COMUNICADO: AID 2020 lanza sus nuevas actividades y zonas

Ya está abierto el registro para el show de cuidado más antiguo de China

SHANGHÁI, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La 2020 Shanghai International Exhibition of Senior Care, Rehabilitation Medicine and Healthcare, también denominada AID 2020, se va a llevar a cabo del 28 al 30 de octubre de 2020 en los halls N1-N2 del Shanghai New International Expo Center. El canal de registro previo para visitantes ya se ha abierto.

AID está organizada por la Shanghai Civil Affairs Bureau, el China Council for the Promotion of International Trade Shanghai y Shanghai INTEX. Esta edición conmemorará el 20 aniversario de la creación de AID, reuniendo a más de 300 compañías que abarcan las seis áreas de categoría del show, incluyendo los servicios de cuidado a los mayores, tecnología de asistencia, rehabilitación, cuidado de la vida, gestión de salud y edificios en los que se puede vivir, contando con un área de 30.000 metros cuadrados.

20 aniversario -- Actividades especiales

Para celebrar el 20 aniversario de AID, los organizadores del show tienen previsto desarrollar una serie de actividades especiales para expresar su agradecimiento a los exhibidores y visitantes. Se va a celebrar una ceremonia de premios especial para recomendar a las empresas, productos y servicios y personas más excepcionales que han contribuido con un mayor impacto en el avance y desarrollo de la industria.

20 aniversario -- Zonas de innovación

Las audiencias tendrán además la oportunidad de explorar varias de las nuevas áreas de muestra y exhibiciones. Además del área de muestra de competición de bienestar anual y el área de muestra de tecnología de ayuda a la rehabilitación, AID crecerá para cumplir con las necesidades de los tiempos, buscando nuevos retos sociales como la prevención y medidas de control de la nueva epidemia del coronavirus, además de nuevas oportunidades como el esquema piloto de dispositivos de alquiler de ayuda y movilidad de Shanghái. En todas existen cuatro zonas de muestra nuevas, incluyendo el área de actividades especiales, la zona de experiencia de dispositivos de alquiler de movilidad y ayuda y la zona de dispositivos de ayuda y rehabilitación para niños.

20 aniversario -- Plataformas de conferencia

Como pilar de AID con los años es el foro de alta gama y las reuniones pioneras hospedadas de forma concurrente con la muestra, que resuenan con pulso dentro de la industria. Este año, los foros destacados de la industria incluyen la China International Elder Care Service Industry Summit, la China Elder Care Institution Development Summit y el China-Japan Elderly Care Industry Matchmaking Forum que volverá a AID 2020. La temática revolucionaria de los seminarios, en combinación con los tours, harán entrar a las audiencias dentro de una experiencia de las nuevas tendencias y los últimos desarrollos de la industria del cuidado a los mayores en China.

Visite www.china-aid.com [http://www.china-aid.com/] si desea un registro previo completo.

