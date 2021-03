COMUNICADO: Aion Therapeutic presenta 4 nuevas solicitudes de patente

- Aion Therapeutic presenta 4 nuevas solicitudes de patente (incluyendo para el tratamiento de cánceres humanos)

TORONTO, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Aion Therapeutic Inc. (CSE: AION) ("Aion Therapeutic" o la "Compañía") anunció hoy que ha presentado 4 nuevas solicitudes de patente relacionadas con la preparación de hongos medicinales y psicodélicos. Las solicitudes de patente incluyen el uso de hongos medicinales para el tratamiento de cánceres humanos como el cáncer de mama, el uso de cannabis medicinal combinado y preparaciones de hongos medicinales para el tratamiento de la cistitis intersticial y otras enfermedades de la vejiga, y métodos para producir emulsiones y nano-emulsiones para aumentar la biodisponibilidad en estas formulaciones. Estas nuevas incorporaciones aumentan nuestra cartera de propiedad intelectual a un total actual de 9 solicitudes de patente y se esperan más en un futuro próximo.

El Dr. Herbert A. Fritsche, director científico de Aion Therapeutic y antiguo Profesor y Director de Química Clínica en la Universidad de Texas, MD Anderson Cancer Center, declaró, "Basándonos en estos descubrimientos recientes, creemos que puede ser posible mejorar la eficacia de los tratamientos estándar para ciertos tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama, así como ofrecer una nueva terapia para la dolorosa condición crónica conocida como cistitis intersticial. Tenemos la intención de anunciar los detalles de estos descubrimientos muy emocionantes ahora que se han presentado las patentes."

Graham Simmonds, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Aion Therapeutic, comentó, "Felicito a nuestros equipos médico y científico, dirigidos por el Dr. Stephen Barnhill y el Dr. Herbert Fritsche por crear una sólida cartera de propiedad intelectual basada en una sólida estrategia de patentes. En conjunto con nuestro socio de cannabis medicinal con licencia Apollon Formularies Jamaica, Ltd, Aion está aprovechando nuestra posición única de una manera poderosa para combinar cannabis medicinal y compuestos de hongos medicinales para el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer. Además, Aion utilizará psilocibina con ciertos cannabinoides para tratar afecciones adicionales como el trastorno depresivo mayor (MDD) en nuestro nuevo Aion Center for Psychedelic Psychiatry dirigido por el Dr. Winston De La Haye en Jamaica. La localización estratégica de nuestras operaciones en Jamaica permite a Aion operar y llevar a cabo ensayos clínicos en un entorno federalmente legal y, por lo tanto, tener una ventaja significativa en los descubrimientos patentables de formulación terapéutica que combinan hongos (incluyendo psilocibina) y tetrahidrocannabinol (THC) con otros hongos medicinales y compuestos de cannabis medicinal, mientras que este tipo de investigación combinatoria con psilocibina sigue siendo ilegal en la mayor parte del mundo."

Acerca de Aion Therapeutic Inc.

Aion Therapeutic Inc. a través de su filial de propiedad total, AI Pharmaceuticals Jamaica Limited, está en el negocio de investigación y desarrollo, tratamiento, técnicas de minería de datos e inteligencia artificial de última generación (aprendizaje automático), centrados en el desarrollo de productos farmacéuticos combinatorios, nutracéuticos y cosmecéuticos que utilizan compuestos de cannabis (cannabinoides), setas psicodélicas (psilocibina), hongos (seta comestible), formulaciones psicodélicas naturales (Ayahuasca), y otras plantas medicinales en un entorno legal para este tipo de descubrimiento. Además, Aion Therapeutic está creando una sólida cartera internacional de propiedad intelectual relacionada con sus descubrimientos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIA AL LECTOR

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información prospectiva. Estas declaraciones se refieren a eventos futuros o rendimiento futuro. El uso de cualquiera de las palabras "podría", "intención", "esperar", "creer", "voluntad", "puede", "proyectado", "estimado" y expresiones y declaraciones similares relacionadas con asuntos que no son hechos históricos están destinados a identificar información prospectiva y se basan en las creencias o suposiciones actuales de la Compañía en cuanto al resultado y el momento de tales eventos futuros. Los resultados futuros reales pueden diferir materialmente. En particular, esta versión contiene información prospectiva relacionada con el negocio de la Compañía. Por lo general, se aplican varios supuestos o factores para sacar conclusiones o hacer las previsiones o proyecciones establecidas en la información prospectiva. Estos supuestos y factores se basan en la información disponible actualmente para las partes. Los factores y supuestos materiales incluyen aprobaciones regulatorias y de terceros; licencias y otros riesgos. La información prospectiva contenida en este comunicado se realiza a partir de la fecha del presente documento y las partes no están obligadas a actualizar o revisar ninguna información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto que lo requieran las leyes de valores aplicables. Debido a los riesgos, incertidumbres y suposiciones contenidos en el presente documento, los inversores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. Las declaraciones anteriores califican expresamente cualquier información prospectiva contenida en el presente documento.

Relaciones con el inversor y medios financieros: Integrity Media Inc., [email protected][mailto:[email protected]], Tel. gratis: (888) 216-3595, www.IntegrityMedia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3094268-1&h=2305885303&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3094268-1%26h%3D3592022153%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.integritymedia.com%252F%26a%3Dwww.IntegrityMedia.com&a=www.IntegrityMedia.com]; Aion Therapeutic Inc., Graham Simmonds, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado,(416) 843-2881