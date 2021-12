COMUNICADO: Angel Yeast entra en el sector de la salud integral con un nuevo proyecto de empresa conjunta

YICHANG, China, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co., Ltd ("Angel Yeast") (en.angelyeast.com), una empresa de levadura de alta tecnología que cotiza en bolsa en China, ha anunciado que ha firmado un acuerdo con dos destacadas empresas biomédicas para establecer una nueva empresa conjunta, Hubei Magic Health Technology Co. ("Magic Health"), centrada en la salud integral. El acuerdo de empresa conjunta se firmó con Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd., una filial de Huadong Medicine Co., Ltd. y Zhejiang Huida Biotech Co., Ltd. (Huida Biotech).

En el marco de la empresa conjunta, Magic Health promoverá el futuro el desarrollo, la producción y la venta de importantes productos sanitarios, desde materias primas para la nutrición y la salud hasta ingredientes para el cuidado personal basados en tecnologías microbianas. Se invertirán 559 millones de RMB en dos fases en la construcción de bases de producción e instalaciones para el desarrollo de materias primas para la nutrición, la salud y el cuidado personal. Éstas incluirán centros de I+D, talleres de producción, instalaciones de almacenamiento y centrales eléctricas, e instalaciones de tratamiento de aguas residuales ecológicas.

"La COVID-19 ha transformado la actitud mundial hacia la salud y ha estimulado un mayor deseo de mejorar el bienestar. A su vez, la industria de la salud integral ha experimentado un rápido ritmo de crecimiento en los últimos años, lo que ha dado lugar a oportunidades y perspectivas de desarrollo sin precedentes", afirmó Tao Xiong, Presidente de Angel Yeast.

"Angel Yeast tiene el honor de entrar en la industria de la salud integral junto con Zhongmei Huadong Pharmaceutical y Huida Biotech. Esto supone un gran avance en nuestro desarrollo industrial, además de ser un hito para el Grupo. Al establecer una empresa conjunta con dos empresas líderes en el sector de la salud, podremos aprovechar plenamente los puntos fuertes de todas las partes en materia de I+D, innovación tecnológica, fabricación y control de calidad para establecer Magic Health como la columna vertebral de la industria sanitaria nacional de China", afirmó Xiong.

"Estamos orgullosos de asociarnos con Angel Yeast, un líder mundial de la industria con experiencia y conocimientos en fermentación microbiana avanzada. Esta empresa conjunta será la primera plataforma de Huadong Medicine para la industrialización en el campo farmacéutico. Estamos realmente entusiasmados de trabajar con Angel Yeast para explorar el mercado del océano azul de los microbios industriales e innovar en la industria de la salud integral. Huadong Medicine se compromete a hacer realidad nuestra visión de un segmento microbiano industrializado y a gran escala en el campo de la microbiología", dijo Liang Lv, presidente de Huadong Medicine.

El ámbito de negocio de Magic Health incluirá la producción y distribución de productos alimenticios, alimentos saludables, fórmulas infantiles, fórmulas para fines médicos especiales, aditivos para piensos, desarrollo de tecnología y servicios técnicos, entre otros. La empresa conjunta cuenta con 250 millones de RMB de capital registrado, de los cuales Angel Group y Huadong Medicine han invertido 100 millones de RMB cada uno, es decir, el 40%, y Huida Biotech ha invertido 50 millones de RMB, lo que representa el 20% de la inversión total.

Angel Yeast es una empresa dedicada al desarrollo y la producción de levaduras y derivados de levadura. Es la mayor empresa de levadura de Asia y la tercera a nivel mundial, además de ser uno de los mayores proveedores de extracto de levadura del mundo.

Acerca de Angel Yeast

Fundada en 1986, Angel Yeast Co., Ltd se especializa en la producción de levadura y derivados de levadura. Su gama de productos incluye levadura e ingredientes de panadería, dim sum y condimentos chinos, extracto de levadura salado, salud humana, nutrición animal, nutrición vegetal, licores destilados y biocombustibles, nutrición microbiana y enzimas.

