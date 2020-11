COMUNICADO: La artista Berta Jayo presenta en Miami su nuevo trabajo

Berta Jayo es artista invitada en el New Media Festival que este año lleva por título: 'Censura'

Este nuevo trabajo de Berta Jayo consiste en un vídeo en el que aparecen presidentes de gobierno de once países caracterizados de diablos.

"La política, dice la artista, se ha metido en el arte cual diablo en el mundo. Vemos a políticos acusados de corrupción, mala gestión, racismo, xenofobia y otros males; políticos preocupados de permanecer en el poder más que del bien común, los cuales, movidos por la avaricia y la ambición, privan al pueblo de libertad". "Toman decisiones interesadas eliminando del debate público las opiniones contrarias mediante la censura pura y dura unas veces, otras disimulada y sutil".

Berta Jayo es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Hizo el posgrado y Master en el Chelsea College of Art and Design de Londres y continuó su formación en el ISCP de Nueva York (International Studio and Curational Program).

En sus trabajos muestra un arte inteligente e innovador, alejado de los estereotipos.

Está considerada como una artista conceptual multidisciplinar cuya línea está marcada por códigos de carácter libre y sorpresivo.

En una de sus últimas apariciones realiza una serie de fotografías en las que desaparecen los monumentos más importantes del mundo, donde enfatiza la importancia de la creación en nuestra sociedad.

Destacan también sus trajes religiosos, de cura o de monja realizados con tejidos diferentes a los habituales o con telas de camuflaje, de lunares, de cuadros, de flores, de colores, etc,. Estos aparecen en las calles, en museos o en lugares específicos en diferentes países.

Otras de sus facetas son los diseños arquitectónicos y los libros de artista. Edita su primer libro 'Sabático' en el 2013, su segundo 'Poamario' en el 2015 y su tercer libro 'Regalos de Dios' en el 2020.

