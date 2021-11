COMUNICADO: Artmarket perfectamente posicionado para generar enormes ingresos con su mercado de NFT en Artprice-nft.com (1)

PARIS, 16 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Según thierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador del grupo Artprice y Server, "desde 1987 nuestro grupo ha desarrollado una legitimidad inigualable en el conocimiento del mercado del arte, pero también en el de sus dimensiones cibernéticas. Fieles a nuestra principal razón de ser, hemos contribuido de manera importante al desarrollo del universo digital del mercado del arte, sobre todo desmaterializando y dilucidando este mercado tradicionalmente opaco".

El metaverso de Artprice by Artmarket será una experiencia inmersiva para coleccionistas y aficionados al arte digital, basado en una rigurosa selección de NFT y con la experiencia y las garantías necesarias para este tipo de ecosistema, en el que Artprice y su accionista de referencia, Groupe Serveur, han sido pioneros clarividentes de Internet desde 1987. Pocos grupos han sido citados como tales en la revista Time.

Desde hace casi un año, Artprice by Artmarket ha sido objeto de numerosas ofertas espontáneas de asociación, fusión, adquisición (parcial o completa) ante el emergente y considerable mercado de los Tokens no fungibles. Los NFT (como se les conoce) son productos digitales coleccionables almacenados en una cadena de bloques (blockchain).

Naturalmente, los comerciantes de NFT buscan una credibilidad adicional y una creación de valor específica y lógica para el mercado del arte en línea. Y, por supuesto, quieren encontrar artistas ya identificados por su rendimiento en el mercado, así como compradores y vendedores fiables y con solidez económica.

En resumen, estos agentes se beneficiarían significativamente del respaldo y el apoyo de Artprice como líder mundial en información sobre el mercado del arte, con sus 5,4 millones de miembros y su Marketplace creado en 2005 que ofrece más de 72.000 obras en línea en tiempo real y su base de datos que abarca765.000 artistas. Para los feroces competidores del mercado de NFT, Artprice by Artmarket representa el garante ideal del éxito mundial.

Para responder a las necesidades urgentes y vitales de los competidores de los NFT y de otros agentes del mercado del arte que deseen participar en el mercado del arte digital, Artprice by Artmarket está preparando su propia plataforma de NFT que integra todos los procesos y servicios industriales, como ha anunciado en sus últimos comunicados de prensa financieros. Sus nombres de dominio ya han sido registrados como artprice-nft.com y artmarket-nft.com

En el futuro, el mercado estandarizado de Artprice podría generar unos ingresos de decenas de millones de euros que justificarían una capitalización acorde con la de actores de blockchain que han cotizado recientemente, como Crypto Blockchain Industry (CBI). Estos ingresos se basan, entre otras cosas, en los diversos pagos recurrentes (en monedas físicas), inherentes a los procesos industriales subyacentes a la economía Blockchain/NFT.

Como hemos podido comprobar, se ha producido una auténtica avalancha mediática sobre el fenómeno de los NFT y todos los grandes actores del mercado del arte se han apresurado a incorporar los NFT, a toda costa, a su modelo económico, incluyendo Christie's y Sotheby's. Esta última anunció la creación de su plataforma de NFT, Sotheby's Metaverse, el 14 de octubre de 2021.

Con el apoyo de sus diversos departamentos especializados, Artprice by Artmarket ha llevado a cabo estudios y análisis en profundidad del fenómeno de los NFT y, por tanto, es muy consciente de que el campo es sustancialmente más complejo de lo que parece.

En primer lugar, se necesita el conocimiento técnico del sistema Blockchain, un área en la que Artprice lleva trabajando varios años y que le ha valido la etiqueta de "Empresa Innovadora" en dos ocasiones, otorgada por el Banco Público de Inversiones (BPI) de Francia.

En cuanto a la infraestructura, cualquier actor potencial en este campo necesitaría salas blancas y todo un sistema operativo en modo propietario. Además, tendría que tener un excelente conocimiento de la historia y la gestión de las criptomonedas y del sistema Wallet para evitar fraudes. Por último, necesitarían conocimientos de historia del arte especializados en los orígenes de Internet y la cibercultura, para identificar lo que constituye el arte digital. Estos diferentes tipos de conocimientos requieren competencias tanto verticales como transversales.

En sus diversas proyecciones y modelos, Artprice by Artmarket ha examinado los verdaderos centros de beneficio dentro de toda la cadena de proceso / conocimiento de los NFT. Se ha centrado especialmente en la realidad funcional y económica de la explotación de una plataforma con emisores primarios de NFT, y en la parte de compra y venta de NFT en el mercado secundario. Se ha hecho un gran esfuerzo por identificar y distinguir entre las distintas partidas de ingresos periódicas y las que están sujetas a los caprichos del mercado, y también se ha puesto de manifiesto que, desde un punto de vista contable, las actividades frecuentes y generadoras de ingresos son principalmente accesibles en dólares o euros.

Lo está claro es que los principales actores de los NFT son, sobre todo, actores importantes en el ámbito de las criptomonedas. Ignorar esta relación sería un gran error para poder comprender este ecosistema, que pocos dominan realmente.

Por ello, Artmarket.com ha examinado detenidamente las principales ventas que han contribuido a la notoriedad de los NFT y encuentra a los mismos actores tanto en las criptodivisas como en los NFT, representando estos últimos una salida de la criptodivisa a través de un activo no fungible. Este análisis es esencial porque pone de manifiesto las fortalezas y debilidades de los primeros actores del universo de las criptomonedas.

La venta de la primera obra digital en Christie's tuvo el efecto de un terremoto al colocar a BEEPLE (alias Mike Winkelmann), desconocido para muchos fuera de la esfera del arte digital, al tercer puesto del podio en las subastas de artistas vivos, por detrás de Jeff Koons y David Hockney. Tras la venta récord de Everydays: The first 5000 Days, un archivo digital en formato JPEG que alcanzó el asombroso precio de 69,3 millones de dólares el 11 de marzo de 2021, el arte digital debe considerarse una corriente creativa de enorme valor.

El objetivo de la compra de Everydays: The first 5000 Days por 69,3 millones de dólares por parte de dos empresarios indios era, por tanto, reivindicar una cierta "equivalencia" entre todos los países del mundo y demostrar que la compra de arte no es un campo reservado a los coleccionistas occidentales. Esta paridad está "habilitada" por la aparición de las criptodivisas, una postura lógica para estos dos hombres que hicieron su fortuna con la compra de Ethereum, una de las cientos de criptodivisas en circulación en todo el mundo.

Otra rama de la investigación de Artprice sobre el mercado de los NFT se ha centrado en la dimensión jurídica, y ha llegado a la conclusión de que este campo plantea un gran número de cuestiones legales que sólo unos pocos actores (como Artprice) están preparados para responder.

Un ejemplo es el derecho de la propiedad intelectual: todo el mundo está de acuerdo en que las distintas transacciones de una obra de arte NFT registran claramente el derecho de propiedad; pero ¿qué pasa con los derechos de autor, los derechos patrimoniales, los derechos morales, los derechos de reproducción, etc. relacionados con la cuestión principal de un NFT? Gracias a sus conocimientos y experiencia en este campo, Artprice puede responder a este vacío creando el puente necesario entre el mercado de NFT y el mercado de arte físico.

(CONTINUA)