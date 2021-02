COMUNICADO: Se anuncia Krypt Ascend - Live Virtual Supply Chain & Global Trade Event, los días 10 y 11 de marzo de 2021

ÁMSTERDAM, 25 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Krypt se enorgullece al anunciar la celebración del segundo evento anual Krypt Ascend Europe, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo de 2021 para los profesionales dedicados a la cadena de suministro y el comercio mundial. La agenda de este evento virtual de dos días de duración abarcará las últimas tendencias en el comercio global y la cadena de suministro, estudios de casos de clientes, desarrollos SAP y tecnologías revolucionarias como IA y aprendizaje automático. Podrá escuchar a los clientes, los responsables SAP y los expertos de Krypt en este evento gratuito.

https://mma.prnewswire.com/media/1443210/krypt_logo_transparent_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1443210/krypt_logo_transparent_Logo.jpg]

Agenda para el Krypt Ascend - Live Virtual Supply Chain & Global Trade Event [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076450-1&h=1953272134&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3076450-1%26h%3D2582261293%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F2O7szOT%26a%3DKrypt%2BAscend%2B-%2BLive%2BVirtual%2BSupply%2BChain%2B%2526%2BGlobal%2BTrade%2BEvent&a=Krypt+Ascend+-+Live+Virtual+Supply+Chain+%26+Global+Trade+Event]:

I.10 de marzo de 2021 | 9am - 11am CET/ 1.30pm - 3.30pm IST

-- Warehouse automation with Material Flow System (MFS) in SAP EWM de Narayanan Srinivasan, Krypt -- SAP IBP - Turning risks and variability into opportunities for growth de Claus Jensen, SAP -- International Chemical Company Automates Planning With SAP TM de Paul Duquesne, Customer and Ashish Malik, Krypt -- SAP Logistics Business Network - Ease Intercompany Logistics with Collaboration and Insights de Andrea Ricciarelli, SAP y Hariharan Subramanian, Krypt

II.11 de marzo de 2021 | 9am - 11am CET/ 1.30pm - 3.30pm IST

-- Using AI and Machine Learning to Automate Product Classification de Andreea Nalbaru, Krypt -- Taking Global Trade to the Next Level de Kai Seela, SAP -- Solving Brexit Challenges with End-to-End Processes and IT Developments using SAP GTS de Amandeep Singh, Krypt

Krypt [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076450-1&h=3428367591&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3076450-1%26h%3D2258353015%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkryptinc.com%252F%26a%3DKrypt&a=Krypt] lleva más de una década al mando de la SAP Supply Chain & Global Trade Consulting de nicho, dando servicio a organizaciones en las regiones de Estados Unidos, la UE y APAC. En lo que respecta a la consultoría, y a través de la iniciativa Krypt Ignite, hemos llevado a cabo la inversión continuada en I+D con el fin de avivar el espíritu de innovación y desarrollar nuestros propios productos con el uso de tecnologías de punta.

Krypt Ascend es GRATUITO y la disponibilidad de asiento es limitada. REGÍSTRESE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076450-1&h=2733146779&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3076450-1%26h%3D2498272027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F2O7szOT%26a%3DREGISTER&a=REG%C3%8DSTRESE] para el Evento en directo y reservar su asiento. Contacte [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076450-1&h=1944412806&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3076450-1%26h%3D3981911490%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpages.kryptinc.com%252Fcontact-us%26a%3DContact&a=Contacte] con Krypt para realizar consultas o disponer de más información.

Krypt es el socio principal de Global Trade & Supply Chain. Cuenta con sede central sita en San José, CA. Tenemos oficinas repartidas en todo el mundo, incluyendo en Irlanda, India, Países Bajos, China, Canadá, Alemania y Reino Unido. Como empresa de consultoría de tipo boutique, ocupamos una posición única para proporcionar a nuestros clientes servicios que abarcan desde la consultoría comercial hasta la ejecución y el apoyo. Aparte de la experiencia en soluciones SAP, Krypt ha desarrollado soluciones vanguardistas patentadas para hacer frente a las necesidades de los clientes, además de soluciones innovadoras Blockchain [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076450-1&h=1377827896&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3076450-1%26h%3D819043208%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkryptinc.com%252Finnovation%252Fblockchain%252F%26a%3DBlockchain&a=Blockchain] e Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076450-1&h=1026407519&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3076450-1%26h%3D2217761886%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkryptinc.com%252Finnovation%252Fai-and-ml%252F%26a%3DArtificial%2BIntelligence%2B%2526%2BMachine%2BLearning&a=Inteligencia+Artificial+y+Aprendizaje+Autom%C3%A1tico].

Contacto: Krypt, 1-4372194748

Sitio Web: https://www.kryptinc.com/