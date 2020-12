COMUNICADO: AppGallery lanza su campaña exclusiva de Fin de Año Game Fest (1)

SHENZHEN, China, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los jugadores móviles pueden disfrutar de paquetes de regalo exclusivos para juegos seleccionados como parte del Game Fest de fin de año de AppGallery. Desde ahora hasta el 23 de diciembre, la campaña permite a los jugadores descargar y jugar a algunos de los juegos móviles más populares y canjear paquetes de regalo exclusivos por un valor de hasta 20 dólares estadounidenses.

A medida que el año llega gradualmente a su fin y como todo el mundo espera terminar, tomar un respiro, y disfrutar de las festividades con la familia y amigos, AppGallery quiere dar a sus usuarios algo para sonreír después de un año duro.

En este período de medidas de restricción y aislamiento, la compañía cree que no hay mejor momento para quedarse en casa y jugar con amigos online. Es la mejor manera de pasar tiempo con sus seres queridos mientras se mantiene una distancia segura - reunirse con ellos virtualmente para charlar sobre los aspectos más destacados del año mediante el juego. Los jugadores pueden incluso crear nuevas experiencias juntos completando incursiones épicas de jefes, sobreviviendo a un partido de batalla real en equipo o creando caos corriendo por las calles de San Francisco.

Aquí hay 12 de los juegos móviles más populares y algunos paquetes de regalo exclusivos para iniciar las aventuras de Fin de Año con Game Fest.

1. Asphalt 9: Legends - Epic Arcade Car Racing Game [https://appgallery.huawei.com/#/app/C100936703]

Los jugadores que han querido correr por las calles de Shanghai, el salto de isla alrededor del Caribe, o incluso ver las montañas del Himalaya ahora pueden hacerlo con sus amigos mientras conducen supercoches nitro-cranked en Asphalt 9: Legends. Los jugadores han elogiado la serie por su experiencia similar a la consola con los gráficos de alta calidad, así como la persecución de alta velocidad de adrenalina con piezas de conjunto de éxito.

Además, AppGallery ahora está regalando códigos de juego para su paquete de regalo de lujo como parte del Game Fest, con 125 fichas, 50.000 créditos y un paquete de tiempo limitado Ferrari F40 por valor de 20 dólares estadounidenses, dando a los jugadores más razones para jugar el último juego de carreras arcade gratuito disponible en la plataforma.

2. State of Survival: Survive the Zombie Apocalypse [https://appgallery.huawei.com/#/app/C102572221]

Cuando se trata del género de supervivencia zombi en el móvil, State of Survival es un popular punto de visita para los fans de MMORPG que buscan zombies para matar y un acuerdo para gestionar. El juego incorpora elementos más allá de los juegos de estrategia tradicionales, como la defensa de la torre, la gestión de recursos, así como la narración atractiva. Los jugadores pueden incluso asociarse con amigos para combinar recursos y potencia de fuego para asegurarse de que los asentamientos sobreviven contra zombies y otros jugadores hostiles.

Para ayudar a los usuarios a adelantarse a sus compañeros, AppGallery ofrece un paquete de regalo de lujo como parte de Game Fest, con artículos como ventajas de aceleración de la construcción, alimentos y recursos de construcción, así como Biocaps por un valor de 10 dólares estadounidenses.

3. Last Day on Earth: Survival [https://appgallery.huawei.com/#/app/C102082909]

No se puede negar que la supervivencia zombi sigue siendo un género de juego muy popular, con más juegos y películas que se inspiran en franquicias zombies populares. Last Day on Earth no es diferente, poniendo a los usuarios en la piel de un superviviente que se defiende de zombies e intrusos, mientras saquea recursos y alimentos para asegurar la supervivencia. Mantiene el juego fresco con actualizaciones regulares y mecánicas de gestión de recursos adictivos que muchos fans amarían y disfrutarían.

Los recién llegados a este juego ahora pueden recibir regalos Game Fest de AppGallery - un paquete de regalo de lujo con recursos, armas y la compañía de un perro para ayudarles a iniciar su viaje en el mundo post-apocalíptico del ultimo día en la Tierra.

4. Summoners War [https://appgallery.huawei.com/#/app/C102298415]

El trabajo en equipo hace que el sueño funcione, y eso suena cierto cuando los jugadores reúnen al mejor equipo de monstruos en Summoners War con sus amigos para desafiar el laberinto del Tártaro con los miembros de Guild. El juego atiende especialmente a los usuarios que les gustan los coleccionables, con más de 1.000 tipos diferentes de monstruos para convocar y entrenar con 100 millones de otros Summoners en todo el mundo. El juego es popular entre los jugadores por su variedad y un sinfín de nuevos contenidos lanzados periódicamente, manteniendo a la comunidad comprometida y desafiada.

Como parte del Game Fest, los jugadores ahora pueden canjear un Mystical Scroll de AppGallery para invocar a un monstruo raro para continuar su conquista y convertirse en el mayor Summoner de todos los tiempos.

5. Standoff 2 [https://appgallery.huawei.com/#/app/C102543465]

Muchos amantes de los shooters en primera persona han crecido jugando Counter-Strike en PC para rascar su picazón competitiva. Ahora los jugadores pueden hacer lo mismo con Standoff 2, pero esta vez en el móvil, lo que significa que se puede jugar en cualquier momento y en cualquier lugar. Con seis mapas diferentes y tres modos de juego para elegir, los usuarios pueden desafiar a tus amigos en un enfrentamiento de reflejos en los modos de juego 'Deathmatch', 'Defuse the bomb' y 'Arms Race'. Los jugadores de mucho tiempo citan la calidad de los gráficos y el sistema de personalización único a sus personajes como razones por las que les encanta el juego.

Durante el período del Game Fest, AppGallery está regalando gratis Battle Pass y Acid Carbon Weapon Skin para ayudar a los usuarios a iniciar su carrera de Standoff 2.

6. Perfect World Mobile [https://appgallery.huawei.com/#/app/C100883175]

La mayoría de los fanáticos de MMORPG habrían oído hablar de la serie Perfect World, un clásico juego de aventura y fantasía chino que abarca tres juegos desde su lanzamiento en 2006. Perfect World Mobile lleva toda la experiencia a la palma de la mano de los jugadores, con gráficos a nivel de consola y un mundo expansivo para explorar. El juego cuenta con un sinfín de actividades, como la recolección, la cocina y la pesca, junto con batallas épicas con amigos y aliados dentro del juego.

Los jugadores pueden incluso canjear un regalo especial de lujo en AppGallery con un paseo Hell Hound, así como varios artículos y monedas en el juego, durante este período del Game Fest.

7. World of Tanks Blitz MMO [https://appgallery.huawei.com/?referrer=appmetrica_tracking_id%3D963593592016742320%26ym_tracking_id%3D9179153658702611125%26appmetrica_deep_link%3Dberu%253A%252F%252F#/app/C100858653]

Los jugadores pueden sacudir el status quo e iluminar sus festividades de fin de año con explosiones, balas y llamas furiosas con World of Tank Blitz MMO. Con más de 350 opciones de vehículos de combate finamente detalladas, los jugadores pueden encontrar un vehículo perfecto para cualquier estilo de juego para infundir miedo en sus oponentes. Su juego multiplataforma ganó elogios de jugadores de todo el mundo, con los gráficos de alta calidad y la atractiva jugabilidad que atrae a los jugadores de nuevo al juego para obtener más.

Los jugadores pueden animar a sus amigos para unirse a la batalla con un paquete de regalo Blitz recién llegado que da una cuenta premium de 7 días con 250 de oro para gastar en nuevo botín, canjeable en el AppGallery como parte de Game Fest.

8. Pascal's Wager [https://appgallery.huawei.com/#/app/C102721489]

(CONTINUA)