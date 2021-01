COMUNICADO: Alerta de medios: Qualys QSC EMEA 2021 lanza una conferencia virtual para usuarios gratis hoy

Los más de 4.000 asistentes registrados elegirán entre más de 55 sesiones de aprendizaje

FOSTER CITY, Calif., 25 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Qualys, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3045660-1&h=1481715435&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045660-1%26h%3D2381604742%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.qualys.com%252F%26a%3DQualys%252C%2BInc.%25C2%25A0&a=Qualys%2C+Inc.%C2%A0], un proveedor pionero y líder de soluciones de TI basadas en la nube, seguridad y cumplimiento, lanza su próxima conferencia virtual para usuarios gratuita, QSC EMEA 2021, hoy. Qualys Security Conference (QSC) EMEA 2021, que tendrá lugar del 25 de enero al 9 de febrero, reúne a más de 4.000 clientes, socios estratégicos y expertos de la industria para formación práctica, educación y liderazgo intelectual.

La conferencia da a los profesionales en seguridad y líderes una visión interna de los cambios disruptivos que afronta la industria mientras los análisis de la hoja de ruta y demostraciones de productos muestran los por qué y los cómo de la Qualys Cloud Platform y apps.

Qualys lleva este innovador formato virtual a EMEA, ofreciendo una amplia variedad de sesiones, estudios de casos EMEA adicionales y, por primera vez, está ofreciendo formación gratis a sus clientes asentados en EMEA. Los asistentes elegirán entre más de 55 sesiones de aprendizaje en dos semanas. Las sesiones incluyen:

-- Discursos de ejecutivos de Qualys: Philippe Courtot, presidente y consejero delegado, y Sumedh Thakar, director general y director de producto. -- Expertos en Seguridad de la Información de CRH, AXA, Amadeus y Qualys compartirán estrategias para reducir las amenazas en el mundo digital mediante una discusión de panel. -- Demos de las apps de Qualys como VMDR, Multi-Vector EDR, Container Security, Policy Compliance, Web Application Security y nuestra próxima solución XDR. -- Discursos de clientes con sede en EMEA WINDTRE, Uphold, EPAM, Bankmed y Cembra. -- Seis días de cursos de certificación y formación gratis en VMDR, Multi-Vector EDR, Cloud Security Assessment and Response, Container Security Assessment and Response, Unified Compliance, y Web App and API Security.

RegistroRegístrese para QSC EMEA 2021 en www.qualys.com/qsc/2021/emea/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3045660-1&h=3793503430&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045660-1%26h%3D2198317380%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.qualys.com%252Fqsc%252F2021%252Femea%252F%26a%3Dwww.qualys.com%252Fqsc%252F2021%252Femea%252F&a=www.qualys.com%2Fqsc%2F2021%2Femea%2F]. Asistiendo al evento en vivo, podrá hacer preguntas, ver respuestas y conectar con los ingenieros de Qualys y otros asistentes. Todos los discursos se subtitularán en francés, español, italiano y árabe. Las reproducciones de las sesiones estarán disponibles para los que no pueden asistir a todas las sesiones.

Acerca de QualysQualys, Inc. es un pionero y proveedor líder de soluciones de seguridad y cumplimiento basadas en la nube con más de 15.700 clientes activos en más de 130 países, incluyendo una mayoría en las Forbes Global 100 y Fortune 100. Qualys ayuda a las organizaciones a racionalizar y consolidar sus soluciones de seguridad y cumplimiento en una sola plataforma y construir seguridad en iniciativas de transformación digital para una mayor agilidad, mejores resultados empresariales y sustanciales ahorros en los costes.

La Qualys Cloud Platform y sus Cloud Apps integradas ofrecen a las empresas inteligencia en seguridad crítica continuamente, permitiéndoles automatizar el total espectro de auditoría, cumplimiento y protección de sistemas TI y aplicaciones web en premisas, puntos finales, nube, contenedores y entornos móviles. Fundada en 1999 como una de las primeras compañías de seguridad SaaS, Qualys ha establecido alianzas estratégicas con proveedores de nube líderes como Amazon Web Services, Microsoft Azure y la Google Cloud Platform, y proveedores de servicios gestionados y organizaciones de consultoría como Accenture, BT, Cognizant Technology Solutions, Deutsche Telekom, DXC Technology, Fujitsu, HCL Technologies, IBM, Infosys, NTT, Optiv, SecureWorks, Tata Communications, Verizon y Wipro. La compañía es también un miembro fundador de la Cloud Security Alliance. Para más información, visite www.qualys.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3045660-1&h=1007384290&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045660-1%26h%3D293588691%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.qualys.com%252F%26a%3Dwww.qualys.com&a=www.qualys.com].

Qualys y el logo de Qualys son marcas comerciales patentadas de Qualys, Inc. El resto de productos o nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

