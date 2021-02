COMUNICADO: Alexa Hergenröther entra en Consejo Consultivo de Novihum Technologies

DORTMUND, Alemania, 2 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Novihum Technologies, una empresa emergente de tecnología agrícola, se complace en dar la bienvenida a Alexa Hergenröther, antigua directora general de K+S Minerals and Agriculture GmbH, como nuevo miembro de su Consejo Consultivo. Se unió a Novihum Technologies el día 1 de diciembre de 2020.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Alexa en Novihum Technologies», dice el presidente del Consejo Consultivo, Rolf Nagel. «Aporta años de experiencia empresarial y de gestión en la industria agrícola y de fertilizantes. Tiene los contactos y la relación que ayudarán a Novihum a acelerar su camino de crecimiento hacia el mejoramiento de los suelos y la productividad agrícola en todo el mundo.»

El director general André Moreira añade: «Alexa aporta un conocimiento excepcionalmente profundo del negocio y de los retos a los que se enfrentan los agricultores, como por ejemplo el cambio climático y la nueva normativa sobre fertilizantes en Europa. Estamos deseando trabajar con ella y llevar juntos nuestra empresa a un nivel más alto.»

Alexa Hergenröther es licenciada en gestión empresarial. Comenzó su carrera en Deloitte Alemania en 1997 y se incorporó en 2002 al Grupo K+S. Hasta hace poco era directora general de K+S Minerals and Agriculture GmbH, el mayor productor de potasa en Europa Occidental y uno de los cinco principales del mundo. Ella dice: «Tras años de consolidación y esfuerzos de reducción de costes, la industria de los fertilizantes necesita mirar hacia delante. Los agricultores exigen respuestas a sus crecientes retos derivados del constante cambio climático, la necesaria reducción de las emisiones de óxido nitroso así como la nueva normativa sobre fertilizantes. La industria de los fertilizantes tiene ahora que aportar innovaciones para los agricultores que vayan más allá de los sistemas clásicos de gestión de nutrientes. Me entusiasma formar parte de Novihum Technologies y ayudar a ampliar esta innovación de clase mundial en materia de suelos.»

Sobre Novihum Technologies

Novihum Technologies produce y comercializa los productos NOVIHUM® para el mejoramiento del suelo. NOVIHUM aumenta la fertilidad de los suelos enriqueciéndolos con materia orgánica de alto valor. Los componentes húmicos se liberan paulatinamente, no se filtran ni se escurren y permanecen en el suelo durante años. Los productos se fabrican en un proceso altamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Para saber más, visite www.novihum.com [http://www.novihum.com/].

Contacto
Marie Dickhut
Weidenstr. 70-72
D-44147 Dortmund
Teléfono: +49 231 98 681 487
Correro electrónico: [email protected]

