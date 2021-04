COMUNICADO: Artmarket.com: El departamento de estimación de Artprice actualiza el valor de las cinco obras más vendidas (1)

- Artmarket.com: El departamento de estimación de Artprice actualiza el valor de las cinco obras más vendidas en subastas en 1999

PARÍS, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Invertir decenas de millones de dólares en obras de Beeple o Banksy puede parecer extravagante hoy en día, pero la adquisición de las obras de arte más caras es estadísticamente una estrategia ganadora. Algunos estudios académicos(1) indican que en el mercado del arte existe un efecto obra maestra: las obras más caras siguen sumando más valor que el resto de obras del mercado. Así lo corrobora el análisis realizado por Artpricing, el servicio de estimación de Artprice, sobre las cinco obras de arte más vendidas en 1999.

Evolución de la cartera de artistas: 1999 vs. 2021

"Mediante un seguimiento de las cinco obras maestras más caras de 1999, Artprice comprueba que lo que hace 22 años se consideraba un precio "desorbitado", hoy no lo es tanto, explica thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice.

"Imagínese que en el primer trimestre de 2021 adquiere el retrato de Boticelli, la NFT (o token no fungible) de Beeple y los tres cuadros de Basquiat, Banksy y Picasso. ¿Cuánto cree que valdrán estas obras dentro de un cuarto de siglo? El futuro nos dirá cuáles son las mejores operaciones, pero hasta ahora, la experiencia indica que una estrategia de compra de las obras más caras es la que da mejores resultados".

Las 5 obras más caras en 1999 frente a las bajas estimaciones de Artpricing en 2021

1. Paul CÉZANNE (1839-1906) - Cortina, jarra y frutero (c.1893-1894) 1999: 60.502.500 $ 2021: 120.000.000 $ 2. Pablo PICASSO (1881-1973) - Mujer sentada en un jardín (1938)1999: 49.502.500 $ 2021: 200.000.000 $ 3. Pablo PICASSO (1881-1973) - Desnudo en un sillón negro (1932)1999: 45.102.500 $ 2021: 115.000.000 $ 4. Georges SEURAT (1859- 1891) - Paysage, l'île de la Grande Jatte (1884) 1999: 35.202.500 $ 2021: 35.000.000 $ 5. Paul CÉZANNE (1839-1906) - Tetera y frutas (c.1888-1890)1999: 29.476.000 $ 2021: 60.000.000 $

Las naturalezas muertas de Cézanne han duplicado su valor

Cortina, jarra y frutero (c.1893-1894) fue adquirida por 60,5 millones de dólares el 10 de mayo de 1999 en Nueva York, muy por encima de la estimación de Sotheby's (25 - 35 millones de dólares). Veinte años después, éste sigue siendo el precio récord de Paul Cézanne en una subasta. Pero eso no significa que su valor haya caído.

Paul Cézanne, Cortina, jarra y frutero (c.1893-1894), Óleo sobre lienzo. 59,5 x 73 cm.

Seis meses más tarde, un bodegón más pequeño titulado Bouilloire et fruits (Tetera y frutas) (1888-1890), alcanzó los 29,5 millones de dólares; situándose entre los 5 mejores resultados de las subastas de obras artes de 1999 y superando con creces su estimación (entre 15 y 20 millones de dólares). Su valor actual es más o menos conocido, ya que la obra se vendió el 13 de mayo de 2019 en Christie's Nueva York por 59,3 millones de dólares.

Así, El precio de las naturalezas muertas de Paul Cézanne se ha duplicado desde 1999. Así lo confirman otros ejemplos, como Naturaleza muerta (c. 1890), adquirida por 3,8 millones de dólares en Sotheby's de Nueva York el 11 de noviembre de 1999 y revendida por 8,1 millones de dólares el 14 de noviembre de 2017 por la misma casa de subastas, generando una plusvalía del +110%.

Las reventas en periodos más cortos demuestran que los precios de Paul Cézanne aumentaron principalmente a principios del siglo XXI. Adquirido por 18 millones de dólares en junio de 2000 en Christie's de Londres, su Naturaleza muerta con frutas y tarro de jengibre (c. 1895) se vendió por 37 millones de dólares en Sotheby's Nueva York el 7 de noviembre de 2006.

Teniendo en cuenta estos resultados, es razonable hacer una estimación de la obra Cortina, jarra y frutero (c.1893-1894) de Cézanne entre 120 y 130 millones de dólares en la actualidad, mientras que el valor de su bodegón Tetera y frutas (c.1888-1890) probablemente siga rondando los 60 millones de dólares (su precio de venta en mayo de 2019).

Picasso sigue siendo más caro, pero Seurat se estanca

Mujer sentada en un jardín (1938) (1938) es uno de los mejores cuadros de Picasso que aún no pertenece a ningún museo y que bien podría valer más de 200 millones de dólares. A modo de comparación, un cuadro de igual importancia, Mujeres de Argel (versión 'O') (1955) fue adquirido por 32 millones de dólares en noviembre de 1997 y revendido por 179 millones en 2015.

Desnudo en un sillón negro (1932), adquirido en 1999, tiene una obra gemela en el mercado: mismo título, mismo año de creación, mismas dimensiones, mismo tema (uno podría pensar que se trata del mismo cuadro). Sin embargo, en mayo de 2010, el precio de esta obra gemela alcanzó los 106,5 millones de dólares. Por tanto, sería razonable estimar el valor actual de cada una de las dos obras en torno a los 120 - 150 millones de dólares.

Por otro lado, el valor de Paysage, Île de la Grande Jatte (1884) de Georges Seurat probablemente no haya cambiado mucho en 22 años. La obra sigue ostentando el récord en subastas del artista, pero a diferencia de las naturalezas muertas de Paul Cézanne, que han duplicado su valor, los resultados recientes de Seurat indican el valor de este cuadro no ha evolucionado tanto.

En mayo de 2018, La rade de Grandcamp (1885), un lienzo de las mismas dimensiones y calidad que Paysage, Île de la Grande Jatte (1984), alcanzó los 34 millones de dólares en Christie's en Nueva York. Este resultado muestra que la demanda de obras de Seurat por parte de los coleccionistas se ha mantenido más o menos constante en los últimos 22 años.

En conclusión, el precio de las cinco mejores ventas de 1999 fue de 219,8 millones de dólares y, según el análisis realizado por el servicio Artpricing de Artprice, la estimación mínima actual del valor de este conjunto de obras es de unos 530 millones de dólares.

1. Renneboog L. & Spaenjers C. (2009). Buying Beauty: On Prices and Returns in the Art Market. Documento de trabajo 2009-004, Tilburg University, Tilburg Law and Economic Center.

