COMUNICADO: Appian ha sido nombrada empresa líder en el Cuadrante Mágico de Gartner entre las plataformas empresariales low-code

MADRID, 8 de octubre 2020 /PRNewswire/ -- Appian ha anunciado hoy que ha sido nombrada empresa líder por Gartner en su Cuadrante Mágico de septiembre de 2020 para las Plataformas de Aplicaciones Empresariales Low-code (LCAP). El informe evaluó 18 proveedores y sus ofertas de productos, y nombró a Appian líder por segundo año consecutivo. Para más información y descargar una copia gratuita del informe de Gartner [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939721-1&h=3175118485&u=https%3A%2F%2Fes.appian.com%2Fresources%2Fgartner-magic-quadrant-for-enterprise-low-code-application-platforms-2020%2F%3Futm_source%3Dreferral-es%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlow-code-2020&a=informe+de+Gartner], visite la página web de Appian.

Según Gartner, "los líderes de la tecnología de la información se enfrentan a crecientes desafíos en torno a la entrega de aplicaciones. La escasez de desarrolladores y los desafíos de las habilidades están afectando a su capacidad para entregar una creciente automatización de negocios de una manera rápida y que aporte seguridad". En respuesta, los proveedores de plataformas de aplicaciones low-code (LCAP) han estado mejorando la facilidad con la que se pueden entregar las aplicaciones empresariales, proporcionando capacidades más amplias que requieren equipos de desarrolladores más pequeños y menos especializados".

Además, Gartner afirma: "para 2023, más del 50% de las medianas y grandes empresas habrán adoptado un LCAP como una de sus plataformas de aplicación estratégica".

La plataforma de automatización de low-code de Appian [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939721-1&h=1551042345&u=https%3A%2F%2Fes.appian.com%2Fplatform%2F%3Futm_source%3Dreferral-es%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-2h-2020&a=plataforma+de+automatizaci%C3%B3n+de+low-code+de+Appian] permite a las empresas construir aplicaciones hasta 20 veces más rápido que el código tradicional. Al proporcionar una única interfaz que unifica los datos, los procesos, las personas y la fuerza de trabajo digital, Appian ayuda a las organizaciones a mejorar la innovación digital y a optimizar los resultados empresariales. Muchas de las organizaciones más grandes del mundo utilizan Appian para mejorar la experiencia del cliente, lograr la excelencia operativa y simplificar la gestión del riesgo global y el cumplimiento normativo.

Entre los clientes de Appian se encuentran 9 de las 10 principales empresas biotecnológicas y farmacéuticas del mundo, 6 de las 10 principales compañías de seguros y 13 de los 20 principales bancos mundiales.

"Las aplicaciones comerciales son también procesos comerciales. La plataforma empresarial low-code de Appian proporciona la automatización full-stack necesaria para gestionar los workflows más complejos y el RPA y la IA para eliminar las tareas rutinarias y repetitivas", dijo Michael Beckley, Fundador y CTO de Appian. "Nuestra plataforma de automatización low-code unifica a los usuarios de TI y de negocios para una máxima agilidad y reutilización sostenible". Por eso confiamos en ofrecer la Garantía de Appian [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939721-1&h=879019578&u=https%3A%2F%2Fes.appian.com%2Fcompany%2Fappian-guarantee%2F%3Futm_source%3Dreferral-es%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-2h-2020&a=Garant%C3%ADa+de+Appian], entregando aplicaciones empresariales en sólo ocho semanas".

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms, Paul Vincent, Yefim Natis, Kimihiko Iijima, Jason Wong, Saikat Ray, Akash Jain, Adrian Leow, 30 de septiembre de 2020.

Aviso Legal Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Appian Appian es una plataforma de automatización de aplicaciones que combina la automatización inteligente con la capacidad Low-Code permitiendo a las grandes empresas crear aplicaciones a gran escala de forma muy rápida. Gran parte de las multinacionales más importantes del mundo crean aplicaciones en Appian, para diferenciarse de la competencia a través de la experiencia de sus clientes, excelencia operativa, gestión del riesgo y cumplimiento normativo. Para obtener más información, visite www.appian.es [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939721-1&h=3232318345&u=http%3A%2F%2Fwww.appian.es%2F%3Futm_source%3Dreferral-es%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-2h-2020&a=www.appian.es]

