COMUNICADO: Ajax funde el trofeo para sus aficionados

Todos los socios de temporada recibirán «un pedazo de Ajax»

ÁMSTERDAM, 12 de mayo del 2021 /PRNewswire/ -- Tras una temporada especial de fútbol sin público en el estadio, Ajax decidió fundir el trofeo. De la bandeja, se formarán 42 000 pequeñas estrellas. Los socios de temporada recibirán, desde hoy, una parte de la bandeja de plata, o como el Ajax mismo dice: «un pedacito de Ajax». De este modo, el club compartirá, literalmente, el campeonato y su 35ª bandeja con sus aficionados.

Edwin van der Sar, director general: «Esta temporada hemos jugado prácticamente sin público. Al menos, en la tribuna no estaban. Aun así, hemos notado su apoyo cada semana. De camino al estadio, en las redes sociales y en el contacto personal. Ya antes, con ´This title is for you´, anunciamos que dedicábamos el título a los aficionados. Compartir el trofeo es la máxima prueba de ello. Tras este turbulento año, hacemos a los aficionados partícipes de nuestro campeonato de la forma más pura posible».

Jugar sin afición también fue extraño para los jugadores. Dušan Tadic, delantero del Ajax: «Jugar en un estadio vacío no se puede comparar con el Johan Cruijff ArenA lleno. Esta temporada hemos echado muchísimo de menos a la afición, aquí en Ámsterdam y en todos los partidos fuera. Por eso, queremos dedicar este título a nuestros aficionados. Estamos deseando jugar de nuevo para ellos».

Esta temporada, el Ajax ha jugado 30 de los 34 partidos de la liga Eredivisie en un estadio vacío. En él, los amsterdameses han ganado tanto la copa KNVB de Holanda como el título de liga.

Todos los socios de temporada recibirán una estrella de 3,45 gramos de peso, de los que 0,06 gramos procede del trofeo.

