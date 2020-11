COMUNICADO: Los arquitectos de la japonesa NIKKEN SEKKEI crean un diseño récord en Dubai

- NIKKEN SEKKEI ha diseñado el desarrollo One Za'abeel en Dubái, siendo The Link uno de los edificios con el voladizo más grande del mundo, con 226 metros de altura y con un peso de más 9.500 toneladas - DUBÁI, EAU y TOKIO, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Representantes de NIKKEN SEKKEI LTD ( https://www.nikken.co.jp/en/ [https://www.nikken.co.jp/en/] ), principal firma de diseño urbano, arquitectura y diseño de Japón, ha celebrado el hito de crear el edificio con el voladizo más largo del mundo, The Link, con un objetivo final de estar a 100 metros por encima del suelo de Dubái en una proeza del ingenio arquitectónico, con el voladizo conectando las dos torres de este icónico desarrollo.

- NIKKEN SEKKEI ha diseñado el desarrollo One Za'abeel en Dubái, siendo The Link uno de los edificios con el voladizo más grande del mundo, con 226 metros de altura y con un peso de más 9.500 toneladas - DUBÁI, EAU y TOKIO, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Representantes de NIKKEN SEKKEI LTD ( https://www.nikken.co.jp/en/ [https://www.nikken.co.jp/en/] ), principal firma de diseño urbano, arquitectura y diseño de Japón, ha celebrado el hito de crear el edificio con el voladizo más largo del mundo, The Link, con un objetivo final de estar a 100 metros por encima del suelo de Dubái en una proeza del ingenio arquitectónico, con el voladizo conectando las dos torres de este icónico desarrollo. (Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202010296453-O1-P3OTKV9b [https://kyodonewsprwire.jp/img/202010296453-O1-P3OTKV9b]) (Imágenes: https://kyodonewsprwire.jp/release/202010296453?p=images [https://kyodonewsprwire.jp/release/202010296453?p=images]) La estructura con voladizo de 226 metros y 9.500 toneladas conecta las dos torres del icónico desarrollo de One Za'abeel, símbolo de la ambición, innovación y espíritu pionero de Dubái. La pieza final de The Link se ha alzado hasta su lugar, completando un proyecto para NIKKEN SEKKEI que comenzó en el año 2014. El concepto de diseño de este nuevo hito icónico, que está situado en el centro de Dubái, se creó por medio de los arquitectos e ingenieros de NIKKEN SEKKEI. La firma ha diseñado un voladizo que está "por fuera" de las torres, no "en" como en la mayor parte de los edificios, que cuentan con un puente entre la parte superior de la torre, proporcionando un efecto de flotación. El proyecto ha sido único en lo que respecta a su complejidad pura, que ha implicado del diseño del edificio con el voladizo más largo del mundo, que se integra entre dos torres, a 100 metros por encima de una atestada autopista de seis carriles. Si desea ver un vídeo de time-lapse de la elevación visite: https://youtu.be/DScqHMe-TkA [https://youtu.be/DScqHMe-TkA] Tadao Kamei, director general y consejero delegado de NIKKEN SEKKEI, explicó: "Dubái no es una ciudad a la que le sean extraños los superlativos, sobre todo en lo que respecta a sus icónico horizonte. Nuestra jurisdicción era, por ello, desarrollar un concepto y diseño que fuera realmente único y un indicador de la determinación de los emiratos para ser una ciudad del futuro". "Dubái es, quizá, uno de los únicos lugares de la tierra en que se podría haber construido debido a su complejidad pura de diseño y de las técnicas de construcción". Desarrollado por medio de Ithra Dubai, filial de propiedad completa de Investment Corporation of Dubai, el desarrollo de uso mixto contará con oficinas, un hotel de lujo y ultra-lujo, venta al por menor, entretenimiento y unidades residenciales de alta gama. El Enlace en sí mismo incluirá una serie de atracciones, como restaurantes de estrella Michelin, puntos de observación para hacer fotografías panorámicas y una piscina infinita, todo ello para crear un destino de estilo de vida superior. CONTACTO: CONTACTO: Steven Jones, director administrativo, ShamalCommunications, teléfono: +971-4-365-2711/ móvil: +971-50-455-9769,e-mail: [email protected]