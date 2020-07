COMUNICADO: ¿Un análisis de sangre para el Alzheimer? Los fabricantes de tau nos llevan un paso más cerca (2)

Utilizando una espectrometría de masa, los científicos mapearon el plasma de la sangre de la proteína tau y compararon los resultados para las medidas de imágenes CSF y PET. En comparación con la forma tau p-tau181 más conocida, descubrieron que p-tau217 estaba más relacionada con la construcción de las placas amiloides en el cerebro que las evaluadas por un escaneado PET.

De forma adicional, sus descubrimientos sugieren que los niveles de medición de varias formas diferentes de p-tau en la sangre con el tiempo pueden permitir a los médicos e investigadores seguir las fases de la progresión del Alzheimer en personas que padecen la enfermedad.

Según los investigadores, un análisis de sangre para la enfermedad de Alzheimer que incorpore las medidas amiloide y tau podría permitir una diagnosis de la demencia anterior y más precisa no solo en los participantes de la investigación, sino también en los pacientes clínicos.

Los científicos lanzaron el Study to Evaluate Amyloid in Blood and Imaging Related to Dementia (SEABIRD) para desarrollar y validar los biomarcadores de la sangre del Alzheimer en una cohorte más diversa y representativa de la región superior de St. Louis. SEABIRD reclutará a más de 1.100 personas, incluyendo una diversidad en raza, categoría socioeconómica, historial médico y estado cognitivo.

El plasma P-tau217 es comparable a P-tau181 por su diferencia entre la degeneración del Alzheimer y el lóbulo frontotemporalEstudios recientes han demostrado que p-tau181 es más de tres veces elevado en personas con Alzheimer que las personas mayores sanas o personas con enfermedades neurodegenerativas conocidas como degeneración del lóbulo frontotemporal (FTLD). En la AAIC 2020, Elisabeth Thijssen, M.Sc., y Adam L. Boxer, doctor y Ph.D. del UCSF Memory and Aging Center y sus colegas informaron de una comparación de p-tau181 con una forma de tau relacionada denominada p-tau217 para determinar qué forma identifica mejor a las personas con Alzheimer.

El ensayo retrospectivo incluye a 617 participantes: 119 controles sanos, 74 casos de Alzheimer (confirmados por biomarcadores) y 294 FTLD. En este grupo de estudio, el plasma p-tau181 aumentó en tres veces en las personas con Alzheimer frente a los grupos de control y FTLD. El aumento del plasma p-tau217 fue aún superior; de cinco veces en el Alzheimer en comparación con los controles saludables y de cuatro veces en relación a FTLD. La comparación del plasma proporcionó resultados similares en los descubrimientos de las imágenes PET tau en el cerebro. P-tau181 tuvo una precisión de un 91%, mientras que p-tau217 disfrutó de una precisión de un 96% en la predicción de si una persona había tenido un escaneado cerebral positivo.

Según los investigadores, el estudio ha demostrado que las mediciones de p-tau217 y p-tau181 en la sangre son elevadas en el Alzheimer, y que esas mediciones se corresponden de cerca con los resultados del escaneado PET como "estándar de oro". Estos análisis de sangre es probable que sean útiles para diagnosticar el Alzheimer y como herramientas de control en ensayos clínicos para eval uar los efectos de tratamiento de las nuevas terapias de Alzheimer.

Acerca de la Alzheimer'sAssociation International Conference (AAIC)La Alzheimer's Association International Conference (AAIC) goza de la mayor convocatoria internacional de investigadores de todo el globo que se dedican al mal de Alzheimer y otras demencias. Como parte del programa de investigación de la Alzheimer's Association, la AAIC es un catalizador que genera nuevos conocimientos sobre la demencia y promueve una comunidad vital de investigadores que comparten un espíritu de camaradería.

-- Página de la AAIC 2020: www.alz.org/aaic [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2868176-1&h=8323488&u=https%3A%2F%2 Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2868176-1%26h%3D403096059 5%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%26a%3Dwww.alz.org%252Faa ic&a=www.alz.org%2Faaic] -- Sala de prensa de la AAIC 2020: www.alz.org/aaic/pressroom.asp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2868176-1&h=1970965934&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2868176-1%26h%3D305369 031%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252Fpressroom.asp%26a% 3Dwww.alz.org%252Faaic%252Fpressroom.asp&a=www.alz.org%2Faaic%2Fpressroo m.asp] -- AAIC 2020 hashtag: #AAIC20

Acerca de la Alzheimer's Association La Alzheimer's Association es la organización voluntaria líder de salud en atención, apoyo e investigación del Alzheimer. Su misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias - al acelerar el alcance mundial, impulsar la reducción del riesgo y detección primaria y maximizando la calidad del cuidado y apoyo. Visite alz.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2868176-1&h=2065092382&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867701-1%26h%3D281189935%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252F%26a%3Dalz.org&a=alz.org] o llame al 800.272.3900. .

