COMUNICADO: Artmarket.com: el índice Artprice100© continúa creciendo... +405% desde 2000 (2)

1. Pablo PICASSO (1881-1973), 8.8% - Moderno 2. Andy WARHOL (1928-1987), 5.0% Postguerra 3. Claude MONET (1840-1926), 4.7 % Siglo IXX 4. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988), 3.6% - Contemporáneo 5. QI Baishi (1864-1957), 3.5% - Moderno 6. ZAO Wou-Ki (1921-2013), 3.3% - Postguerra 7. Gerhard RICHTER (1932-), 2.8% ­ Postguerra 8. WU Guanzhong (1919-2010), 2.4% - Moderno 9. FU Baoshi (1904-1965), 2.4% - Modern 10. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920), 2.2% - Moderno 11. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997), 2.0% - Postguerra 12. Cy TWOMBLY (1928-2011), 1.9% - Postguerra 13. Alberto GIACOMETTI,(1901-1966), 1.9% - Moderno 14. Lucio FONTANA (1899-1968), 1.8% - Moderno 15. Marc CHAGALL (1887-1985), 1. 7% - Moderno 16. Alexander CALDER (1898-1976), 1.7% - Moderno 17. Joan MIRO (1893-1983), 1.6% - Moderno 18. Willem DE KOONING (1904-1997), 1.6­Moderno 19. David HOCKNEY (b. 1937), 1.5% - Postguerra 20. Yayoi KUSAMA (b. 1929), 1.5% - Postguerra 21. Jean DUBUFFET (1901-1985), 1.4% - Moderno 22. René MAGRITTE (1898-1967), 1.4% - Moderno 23. Henri MATISSE (1869-1954), 1.4% - Moderno 24. Fernand LÉGER (1881-1955), 1.2% - Moderno 25. Christopher WOOL (1955-), 1.2% - Contemporáneo 26. Wassily KANDINSKY (1866-1944), 1.1% - Moderno 27. SAN Yu (1901-1966), 1.1% - Moderno 28. Jeff KOONS (1955-), 1.0% - Contemporáneo 29. Henry MOORE (1898-1986), 1.0% - Moderno 30. Peter DOIG (1959-), 0.9% - Contemporáneo 31. Paul GAUGUIN (1848-1903), 0.9% - Siglo IXX 32. Joan MITCHELL (1926-1992), 0.9% - Postguerra 33. LIN Fengmian (1900-1991), 0.8% - Moderno 34. Ed RUSCHA (b. 1937), 0.8% - Postguerra 35. Yoshitomo NARA (1959-), 0.8% - Contemporáneo 36. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919), 0.8 % - Siglo IXX 37. CHU Teh-Chun (1920-2014), 0.8% - Postguerra 38. Edgar DEGAS (1834-1917), 0.7% - Siglo IXX 39. Auguste RODIN (1840-1917), 0.7% - Siglo IXX 40. PU Ru (1896-1963), 0.7% - Moderno 41. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008), 0.7% - Postguerra 42. Richard PRINCE (1949-), 0.6% - Contemporáneo 43. Rudolf STINGEL (1956- ), 0.6% - Contemporáneo 44. Frank STELLA (1936), 0.6% - Postguerra 45. Sigmar POLKE (1941-2010), 0.6% - Postguerra 46. Camille PISSARRO (1830-1903), 0.6% - Siglo IXX 47. Louise BOURGEOIS (1911-2010), 0.6% - Moderno 48. Whan-Ki KIM (1913-1974), 0.6% - Moderno 49. Paul SIGNAC (1863-1935), 0.6% - Moderno 50. Yves KLEIN (1928-1962), 0.6% - Postguerra 51. Keith HARING (1958-1990), 0.5% - Contemporáneo 52. Richard DIEBENKORN (1922-1993), 0.5% - Postguerra 53. Pierre SOULAGES (1919-), 0.5% - Moderno 54. George CONDO (1957-), 0.5% - Contemporáneo 55. Norman Perceval ROCKWELL (1894-1978), 0.5% - Moderno 56. WU Guanzhong (1894-1968), 0.5% - Moderno 57. Alberto BURRI (1915-1995), 0.4% - Moderno 58. Gustav KLIMT (1862-1918), 0.4% - Moderno 59. ZENG Fanzhi (1964-), 0.4% - Contemporáneo 60. Egon SCHIELE (1890-1918), 0.4 % - Moderno 61. Damien HIRST (1965-), 0.4% - Contemporáneo 62. Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938), 0.4% - Moderno 63. Chaïm SOUTINE (1894-1943), 0.4% - Moderno 64. Fernando BOTERO (1932-), 0.4% - Postguerra 65. Edvard MUNCH (1863-1944), 0.4% - Moderno 66. Pierre BONNARD (1867-1947), 0.4% - Moderno 67. Kazuo SHIRAGA (1924-2008), 0.4% - Postguerra 68. WEN Zhengming (1470-1559), 0.4% - Viejo Maestro 69. ZHOU Chunya (1955-), 0.4% - Contemporáneo 70. Morton Wayne THIEBAUD (1920-) 0.4% - Postguerra 71. Georg BASELITZ (1938-), 0.4% - Postguerra 72. Salvador DALI (1904-1989), 0.4% - Moderno 73. Tsuguharu FOUJITA (1886-1968), 0.4% - Moderno 74. François-Xavier LALANNE (1927- 2008), 0.4% - Postguerra 75. SHI Tao (1642-c.1707), 0.4% - Viejo Maestro 76. DONG Qichang (1555-1636), 0.4% - Viejo Maestro 77. Max ERNST (1891-1976), 0.4 % - Moderno 78. Sam FRANCIS (1923-1994), 0.4%- Postguerra 79. Georges BRAQUE (1882-1963), 0.4% - Moderno 80. Maurice DE VLAMINCK (1876-1958), 0.4% - Moderno 81. Bernard BUFFET (1928-1999), 0.4% - Postguerra 82. Peter Paul RUBENS (1577-1640), 0.4% - Viejo Maestro 83. Ufan LEE (1936-), 0.4% - Postguerra 84. Francis PICABIA (1879-1953), 0.3% - Moderno 85. Barbara HEPWORTH (1903-1975), 0.3% - Moderno 86. Albert OEHLEN (1954-), 0.3% - Contemporáneo 87. Anselm KIEFER (1945-), 0.3% - Contemporáneo 88. Giorgio MORANDI (1890-1964), 0.3% - Moderno 89. Alighiero BOETTI (1940-1994), 0.3% - Postguerra 90. Robert MOTHERWELL (1915-1991), 0.3% - Moderno 91. TANG Yin (1470- 1523), 0.3% - Viejo Maestro 92. GUAN Liang (1900-1986), 0.3% - Moderno 93. Martin KIPPENBERGER (1953-1997), 0.3% - Contemporáneo 94. Takashi MURAKAMI (1962-), 0.3% - Contemporáneo 95. Donald JUDD (1928-1994), 0.3% - Postguerra 96. CHEN Yifei (1946-2005), 0.3% - Contemporáneo 97. ZHANG Xiaogang (1958-), 0.3% - Contemporáneo 98. Tom WESSELMANN (1931-2004), 0.3% - Postguerra 99. David SMITH (1906-1965), 0.3% - Moderno 100. Josef ALBERS (1888-1976), 0.3% - Moderno

Imágenes:[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/03/Artprice100-vs-SP500-1.png [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/03/Artprice100-vs-SP500-1.png]][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/03/Artprice100-periods-2.png [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/03/Artprice100-periods-2.png]]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com [http://www.artprice.com/] - www.artmarket.com [http://www.artmarket.com/]

El vídeo del día Delegación del Gobierno en Madrid prohíbe todas las marchas para el 7 y 8M

-- No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Econometría para mayor información sobre estadísticas y estudios personalizados: [email protected] [file:///E:/TempXE/[email protected]] -- Pruebe nuestros servicios (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo [https://www.artprice.com/demo] -- Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription [https://www.artprice.com/subscription]

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: www.artprice.com/video [https://www.artprice.com/video]

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf]

El tiempo (pulsar sobre el mapa para ver el tiempo de hoy)

Artmarket es un actor global del Mercado del Arte con, entre otras estructuras, su departamento de Artprice, líder mundial en la recopilación, gestión y explotación de información histórica y actual del Mercado del Arte en bancos de datos con más de 30 millones de índices y resultados en subastas que abarcan más de 749.000 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 4,5 millones de usuarios "miembros registrados" tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI),(por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe del Mercado del Arte Global 2019 de Artprice, publicado en febrero de 2020:www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2019 [https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2019]

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket junto a su departamento de Artprice:serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm [http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm]

Siga todas las noticias del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento de Artprice en Facebook y Twitter:www.facebook.com/artpricedotcom/ [https://www.facebook.com/artpricedotcom/] (5 millones de seguidores)twitter.com/artmarketdotcom [https://twitter.com/artmarketdotcom] twitter.com/artpricedotcom [https://twitter.com/artpricedotcom]

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento de Artprice http://web.artprice.com/video [http://web.artprice.com/video]con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013 [https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013]

L'Obs -- El museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o [https://youtu.be/29LXBPJrs-o]

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 [http://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999] (4,5 millones de seguidores)

https://vimeo.com/124643720 [https://vimeo.com/124643720]

Contacto Artmarket.com y su departamento ArtpriceContacto: thierry Ehrmann, [email protected][file:///E:/TempXE/[email protected]]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1447697/Artprice_100_Periods_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1447697/Artprice_100_Periods_Infographic.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1447698/Artprice_100_vs_SP500_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1447698/Artprice_100_vs_SP500_Infographic.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg]

CONTACTO: tel: +33(0)478-220-000