mostrando que el umbral de riesgo ultra bajo de MammaPrint puede identificar pacientes con cáncer de mama postmenopáusico que tendrán un excelente pronóstico con tratamiento de tamoxifen limitado o sin él.

- Agendia presenta nuevos datos que demuestran la utilidad clínica de MammaPrint en las decisiones de tratamiento para pacientes de cáncer de mama de riesgo ultra bajo en el Congreso Virtual de la European Society for Medical Oncology IRVINE, California, 17 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., un líder mundial en oncología de precisión para el cáncer de mana, presentó hoy datos en el Congreso Virtual 2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2920358-1&h=1749217841&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2920358-1%26h%3D860848591%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esmo.org%252Fmeetings%252Fesmo-virtual-congress-2020%26a%3DVirtual%2BCongress%2B2020&a=Congreso+Virtual+2020] de la European Society for Medical Oncology [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2920358-1&h=557882752&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2920358-1%26h%3D2262155754%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esmo.org%252F%26a%3DEuropean%2BSociety%2Bfor%2BMedical%2BOncology&a=European+Society+for+Medical+Oncology] (ESMO) mostrando que el umbral de riesgo ultra bajo de MammaPrint puede identificar pacientes con cáncer de mama postmenopáusico que tendrán un excelente pronóstico con tratamiento de tamoxifen limitado o sin él. https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg] La presentación "Avoid systemic overtreatment of postmenopausal breast cancer patients with Ultralow MammaPrint result" (Evitar el sobretratamiento sistémico de pacientes con cáncer de mama postmenopaúsico con resultado de MammaPrint ultra bajo) puede encontrarse en la exposición virtual de la ESMO. La terapia anti-estrógenos adyuvante es una terapia ampliamente utilizada para cánceres de mama de receptor de estrógeno positivo, pero como muchos tratamientos para el cáncer puede causar graves efectos secundarios. En este análisis, los investigadores buscaron validar si la categoría de riesgo ultra bajo de MammaPrint puede identificar con precisión a las pacientes de cáncer de nodo negativo postmenopáusicas que tendrían una excelente tasa de supervivencia tras la cirugía sin quimioterapia y una duración limitada de terapia endocrina o incluso sin ella. Este estudio confirma los hallazgos del ensayo STO-3, previamente publicados en 2017 en JAMA Oncology, y continúa mostrando que el uso de MammaPrint para estratificar poblaciones de pacientes podría ayudar a prevenir el sobretratamiento de pacientes de cáncer de mama. "Estos datos son particularmente alentadores porque siguen demostrando la utilidad de MammaPrint en la población de pacientes de bajo riesgo clínico. El estudio sugiere que podemos desescalar el tratamiento endocrino para estos pacientes", dijo William Audeh, MD, MS, director médico de Agendia. "Estamos encantados de presentar los resultados que ilustran no solo el potencial de MammaPrint para identificar qué pacientes pueden ahorrarse quimioterapia, sino también indicar las pacientes que no requieren cinco años, ni 10, de terapia endocrina. Estos datos deberían utilizarse para evitar que algunas mujeres con cáncer de mama de riesgo ultra bajo sean sobretratadas". Agendia se compromete a ofrecer puntos de datos inmediatos y viables y la investigación permitirá a los pacientes con cáncer de mama y a sus equipos médicos tomar con firmenza decisiones de tratamiento más personalizadas. Acerca de Agendia Agendia es una empresa de oncología de precisión con sede en Irvine, California, comprometida con proporcionar a los pacientes con cáncer de mama y a sus médicos la información necesaria para la mejor toma de decisiones a lo largo de todo el tratamiento. La compañía actualmente ofrece dos pruebas de perfilación genómica disponibles comercialmente, respaldadas por los más altos niveles de evidencia clínica y real, que ofrecen información genómica completa que puede utilizarse para identificar el tratamiento del cáncer de mama más efectivo para cada paciente. MammaPrint®, el ensayo de recurrencia de cáncer de mama con 70 genes, es la primera prueba sobre riesgos de recurrencia aprobada por la FDA y respaldada por datos de resultados prospectivos revisados por pares, e incluye directrices sobre tratamientos tanto nacionales como internacionales. BluePrint®, el ensayo de subtipificación molecular de 80 genes, es una prueba comercializada que evalúa la biología subyacente tumoral para determinar qué fomenta el crecimiento del tumor. Juntos, MammaPrint® y BluePrint® ofrecen un perfil genómico exhaustivo para ayudar a los facultativos a tomar decisiones más informadas en los tratamientos pre y posoperatorios. Al desarrollar pruebas genómicas novedosas basadas en datos y dirigir la investigación mientras se crea un arsenal de datos que ayude a tratar el cáncer de mama, Agendia espera contribuir a las necesidades clínicas cambiantes de las pacientes con cáncer de mama y sus médicos en cada paso del camino, desde el diagnóstico inicial a la eliminación del cáncer. Los ensayos de Agendia pueden pedirse sobre biopsias con aguja gruesa o muestras quirúrgicas y los resultados se envían en tan solo 5 o 7 días, para poder decidir los tratamientos pre y posoperatorios con más información. Para obtener más información sobre los ensayos y pruebas en curso de Agendia, visite www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2920358-1&h=2643389063&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2896123-1%26h%3D2031490434%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3Dwww.agendia.com&a=www.agendia.com] Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2920358-1&h=1013556799&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2920358-1%26h%3D2747386513%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1002892%252FAgendia_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1002892%252FAgendia_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1002892%2FAgendia_Logo.jpg] CONTACTO: CONTACTO: Terri Clevenger, Westwicke/ICR Healthcare PR, Tel:203.856.4326, [email protected] Sitio Web: http://www.agendia.com/