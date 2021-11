COMUNICADO: Artmarket perfectamente posicionado para generar enormes ingresos con su mercado de NFT en Artprice-nft.com (2)

En la ADAGP (Sociedad francesa de recaudación y distribución de derechos de autor en el ámbito de las artes gráficas y plásticas), donde Artprice by Artmarket es uno de los principales colaboradores, los NFT han sido objeto de un importante y juicioso estudio. Según su director jurídico, Thierry Maillard, "es importante asegurar jurídicamente el vínculo entre el NFT y el artista y sus beneficiarios, estructurar las prácticas y aportar terceros de confianza". Todas estas observaciones conducen muy claramente hacia Artprice, porque ésta ya cuenta con la experiencia, la infraestructura y los conocimientos técnicos necesarios para tratar estas delicadas cuestiones. Asimismo, según Blanche Sousi, Profesora emérita de la Universidad de Lyon 3, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Bancario y Monetario Europeo, Directora honoraria del Instituto de Derecho y Economía de la Empresa y miembro del Comité Científico del Institut Art et Droit del que Artprice es miembro, la emisión de un NFT primario debe cumplir con las disposiciones del Código Monetario y Financiero (activos digitales en el derecho francés o criptoactivos en el derecho europeo) .

Por último, en lo que respecta al nacimiento de un nuevo movimiento artístico, nos sumamos al análisis del historiador de arte Michael Maizels, que explica: "Soy un historiador de arte que ha llevado a cabo una amplia investigación sobre la evolución del mercado del "arte reciente", y puedo decir que con los NFT está ocurriendo algo generacional".

A estas alturas se requiere un sólido conocimiento de la cibercultura y su interacción con el mercado del arte desde hace casi cuarenta años, para poder definir la aparición de nuevos artistas contemporáneos cuyas obras de NFT atraen a nuevos coleccionistas.

A pesar del revuelo mediático en torno a los NFT, es importante identificar las diferentes áreas de conocimiento (que sólo pueden adquirirse con el tiempo) necesarias para una actividad eficaz y rentable en este ámbito. Después de esto, se puede fundar un mercado de NFT y recoger los rentables ingresos que generará este mercado en moneda física (es decir, euros/dólares) para cubrirse contra un riesgo de criptocambio y un sistema fiscal que es claramente "un trabajo en progreso".

Así pues, por el lado de la demanda, la clientela mundial de Artprice estará dispuesta a dar el paso en cuanto se sienta segura de sus transacciones, y por el lado de la oferta, Artprice confía en poder atraer a los artistas para la creación de sus NFT en el mercado de emisión primaria.

En cuanto al mercado del arte en general, está claro que todos los grandes operadores sienten la necesidad imperiosa de basar su credibilidad en datos macro y microeconómicos con un puntilloso análisis del mercado. Este tipo de credibilidad es precisamente lo que Artprice by Artmarket puede aportar en su papel de líder mundial en información sobre el mercado del arte desde hace casi 25 años, a través de informes, índices, gráficos y datos (utilizados por más de 7.200 medios de comunicación impresos y digitales).

La confianza en los NFTs sólo puede provenir de un actor que ha estado monitoreando y dominando la economía del mercado del arte con su desarrollo exponencial desde el año 2000 (el volumen de negocio ha aumentado un 2.700% en el campo del arte contemporáneo).

Artprice by Artmarket considera que el arte digital representa sin duda un cambio de paradigma. Sin embargo, también considera que sólo unos pocos y raros actores serán capaces de ofrecer una cadena industrial de procesos y servicios integrada y coherente con los entornos legales adecuados, el análisis económico y financiero correcto y, por supuesto, el tipo de pedagogía del cliente adecuado, que es absolutamente esencial para crear confianza en este Metaverso (versión futura de Internet iniciada por la visión de Neal Stephenson en 1992 en su universo ciberpunk postapocalíptico de "Snow crash").

Artprice by Artmarket puede dilucidar los verdaderos protagonistas de la cultura cibernética que se sumergieron en el mundo digital mucho antes que nadie. Artprice y Groupe Serveur, su principal accionista, previeron el nacimiento de este nuevo mundo en 1987.

La sede de Artprice by Artmarket es el mundialmente conocido Museo de Arte Contemporáneo Organe que gestiona la Demeure du Chaos / Morada del Caos (dixit el NYT) que se cita en la literatura de la historia del arte como una de las referencias más importantes del universo ciberpunk postapocalíptico (objeto de más de 3.600 reportajes en los medios de comunicación en 21 años). El Museo de Arte Contemporáneo Demeure du Chaos / Morada del Caos tiene previsto emitir miles de NFT de su único autor, thierry Ehrmann, artista/escultor y fundador de Artprice y del grupo Server (enlace a la biografía en Who's Who France).

Biographie_nov2020_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

El cambio de paradigma que representa la llegada de los NFT sugiere que se necesitarán varias décadas para definir qué organismos, autoridades, instituciones y expertos surgirán como autoridad con respecto a las creaciones de arte digital y la definición del valor cognitivo de las obras de arte digital. Artprice by Artmarket es uno de los pocos actores que están en condiciones de asumir ese compromiso.

Artprice by Artmarket seleccionará sus artistas y obras de NFT de su Marketplace para transmitir su visión del arte digital.

Según la investigación realizada por Artprice by Artmarket, las plataformas de NFT más populares para los artistas son OpenSea, SuperRare, Nifty Gateway, Rarible, Known Origin, Hic et Nunc (la que menos energía consume).

Lea también "Las subastas de arte contemporáneo se ven impulsadas por los NFT" (informe de Artprice) (AFP) 2021

La venta en línea es ya parte integrante de las estrategias de las casas de subastas. Christie's, Sotheby's y Phillips han desmaterializado algo más de la mitad de sus operaciones. Pero no sólo las grandes; la proporción en línea para el conjunto de las casas de subastas del mundo es actualmente del 41% para 2021. Está claro que se ha dado un paso más con la estruendosa llegada de los NFT.

Según el informe anual del mercado del arte contemporáneo de Artprice, publicado el pasado lunes, las subastas de arte contemporáneo alcanzaron un nivel de facturación histórico de 2.700 millones de dólares en el periodo 2020-2021 (desde finales de junio hasta principios de julio), impulsado por los NFT y las subastas online.

Para Artmarket.com, todas las opciones están sobre la mesa, incluida la otra hipótesis: una asociación inmediata con una gran plataforma de NFT. Esto generaría un enorme ahorro de tiempo y las economías de escala producirían por tanto una ganancia financiera inmediata con un rápido impulso de los ingresos netos que se sumaría a un balance claramente rentable, siendo por tanto un importante motor de crecimiento.

El mercado de NFT de Artprice by Artmarket® se beneficia especialmente de los nombres de dominio Artmarket.com, Artmarket.net, Artmarket.org, que captan de forma natural las búsquedas que utilizan los términos Art Market (el inglés es el idioma del mercado del arte). Con la sencilla búsqueda de "art market", los 12 primeros resultados naturales no patrocinados de entre 3.330 millones de resultados en Google.com conducen a Artprice por las bases de datos de Artmarket.

Por último, es fundamental recordar que con Artprice y Cision (PR Newswire), el mercado de Artprice by Artmarket se beneficiará de la primera agencia de prensa dedicada a la información del mercado del arte: Artpress agency® es una agencia de prensa creada en 1999 y propiedad al 100% de Artprice, líder mundial en información sobre el mercado del arte.

Desde hace 120 años, Cision ha desarrollado progresivamente una red mundial de difusión de información/ noticias, reconocida por más de 100.000 clientes de renombre en los mercados financieros.

Cision es el líder mundial en software PR & Influence (Relaciones públicas e Influencia) y en investigación de medios.

Gracias a su base de datos de 1,6 millones de periodistas y organizaciones de medios de comunicación, Cision ofrece información cualitativa sobre Artprice by Artmarket a una población objetivo de 450 millones de personas a través de su agencia de prensa Artpress Agency en el idioma nativo de cada país y en los cinco continentes.

(CONTINUA)