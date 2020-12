COMUNICADO: Arc Publishing integra Sophi.io para ofrecer a los editores análisis y automatización

-Arc Publishing integra Sophi.io, ofreciendo a los editores de contenido nueva opción de análisis y automatización

TORONTO, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Arc Publishing y Sophi.io anuncian hoy la integración del conjunto de soluciones de automatización y análisis predictivo de Sophi, The Globe and Mail. Estas integraciones nativas estarán disponibles para los más de 1.400 sitios web que utilizan la plataforma Arc Publishing y se basarán en las integraciones y capacidades actuales de Arc.

"Sophi.io equipará a los editores, emisores y marcas que Arc apoya con datos e información para tomar decisiones de contenido en tiempo real que impulsen el impacto en el negocio," dijo Scot Gillespie, responsable de tecnología y director general de Arc. "Como uno de los primeros en adoptar Arc, The Globe and Mail sirve como un modelo para que la industria en primer lugar sea digital, habiendo reorientado los recursos en iniciativas estratégicas como la creación de un equipo de análisis de última generación y un laboratorio de innovación. Estamos encantados de colaborar con ellos en esta integración y esperamos poder ejecutar nuestra misión conjunta de impulsar una mayor eficiencia y decisiones basadas en datos en toda nuestra huella global de clientes."

La integración de Arc nativa de Sophi Analytics está integrada en Arc Themes de forma predeterminada, lo que elimina la necesidad de etiquetado personalizado. Esto se basa en el éxito de la integración de Arc Home de Sophi, llevando los datos de análisis web al flujo de trabajo de Arc y ayudando a los editores a comprender el valor de su contenido mientras trabajan.

Phillip Crawley, editor y consejero delegado de The Globe and Mail comentó "Sophi se dedica a impulsar la transformación empresarial para editores y creadores de contenido que utilizan el poder de los datos. Me alegra ver que nuestra asociación con Arc aporta las increíbles capacidades de Sophi directamente a los clientes de Arc."

Además de los análisis, la asociación ofrece una integración nativa entre el editor de sitios de bajo código/sin código de Arc, PageBuilder y Sophi Automation. Esta solución de curación de contenido automatizada utiliza potentes capacidades predictivas, procesamiento de lenguaje natural (NLP) y rutinas de optimización avanzadas para ayudar a los editores a identificar y promover automáticamente su contenido más valioso en sus propiedades basadas en Arc

Greg Doufas, responsable de tecnología en The Globe and Mail, dijo "The Globe and Mail ha estado utilizando la plataforma Arc Publishing desde que se introdujo y ser capaz de casar su increíble fuerza como un CMS con el motor de análisis avanzado y curación de contenido automatizado de Sophi directamente dentro de Arc va a ser un cambio de juego para muchos editores."

Acerca de Arc Publishing Arc Publishing (https://www.arcpublishing.com/) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005547-1&h=407916018&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005547-1%26h%3D1570507184%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.arcpublishing.com%25252F)%2526data%253D04%25257C01%25257CJRubenovitch%252540globeandmail.com%25257Cd0b066ab3643482bbb8608d897c3c9d4%25257C44376110425e46ab942e26c9518bfd03%25257C1%25257C1%25257C637426215320188269%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%2526sdata%253DroYL2jYY%25252Bjy9kGub17u2b6yX429qI7%25252BCgqBxMPy4Hvw%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arcpublishing.com%252F)&a=https%3A%2F%2Fwww.arcpublishing.com%2F)] es una plataforma de experiencia digital galardonada y de última generación y un conjunto de herramientas diseñadas para satisfacer las demandas de editores, marcas y emisores modernos de todo el mundo. Creada por The Washington Post, la tecnología Arc gestiona las complejas necesidades de publicación y audiencia de varios sitios de vídeo, web, aplicaciones, suscripciones y monetización de anuncios, lo que proporciona una ventaja competitiva mejorada por un conjunto de sofisticadas herramientas de aprendizaje automático y de IA. Arc ha impulsado la transformación digital de clientes grandes y pequeños en todo el mundo, actualmente atendiendo a más de 1.500 millones de visitantes únicos mensuales. En esencia, Arc trata sobre la velocidad y la innovación: para lectores, salas de redacción, marcas, anunciantes y desarrolladores.

Acerca de Sophi.io Sophi.io (https://www.sophi.io [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005547-1&h=3026470821&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005547-1%26h%3D1498315897%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.sophi.io%25252F%2526data%253D04%25257C01%25257CJRubenovitch%252540globeandmail.com%25257Cd0b066ab3643482bbb8608d897c3c9d4%25257C44376110425e46ab942e26c9518bfd03%25257C1%25257C1%25257C637426215320198266%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%2526sdata%253DewjirIGYrclq92whdiRNiXzbG%25252B00s%25252FgzsWS1P3L2n34%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sophi.io&a=https%3A%2F%2Fwww.sophi.io]) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenido a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de herramientas impulsadas por IA que incluye Sophi Automation y Sophi for Paywalls, así como Sophi Analytics, un sistema de apoyo a la toma de decisiones para editores de contenido. Sophi está diseñado para mejorar las métricas que más importan a su negocio, como la retención y adquisición de suscriptores, la interacción, la rectitud, la frecuencia y el volumen. Sophi también impulsa Naviga Publisher para la puesta automática de periódicos impresos y ePapers de un solo clic.

