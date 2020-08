COMUNICADO: Ania Smith es nombrada consejera delegada de TaskRabbit

La antigua líder de UberEats y Airbnb proporciona su experiencia operativa internacional

SAN FRANCISCO, 12 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- TaskRabbit, principal servicio online y móvil que conecta a los consumidores con los "Taskers" para gestionar las tareas y recados de mejora diaria del hogar, anunció hoy el nombramiento de Ania Smith, antigua líder de Airbnb y UberEats, como consejera delegada de la compañía.

https://mma.prnewswire.com/media/1227110/TaskRabbit_CEO_Ania_Smith.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1227110/TaskRabbit_CEO_Ania_Smith.jpg]

Smith cuenta con dos décadas de experiencia estratégica y operativa, liderando la tecnología de consumo y las compañías de gestión de consultoría. Su carrera se ha centrado en la optimización de los mercados para crecimiento, incluyendo el precio aventajado y los modelos operativos que aumentan los ingresos, impulsan la adquisición al cliente y mejoran la experiencia general de los usuarios. Además, Ania ha lanzado los negocios en los mercados internacionales, disponiendo además de un conocimiento importante de las estrategias asociadas a la escalada de las operaciones a nivel global.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Ania a TaskRabbit e Ingka Group (IKEA Retail). Ania nos ha impresionado con su amplia experiencia estratégica y operativa, conocimiento de los mercados online y amplia experiencia en el crecimiento de los mercados mundiales", explicó Tolga Öncu, presidente del consejo de administración de TaskRabbit y responsable de operaciones al por menor mundiales de Ingka Group. "Cuando se combina con su pasión con la misión de TaskRabbit de hacer que la vida del día a día sea más sencilla para las personas, Ania es la pieza perfecta para liderar la siguiente fase de crecimiento de la compañía".

Más recientemente, Ania fue encargada de operaciones de mensajería de UberEats, liderando el crecimiento del suministro de UberEats en Estados Unidos y Canadá. Antes de trabajar en UberEats, ocupó varios cargos de dirección en Airbnb en operaciones y crecimiento.

Al principio de su carrera, Ania fue una parte esencial del crecimiento de Walmart eCommerce y Expedia, donde ocupó varias posiciones de dirección en estrategia, operaciones y desarrollo de negocios. Lideró además múltiples casos en varios mercados internacionales, incluyendo la creación de lanzamientos de productos y nuevas oportunidades de ingresos para clientes en L.E.K. Consulting. Ania tiene un Master en Administración de Empresas de The Wharton Schoolen de la University of Pennsylvania y un BA en Económicas y Ciencias Políticas en la University of South Dakota.

"Es un honor tener la oportunidad de liderar TaskRabbit, y me llena de orgullo tomar los mandos dejados por Stacy, quien se ha convertido en un modelo de inspiración a seguir para muchas mujeres líderes", explicó Smith. "Stacy y todo el equipo de TaskRabbit han establecido las bases y construido el primer servicio de tarea online y móvil del mundo, y estoy impaciente por ayudar a desvelar las posibilidades ilimitadas para el futuro. De forma conjunta, vamos a llevar a TaskRabbit al mundo-ayudando a hacer las vidas del día a día más sencillas para las personas todos y cada uno de los días".

Smith sustituye a Stacy Brown-Philpot, quien se unió a TaskRabbit en 2013 y fue nombrada consejera delegada en 2016. Comenzó a ocupar su cargo en TaskRabbit el 24 de agosto, con Brown-Philpot saliendo el 31 de agosto, tal y como se anunció con anterioridad.

Acerca de TaskRabbitTaskRabbit es el principal servicio de tareas online y móvil que conecta de forma adecuada a las personas con los Taskers para gestionar las tareas diarias en el hogar, como el montaje de muebles, trabajos de manitas, ayuda en movimiento y mucho más. Adquirida por Ingka Group (IKEA Retail) en 2017, TaskRabbit realiza operaciones en miles de ciudades de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania y España, y su sede central se encuentra en San Francisco.

Si desea conocer más acerca de TaskRabbit, visite www.taskrabbit.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2882954-1&h=1646054997&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2882954-1%26h%3D3287999170%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.taskrabbit.com%252F%26a%3Dwww.taskrabbit.com&a=www.taskrabbit.com], @TaskRabbit en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y Pinterest.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1227110/TaskRabbit_CEO_Ania_Smith.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2882954-1&h=1170159395&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2882954-1%26h%3D1060012440%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1227110%252FTaskRabbit_CEO_Ania_Smith.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1227110%252FTaskRabbit_CEO_Ania_Smith.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1227110%2FTaskRabbit_CEO_Ania_Smith.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: [email protected]

Sitio Web: http://www.taskrabbit.com/