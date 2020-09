COMUNICADO: Ana de Armas protagoniza la primera campaña de celebridades de Natural Diamond Council

La nueva campaña, "For Moments Like No Other", destaca la belleza versátil de los diamantes.

NUEVA YORK, 16 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El Natural Diamond Council (NDC) anuncia el inminente lanzamiento de su primera campaña de celebridades, protagonizada por la actriz Ana de Armas.

De Armas es una estrella de Hollywood en ascenso. Recientemente recibió una nominación al Globo de Oro por su papel en Knives Out, y pronto aparecerá en la próxima película de James Bond, No Time to Die. De Armas también brilla a lo largo de esta nueva campaña multiparte, que fue desarrollada para celebrar las innumerables conexiones con las que se usan o intercambian diamantes, y para dar a conocer la plataforma online [http://naturaldiamonds.com/] "Only Natural Diamonds" de Natural Diamond Council. El Natural Diamond Council representa a siete de los principales productores de diamantes del mundo, todos los cuales deben seguir los códigos éticos del grupo, con énfasis en las prácticas mineras conscientes y sostenibles y el apoyo de las mujeres y las familias en las comunidades mineras de diamantes. El portal "Only Natural Diamonds" sirve como una ventana de descubrimiento en este universo de diamantes.

La campaña, que fue dirigida en la costa de Portugal, dirigida por Manu Cossu y fotografiada por Camilla Akrans, se lanzará el 20 de septiembre de 2020, durante los primeros Premios Emmy virtuales. Los anuncios serán retirados en las semanas previas a la ceremonia, y la información sobre la campaña aparecerá en el sitio web de NDC a partir del 16 de septiembre de 2020.

De Armas fue seleccionada para el proyecto porque irradia aplomo y modernidad, y personifica una generación ascendente y librepensante. Su comportamiento elegante, efervescente y fácil refleja el siguiente capítulo de la historia de los diamantes; una mentalidad en la que se desmantelan los principios tradicionales del desgaste y el intercambio de diamantes, dejando un campo de juego abierto en su lugar. Desde una fiesta descalza en un viñedo fragante hasta una puesta de sol de mandarina a lo largo de la costa portuguesa (baguettes de diamantes que atrapan y difunden los rayos brillantes mientras el sol se desliza hacia el horizonte), esta nueva actitud es casual, divertida, enérgica, presente y, lo que es más importante, impulsada por la conexión y la experiencia. Ya sea dirigiéndose a una reunión con sus seres queridos después de meses de aislamiento, ver a su mejor amigo para tomar una copa de vino después de un largo día, o dar un paseo crepuscular con tu pareja, cada momento es propio, y cada momento es como ningún otro.

"Me encanta pensar en diamantes de esta manera, como emblemas especiales incluso de los pequeños momentos personales en nuestras vidas," dijo de Armas. "Representan alegría, calidez y belleza."

El spot de héroes de 30 segundos de la campaña que se emite en los Emmy se complementará con una serie de segmentos de video más cortos, destacando las diversas relaciones retratadas desde el clip. Ella es vista en ambientes relajados al aire libre con amigos, con un padre y con una pareja. En esto, se sigue enfatizando una asociación fresca y abierta: los diamantes no son únicamente el ámbito de los intereses románticos o de las ocasiones formales. Están diseñados para todo tipo de conexión.

Esta nueva campaña marca una serie de principios para el Natural Diamond Council, además de dar la bienvenida a su primer cabeza de cartel de Hollywood. Es la primera campaña de celebridades para un grupo de diamantes (marca agnóstica), añadiendo una contribución importante a una industria que apoya los medios de vida de aproximadamente 10 millones de personas en todo el mundo. Esta es también la primera campaña dedicada a la plataforma "Only Natural Diamonds" de NDC, y la primera iniciativa de marketing de NDC para mostrar una lista tan diversa de diseñadores de joyería que trabajan con diamantes de maneras excepcionalmente modernas.

"Ana es un verdadero talento, y el dinamismo que ejemplifica es exactamente lo que buscamos hacer a diario en nuestro apoyo a la industria del diamante," dijo David Kellie, consejero delegado de Natural Diamond Council. "Esta campaña redefine los momentos tradicionales del diamante, celebrando una variedad de conexiones personales con estas piedras preciosas. Es un enfoque más contemporáneo del sueño del diamante, para momentos significativos grandes o pequeños."

Una selección de los diseñadores y marcas que aparecen en la campaña, que utilizan diamantes de los productores de Natural Diamond Council, incluyen a: Anita Ko, KATKIM Fine Jewelry, De Beers Jewellers, Ana Khouri, Delfina Delettrez, Gabriel & Co, Zoe Chicco, Eriness, London Jewelers, Jade Trau, Lorraine Schwartz, Suzanne Kalan, Fernando Jorge, Vanleles, Foundrae, Marla Aaron, Nikos Koulis y más.

Después de su debut en los Emmy, la campaña aparecerá en medios impresos, incluyendo los respectivos números de noviembre de 2020 de Vogue y Vanity Fair, The New York Times, y en publicaciones en línea que van desde Bustle hasta Who What Wear. Además, aparecerá en la televisión no lineal, desde Hulu hasta Amazon Fire. El Natural Diamond Council también distribuirá materiales de campaña a través de sus canales de propiedad, incluyendo su sitio web, que contará con imágenes entre bastidores y un elemento de entrevista con De Armas, así como información completa sobre las marcas y diseñadores que se ven. La campaña tendrá presencia global, también en el Reino Unido, China e India.

Natural Diamond Council (NDC) [https://www.naturaldiamonds.com/council/] avanza en la conveniencia de los diamantes mediante la publicación de características en profundidad y atractivas e informes de tendencias, y el intercambio de recursos e información con los consumidores sobre la última atemporalidad y singularidad de esta notable piedra preciosa. El NDC también trabaja para apoyar la integridad de la industria del diamante, proporcionando transparencia y conocimientos sobre la ética, la sostenibilidad y el progreso de este sector.

