COMUNICADO: El Apec Mandala Wyndham Mui Ne participará en la lista de mayores hoteles de Asia una vez completado

MUI NE, Vietnam, 22 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Con un gran desarrollo, Asia es el hogar de un amplio rango de los complejos hoteleros líderes en el mundo. Según Traveltoplist, entre la lista de los mayores hoteles del mundo, numerosos representantes son de países asiáticos. Los hoteles de la lista son evaluados según tamaño de las habitaciones, unidades operativas, instalaciones de ocio y servicios.

https://mma.prnewswire.com/media/1389686/Apec_Mandala_Wyndham_Mui_Ne_project.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1389686/Apec_Mandala_Wyndham_Mui_Ne_project.jpg]

Vietnam se considera por tener un fuerte potencial para el desarrollo turístico con su diversidad de naturaleza; sin embargo, la infraestructura turística no se ha desarrollado de forma sincronizada y no hay muchos resorts de clase internacional. El Apec Mandala Wyndham Mui Ne, operado por Wyndham Hotel Group y financiado por Apec Group, participará en la lista de los mayores hoteles de Asia cuando el proyecto esté completado. Con a escala de 2.912 habitaciones, 5.000 metros cuadrados de piscina, 3.000 metros cuadrados de centro de conferencias, 5.000 metros cuadrados de complejo deportivo interior, más de 129 servicios de ocio como azotea, parque de lodos minerales, parque de agua, etc.; el hotel supera al Marina Bay Sands (2.561 habitaciones) de Singapur y se ha convertido en uno de los resorts de playa líderes en Asia cuando se lance oficialmente.

Representante de Malaysia, el hotel First World se sorprendió cuando fue el mayor hotel del mundo en tamaño de las habitaciones. First World se localiza en la meseta de Genting con una escala de 7.351 habitaciones, integradas con varios servicios como casino, zona de compras, ocio, parque de agua, teatro, espacio de ocio para 4.000 personas.

No puede negarse que innumerables complejos hoteleros de Macau coronan los primeros puestos de la lista de mayores hoteles del mundo. Este es el único sitio en China que ha legalizado el juego, creando una gran atracción para los turistas. Por tanto, Macau es también la sede de "casino resorts" masivos y de lujo como Sands Cotai Central, Sheraton Grand Hotel, The Parisian, The Venetien Macao. Sands Cotai Central es el mayor hotel con un área total de 370.000 metros cuadrados de los cuales 91.000 metros cuadrados son de casino, el resto es el espacio de centros comerciales, restaurantes. Este complejo se combina con Venetian Macau creando la mayor ciudad resort del mundo.

Con el destacable desarrollo del turismo, los países asiáticos prometen ser el paraíso turístico del mundo en el futuro.

