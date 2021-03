COMUNICADO: Amazfit T-Rex Pro, un reloj inteligente resistente de grado militar

-Amazfit T-Rex Pro: Un reloj inteligente resistente de grado militar con resistencia que coincide con la suya propia y hasta 18 días de duración de la batería[1]

SHENZHEN, China, 23 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Amazfit, una marca global en el mercado de los ponibles, ha lanzado la última edición de su serie deportiva al aire libre de relojes inteligentes, el Amazfit T-Rex Pro. Creado para ayudarle a explorar su instinto, el Amazfit T-Rex Pro ha pasado 15 pruebas de grado militar y puede soportar la mayoría de los tipos de condiciones extremas. Sus completas funciones de seguimiento de la salud y el fitness incluyen una serie de modos deportivos al aire libre populares para actividades aventureras, lo que facilita la salida de su zona de confort.

El Amazfit T-Rex Pro se basa en la popularidad del galardonado Amazfit T-Rex, presentado por primera vez en CES 2020. Inspirado por el éxito de su predecesor, y a través de una innovación consistente, Amazfit ha añadido una serie de nuevas características a esta última edición. El Amazfit T-Rex Pro es aún más duro y, con 15 pruebas de grado militar([2]), ha superado tres pruebas de resistencia adicionales. La nueva funcionalidad también incluye 10 ATM de resistencia al agua([3]), un sistema de medición de saturación de oxígeno en sangre, los cuatro sistemas de satélites de navegación globales, un altímetro barométrico y más de 100 modos deportivos([4]).

Dureza desde dentro hacia fuera

Con el Amazfit T-Rex Pro, toda la información que necesita está disponible de un vistazo en su pantalla AMOLED de 1,3 pulgadas siempre encendida. Con un atractivo diseño angular, el robusto bisel exterior rociado con metal mantiene el peso ligero.

Descubra el aire libre

Con cuatro sistemas globales de navegación por satélite([5]) compatibles, el Amazfit T-Rex Pro es capaz de ayudar a rastrear la ubicación en entornos más complicados.

Ya sea que esté en las montañas, o entrenando más duro en el gimnasio, puede medir su saturación de oxígeno en sangre([6]) para obtener información sobre lo bien que está manejando la altitud([7]) .

Con un grado de resistencia al agua de 10 ATM, puede nadar, surfear, navegar y soportar el clima húmedo durante hasta 18 días de duración de la batería.

Ejercicio al máximo

Con más de 100 modos deportivos diferentes disponibles, el algoritmo Firstbeat(TM) lleva las cosas a un nuevo nivel al evaluar datos especializados como su absorción máxima de oxígeno([8]), tiempo de recuperación completo y carga de entrenamiento. Junto con esto, el algoritmo ExerSense(TM)([9]) también reconoce automáticamente ocho modos deportivos y registra todos los datos relacionados.

Conecte con su instinto natural

Manténgase atento a la naturaleza con el rastreador meteorológico Amazfit T-Rex Pro, el monitor de amanecer y puesta de sol([10]) y la visualización actual de la fase lunar([11]).

Aprenda más sobre su salud

Amazfit T-Rex Pro está equipado con el sensor óptico BioTracker(TM) 2 PPG Bio-Tracking, realizando una monitorización precisa de la frecuencia cardíaca([12]) las 24 horas del día y emitiendo una alerta si su frecuencia cardíaca se vuelve demasiado alta.

Amazfit T-Rex Pro ofrece evaluaciones personalizadas a través de su sistema de evaluación de salud patentado([13]) de Personal Activity Intelligence (PAI). PAI toma todos los datos recopilados de sus entrenamientos, frecuencia cardíaca y otros datos rastreados y proporciona un único valor numérico como su evaluación única de salud.

Apoye su instinto para dormir

Con la función de control de la calidad del sueño([14]) SomnusCare(TM) de Amazfit, reconoce diferentes estados del sueño, como las etapas de sueño ligeras, profundas y REM, detecta siestas diurnas y monitorea posibles problemas respiratorios(15]).

En los EE.UU., el Amazfit T-Rex Pro cuesta 179,99 dólares y estará disponible en https://us.amazfit.com/ [https://us.amazfit.com/] desde el 23 de marzo.

En Reino Unido, el Amazfit T-Rex Pro cuesta 139 libras y estará disponible en https://argos.co.uk/ [https://argos.co.uk/] y https://Amazon.co.uk [https://amazon.co.uk/] desde el 31 de marzo.

[1] La duración de la batería puede variar según la configuración, las condiciones de funcionamiento y otros factores. Por lo tanto, el resultado real puede diferir de los datos de laboratorio. [2] Los datos pertinentes sobre este tema proceden del siguiente informe: H202005252293-01EN-G2. No se recomienda una exposición prolongada, ya que puede dañar el reloj y sus componentes. [3] De acuerdo con el estándar GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010, el Amazfit T-Rex Pro logra una calificación de 10 ATM, para una resistencia al agua de hasta 100 metros, y por lo tanto es adecuado para salpicaduras, nieve, ducharse, nadar, bucear o deportes acuáticos de alta velocidad. Para obtener más información, visite la página de soporte en: support.amazfit.com. [4] Vea la página web del producto Amazfit T-Rex Pro para la lista completa de los más de 100 modos deportivos: https:// www.amazfit.com/en/t-rex-pro.html [5] GPS+GLONASS, GPS+BeiDou, GPS+Galileo. Los servicios de posicionamiento en interiores no son compatibles. [6] La precisión de los datos se verá afectada si el área del sensor hace contacto con la piel del brazo que tiene bello o tatuajes, y puede variar dependiendo de las características físicas. [7] Cuando llegues a más de 3.000 metros, el reloj le pedirá que se haga la prueba de saturación de oxígeno en sangre cuando ascienda más de 400 metros a las 24 horas. [8] La detección máxima de absorción de oxígeno solo es compatible con el modo de funcionamiento al aire libre. [9] La precisión y sensibilidad de la función de reconocimiento de entrenamiento varía de persona a persona, y están relacionadas con la postura y el dominio del usuario durante su entrenamiento. [10] La obtención de datos meteorológicos, así como el tiempo de salida y puesta del sol requiere una conexión externa a la app móvil. [11] La obtención de datos de fase lunar requiere la configuración de la esfera de reloj específica. [12] La función de detección automática de frecuencia cardíaca de 24 horas requiere que el usuario establezca y active la función "detección de salud cardíaca" en la aplicación, y el valor mínimo se puede establecer en 1 minuto; esta característica no se puede utilizar con fines médicos o como base para el diagnóstico médico. La medición de la frecuencia cardíaca no se puede realizar mientras se nada. [13] El HUNT Fitness Study indica que la persona que mantiene una puntuación PAI de 100 o superior muestra un menor riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. [14] El control del sueño puede registrar el sueño nocturno y las siestas que duran más de 20 minutos. [15] El control de la calidad de la respiración del sueño debe activarse por separado.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1470674/Amazfit_T_Rex_Pro.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1470674/Amazfit_T_Rex_Pro.jpg]

