COMUNICADO: Alianza entre INFODAS y OPSWAT combina soluciones acreditadas de dominio cruzado SECRET con protección de malware para d

COLONIA, Alemania, y SAN FRANCISCO, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- INFODAS, líder en soluciones de dominio cruzado, se ha asociado con OPSWAT, líder en protección contra amenazas basada en el contenido, para habilitar soluciones de acceso seguro para dominios sensibles clasificados como SECRETO en el sector público y en infraestructura crítica.

https://mma.prnewswire.com/media/1358024/infodas_OPSWAT_MetaDefener_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1358024/infodas_OPSWAT_MetaDefener_Infographic.jpg]

Los organismos públicos que manejan información clasificada y desean aprovechar la digitalización tienen que resolver tres problemas: en primer lugar, necesitan controlar los datos que salen de dominios sensibles; en segundo lugar, necesitan asegurarse de que los dominios sensibles y no sensibles estén separados en todo momento; y en tercer lugar, necesitan asegurarse de que los datos que ingresan de otras redes o medios portátiles no incluyan cargas peligrosas como ataques ransomware o de día cero. Los operadores de infraestructura crítica enfrentan problemas similares al conectar la tecnología de operación (TO) con la tecnología de la información (TI).

Al combinar el SDoT Diode unidireccional o la SDoT Security Gateway de INFODA con el MetaDefender Kiosk and Vault de OPSWAT, se resuelven todos los problemas mencionados anteriormente. Las soluciones de dominio cruzado SDoT controlan el flujo de datos en todas las capas y mantienen los dominios lógicos separados de manera continua. Protegen lo que está dentro de un sistema de manera similar a un puesto de control fronterizo. MetaDefender y Kiosk controlan todos los datos que ingresan desde el exterior a través de un proceso de escaneo y desinfección integrales de todos los componentes de datos gracias a sus más de 35 motores antimalware. MetaDefender puede combinarse también con la solución PATCH.works de INFODAS para la gestión automática de parches de los antiguos sistemas "air-gapped". Además, MetaDefender Vault es una solución segura de almacenamiento y recuperación de archivos que protege datos críticos y pone freno a las amenazas. Limita el acceso dentro de una organización y ofrece información importante de seguimiento y auditoría.

Todos los elementos de la familia de productos Secure Domain Transition (SDoT) han cumplido con los rigurosos requisitos de la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) de Alemania en cuanto a la seguridad del hardware y software clasificados como SECRETO y por debajo de ese nivel. Después de exhaustivas evaluaciones realizadas durante varios años, obtuvieron también las aprobaciones para la clasificación SECRETO de la Unión Europea y la OTAN. Esto facilita la obtención de una arquitectura de solución con MetaDefender que sea acreditada por el ejército, seguridad nacional e inteligencia y ofrece tranquilidad a nivel de protección militar a los profesionales de seguridad de la información de infraestructuras críticas.

Thorsten Ecke, director administrativo de INFODAS, está entusiasmado con esta alianza y con la combinación entre la tecnología alemana y estadounidense. "La gama de productos de OPSWAT e INFODAS se complementan muy bien y resuelven problemas reales de la seguridad de la información". El Dr. Alexander Schellong, vicepresidente de Negocios Internacionales, agregó: "En los últimos tres años, varios de nuestros clientes nos solicitaron esta alianza. Me alegra que hayamos pasado todas las pruebas con éxito y esperamos trabajar con OPSWAT en Alemania y en otros países".

Tom Mullen, vicepresidente sénior de Desarrollo Comercial de OPSWAT, señala entusiasmado: "Como proveedor de ciberseguridad que se especializa en proteger infraestructura crítica y del sector público, con frecuencia nuestros clientes nos preguntan cómo asegurar y controlar el transporte de datos analizados por MetaDefender en dominios de seguridad. Nos complace recomendar los productos SDoT de INFODAS como soluciones eficaces y certificadas que atienden estos dos requisitos fundamentales. La integración de MetaDefender de OPSWAT y SDoT CDS de INFODAS ofrece una solución perfecta para controlar y garantizar los datos que atraviesan dominios y, al mismo tiempo, garantizar que los datos transportados no incluyan cargas peligrosas".

Ambos productos están disponibles de manera inmediata.

Acerca de INFODAS

INFODAS es una empresa familiar independiente que se fundó en 1974 en Alemania. La empresa desarrolla soluciones de dominio cruzado basadas en principios de seguridad mediante el diseño y ofrece consultoría en ciberseguridad y TI a clientes comerciales, del sector defensa y del gobierno. Las soluciones de dominio cruzado SDoT de INFODAS (SDoT Security Gateway, SDoT Software Data Diode, SDoT Labelling Service, PATCH.works) tienen la clasificación de seguridad "SECRETO" de Alemania, la Unión Europea y la OTAN y están incluidas en el catálogo de seguridad de la información de la OTAN. En los últimos 10 años, los productos SDoT se han utilizado en los ambientes de misión crítica más complejos de todo el mundo. Se diseñan y fabrican en Alemania conforme al principio de seguridad mediante el diseño y la transparencia de la cadena de suministro.

Acerca de OPSWAT

OPSWAT protege infraestructura crítica. Asumimos que todo archivo o dispositivo que ingrese, atraviese o salga de una empresa podría constituir un riesgo. Para garantizar la protección, ofrecemos plataformas contra ciberamenazas que no solo detectan las amenazas, sino que también las evitan. Nuestras plataformas ofrecen un proceso verdaderamente seguro para la transferencia de archivos y dispositivos hacia y desde redes críticas. OPSWAT ofrece este proceso a más de 1.500 clientes en todo el mundo.

CONTACTO: Contacto: Ariane Schwägele, [email protected], Teléfono:+49 (0)89-51089637-20