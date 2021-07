COMUNICADO: Arçelik e Hitachi Global Life Solutions lanzan Arçelik Hitachi Home Appliances (1)

-- Arçelik e Hitachi Global Life Solutions lanzan una nueva empresa conjunta, Arçelik Hitachi Home Appliances

Arçelik Hitachi Home Appliances, la nueva empresa conjunta, desempeñará un papel importante en la región de Asia-Pacífico y ampliará las ventas mundiales de productos de la marca Hitachi (excluido Japón)

ESTAMBUL y TOKIO, 1 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy Arçelik A.S. (ARCLK: IST) ("Arçelik") e Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("Hitachi GLS") han anunciado el lanzamiento de una nueva empresa conjunta, Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. La nueva empresa conjunta, creada mediante la transferencia de 11 filiales fuera de Japón (dos empresas de fabricación y nueve de venta) de Hitachi GLS, tiene su sede operativa en Bangkok, Tailandia. Arçelik Hitachi Home Appliances se encarga de la fabricación, venta y servicio postventa de los electrodomésticos de la marca Hitachi (frigoríficos, lavadoras y aspiradoras, etc.) fuera de Japón.

Arçelik ha ampliado constantemente su negocio de electrodomésticos a 150 países de todo el mundo. La empresa ha crecido significativamente en Europa y ha logrado un fuerte crecimiento en el sur de Asia durante la última década. Hitachi GLS ha estado operando su negocio de electrodomésticos principalmente en el sudeste asiático y en Oriente Medio, donde goza de una imagen de marca de alta gama.

Arçelik Hitachi Home Appliances, el resultado de la colaboración entre las dos empresas, aprovechará sus puntos fuertes, como la cadena de suministro y las capacidades tecnológicas, para crear una oferta competitiva e innovadora en el mercado. El nuevo consejero delegado asignado será Zafer Üstüner, fue el anterior director regional de APAC y director general de Tailandia en Beko. Bajo su dirección, la nueva empresa conjunta combinará las redes de ventas de ambas compañías para ampliar las regiones de venta de los productos de la marca Hitachi a Europa, el norte de África y otras regiones, así como para integrar las bases del negocio, como los sistemas de producción y las compras, con el fin de reforzar nuestra competitividad. En el ámbito de la I+D, Arçelik e Hitachi GLS también integrarán los conocimientos de ambas partes para crear nuevos valores, como los electrodomésticos conectados.

La sostenibilidad está en el centro de las estrategias de Arçelik e Hitachi GLS. A través de su liderazgo combinado en eficiencia energética y soluciones sostenibles relacionadas con el hogar, la asociación aumentará la competitividad en torno a estas cuestiones clave en el mercado más amplio.

Comentarios de los líderes de Arçelik e Hitachi GLS

Fatih Kemal Ebiçlioglu, Presidente del Grupo de Bienes de Consumo Duraderos, Koç Holding (empresa pariente de Arçelik):

"Estamos encantados de anunciar hoy el lanzamiento de Arçelik Hitachi Home Appliances. Durante los dos últimos meses, hemos estado trabajando incansable y diligentemente con el equipo de Hitachi GLS para establecer esta empresa conjunta, que es un hito importante en nuestra estrategia de la Ruta de la Seda. Arçelik Hitachi Home Appliances ofrece a ambas empresas una excelente oportunidad para aprovechar los éxitos en el mercado de electrodomésticos de Asia-Pacífico, que cuenta con una creciente población de clase media, canales de venta al por menor emergentes, aumento de los ingresos de los hogares y desarrollo de estilos de vida. La compañía aprovechará la sólida posición de ambas empresas en el mercado, su experiencia global y la herencia de la marca Hitachi para satisfacer las necesidades del mercado global y local."

Hakan Bulgurlu, consejero delegado, Arçelik:

"Estamos encantados de lanzar nuestra nueva empresa conjunta con Hitachi GLS, Arçelik Hitachi Home Appliances. Este es un paso importante para nosotros en la consecución de nuestras ambiciones y objetivos de expansión global para convertirnos en una de las principales empresas de electrodomésticos del mundo. La empresa tendrá la oportunidad de utilizar la cartera de productos complementarios y las huellas operativas de Arçelik. En los próximos años, veremos cómo los productos de la marca Hitachi cubren todas las necesidades de electrodomésticos de los clientes y crecen tanto en los mercados existentes como en otros nuevos (geografías) gracias al apoyo de las empresas de Arçelik."

Keiji Kojima, presidente y responsable de operaciones, Hitachi, Ltd. (empresa pariente de Hitachi GLS):

"Estamos encantados de establecer hoy esta nueva empresa conjunta con Arçelik, una empresa reconocida por sus productos de alta calidad y su excelente eficiencia de gestión. El Grupo Hitachi pretende contribuir a la calidad de vida de las personas a través de su negocio de innovación social, que resuelve problemas sociales. Nuestro objetivo es hacer realidad una sociedad sostenible centrándonos en áreas que promueven los tres valores de ''Seguridad y protección'', ''Medio ambiente'' y ''Resiliencia''. El negocio de los electrodomésticos es estratégicamente importante para el Grupo Hitachi, ya que es el primer punto de contacto de nuestra marca con las personas, especialmente mientras aumenta la demanda de electrodomésticos conectados que utilizan tecnología digital. Por medio de esta colaboración con Arçelik, proporcionaremos una vida segura a través de los electrodomésticos de la marca Hitachi a muchas más regiones y contribuiremos a mejorar la calidad de vida de las personas a nivel mundial."

Jun Taniguchi, presidente, Hitachi Global Life Solutions, Inc.:

"Hoy nos complace presentar Arçelik Hitachi Home Appliances, nuestra nueva empresa conjunta con Arçelik. Estoy seguro de que, al reforzar las redes de ventas complementarias y las estrategias de producto de ambas empresas, Arçelik Hitachi Home Appliances obtendrá una ventaja competitiva y se convertirá en el líder del mercado mundial de electrodomésticos. Además, al combinar las tecnologías distintivas de ambas empresas, como la resistencia al medio ambiente y la tecnología digital, contribuiremos a mejorar la calidad de vida de los consumidores y desarrollaremos productos y servicios que harán realidad una sociedad sostenible."

Zafer Üstüner, consejero delegado, Arçelik Hitachi Home Appliances:

"Hoy se inicia un nuevo y emocionante viaje para Arçelik Hitachi Home Appliances, que se crea para abordar las necesidades cambiantes del mercado de APAC y aprovechar su crecimiento económico. Esta empresa reúne las estrategias globales de ambos negocios, obtiene sinergias de producto y realiza una inversión específica en la marca y la promoción para acelerar el crecimiento en todas las geografías y cumplir con su potencial de crecimiento. La empresa también creará fuertes ganancias de eficiencia a través de las nuevas sinergias de adquisición y fabricación obtenidas de la asociación. Además, la nueva empresa aprovecha la fuerte presencia de Hitachi GLS en APAC y sus electrodomésticos de gama alta en el mercado asiático de rápido crecimiento para que la nueva empresa sea un éxito. Nuestros equipos han trabajado muy duro en esta empresa conjunta estratégica y están deseando ver crecer y desarrollarse a Arçelik Hitachi Home Appliances en los próximos años."

Acerca de Arçelik Hitachi Home Appliances

