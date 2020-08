COMUNICADO: Asesoría de Medios - BMO Financial Group anunciará sus resultados del tercer trimestre de 2020

TORONTO, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- BMO Financial Group anunciará sus resultados financieros del tercer trimestre de 2020 y celebrará su conferencia comunitaria de inversores el 25 de agosto de 2020. Los resultados financieros se publicarán en un comunicado de prensa a aproximadamente 5:30 a.m. ET.

Conferencia de la comunidad de inversores

-- Hora: 7:15 a.m. ET -- La conferencia estará disponible solo en modo de escucha: -- por teléfono en el 1-800-806-5484 or 416-340-2217 (área de Toronto), código de acceso: 6163481# -- por Internet en https://www.bmo.com/home/about/banking/investor-relations/financial- information/quarterly-results [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878769-1&h=2998740418&u=https% 3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2878769-1%26h% 3D2999890321%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bmo.com%252Fhome%252Fabou t%252Fbanking%252Finvestor-relations%252Ffinancial-information%252Fq uarterly-results%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bmo.com%252Fhome%252F about%252Fbanking%252Finvestor-relations%252Ffinancial-information%2 52Fquarterly-results&a=https%3A%2F%2Fwww.bmo.com%2Fhome%2Fabout%2Fba nking%2Finvestor-relations%2Ffinancial-information%2Fquarterly-resul ts]

El material de presentación al que se hace referencia durante la conferencia telefónica estará disponible en https://www.bmo.com/home/about/banking/investor-relations/financial-information/quarterly-results [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878769-1&h=2998740418&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2878769-1%26h%3D2999890321%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bmo.com%252Fhome%252Fabout%252Fbanking%252Finvestor-relations%252Ffinancial-information%252Fquarterly-results%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bmo.com%252Fhome%252Fabout%252Fbanking%252Finvestor-relations%252Ffinancial-information%252Fquarterly-results&a=https%3A%2F%2Fwww.bmo.com%2Fhome%2Fabout%2Fbanking%2Finvestor-relations%2Ffinancial-information%2Fquarterly-results].

Retransmisión de la conferenciaUna retransmisión de las presentaciones de la comunidad de inversores estará disponible hasta las 11:59 p.m. ET, del 23 de septiembre de 2020 llamando al 1 (800) 408-3053 o (905) 694-9451 con el código de acceso 8932373#.

La emisión web estará disponible en https://www.bmo.com/home/about/banking/investor-relations/financial-information/quarterly-results [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878769-1&h=2998740418&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2878769-1%26h%3D2999890321%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bmo.com%252Fhome%252Fabout%252Fbanking%252Finvestor-relations%252Ffinancial-information%252Fquarterly-results%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bmo.com%252Fhome%252Fabout%252Fbanking%252Finvestor-relations%252Ffinancial-information%252Fquarterly-results&a=https%3A%2F%2Fwww.bmo.com%2Fhome%2Fabout%2Fbanking%2Finvestor-relations%2Ffinancial-information%2Fquarterly-results] hasta el lunes, 30 de noviembre de 2020.

Para consultas de medios: Paul Gammal, Toronto, [email protected], (416) 867-3996; para consultas de relaciones con los inversores: Jill Homenuk, Toronto, [email protected], (416) 867-4770; Bill Anderson, Toronto, [email protected], (416) 867-7834; Internet: www.bmo.com, Twitter: @BMOmedia