COMUNICADO: Arçelik e Hitachi Global Life Solutions lanzan Arçelik Hitachi Home Appliances (2)

Arçelik Hitachi Home Appliances se constituyó el 1 de julio de 2021 como una empresa conjunta entre Arçelik A.S. e Hitachi Global Life Solutions, Inc. para fabricar, vender y proporcionar servicios postventa de electrodomésticos de la marca Hitachi, incluyendo frigoríficos, lavadoras y aspiradoras a nivel mundial (fuera del mercado japonés). Arçelik adquirió el 60% de la propiedad de la nueva empresa, mientras que Hitachi Global Life Solutions, Inc. sigue siendo un accionista del 40% de la empresa. A través de esta empresa conjunta, Arçelik AS e Hitachi GLS, Inc. han combinado su experiencia en otras áreas clave como I+D, compras y sistemas de producción para optimizar la cadena de suministro global de la empresa conjunta y reforzar su posicionamiento competitivo en el mercado. https://www.arcelik-hitachi-homeappliances.com/Acerca de Arçelik

Arçelik es un fabricante multinacional de electrodomésticos que opera con 12 marcas (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) y emplea a más de 40.000 personas en todo el mundo. Las operaciones globales de Arçelik incluyen oficinas de ventas y marketing en 46 países, y 26 instalaciones de producción en 9 países. Como segunda empresa de electrodomésticos de Europa por cuota de mercado (basada en volúmenes), Arçelik alcanzó una facturación consolidada de 5.000 millones de euros en 2020. Los centros de I+D y diseño de Arçelik en todo el mundo albergan a más de 1.600 investigadores y cuentan con más de 3.000 solicitudes de patentes internacionales hasta la fecha. Arçelik ha sido nombrada "Líder de la Industria" en la categoría de Electrodomésticos Duraderos por segundo año consecutivo en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones 2020 y, de acuerdo con la Norma de Neutralidad de Carbono PAS 2060, se convirtió en neutral en carbono en las plantas de producción global en los años fiscales 2019 y 2020 con sus créditos de carbono.

Acerca de Hitachi GLS

Con sede en Tokio (Japón), Hitachi Global Life Solutions, Inc. es una filial propiedad de Hitachi, Ltd. Hitachi GLS es responsable de la venta (y la prestación de servicios de ingeniería y mantenimiento) de electrodomésticos, equipos de aire acondicionado y otros equipos y dispositivos; y del suministro de productos y soluciones que utilizan tecnologías digitales. Basándose en la idea de "Más sonrisas a la vida para todos y cada uno. Un mañana más confortable para las personas y la sociedad. Con innovaciones que aportan felicidad al mundo, abrimos nuevas puertas al futuro", tratamos de comprender mejor el estilo de vida de los clientes. Al resolver los problemas de estilo de vida individuales de los clientes, mediante productos y servicios bien diseñados y sofisticados que utilizan la cadena de valor del Grupo Hitachi y las tecnologías digitales, aspiramos a ser una empresa que contribuya a mejorar la calidad de vida de los clientes de todo el mundo.

