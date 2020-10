COMUNICADO: Authentix® anuncia la adquisición de Traceless® Authentication Group

ADDISON, Texas, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Authentix, autoridad en servicios de autenticación e información, anunció hoy que ha adquirido el Traceless Authentication Group de Bibliotheca, Inc., compañía de soluciones de sistema de biblioteca que da servicio a más de 30.000 bibliotecas en todo el mundo. MHT Partners, L.P. actuó como asesor financiero para Authentix en esta transacción.

Traceless, con sede en Rochester, Nueva York, es un líder industrial en la lucha contra el fraude y el control de la diversificación de una clientela mundial, incluyendo clientes de las industrias farmacéutica, de bebidas alcohólicas y de prendas de ropa. Esta adquisición incluye la cartera completa de la compañía dedicada a las soluciones de cobertura patentadas, además de su propia solución de software de seguimiento y basado en lo digital. Las gamas de productos adquiridas incluyen Traceless Ultra(TM), Traceless Pro(TM) y Traceless Anti-Diversion(TM) de sistemas de marca de cobertura que se pueden integrar en la producción de productos existente que utiliza prácticamente cualquier método de impresión comercial disponible, incluyendo el chorro de tinta continuo, estando certificada para su uso en impresoras de chorro de tinta Domino®. De forma adicional, la compañía acuerda su propia cartera de lectores personalizados y sistemas de inspección de visión. Traceless Brand Protection Cloud(TM), registro patentado y solución basada en nube de seguimiento, incluye la generación de código encriptada QR junto a las etiquetas digitalizadas disponibles para la interacción de smartphones y autenticación por parte de los consumidores, sin necesidad de descargar la app en el teléfono.

"Authentix ha sido un líder dominante en el mercado de la protección de marca desde hace 20 años al dar servicio a algunas de las marcas más importantes del mundo, y esta adquisición estratégica amplía nuestras ofertas de tecnología de seguridad disponibles para nuestra lista creciente de clientes mundiales junto a la suma de los clientes de Traceless añadidos en esta transacción", declaró Kevin McKenna, consejero delegado de Authentix, y añadió: "Traceless cuenta con una capacidad amplia en el seguimiento digital mundial de productos y marketing de productos a nivel de consumo, para los que se integra a la perfección con nuestra estrategia en crecimiento".

Acerca de Authentix

Como autoridad de soluciones de autenticación, Authentix se dedica a hacer frente a la complejidad de la cadena de suministros. Authentix proporciona soluciones de autenticación avanzadas para gobiernos, bancos centrales y compañías comerciales, asegurando el crecimiento de las economías locales, mientras que la seguridad de los billetes permanece intacta y los productos comerciales disponen de oportunidades de mercado robustas. La aproximación de asociación de Authentix y la experiencia demostrada en el sector inspiran a una innovación proactiva, ayudando a los clientes a mitigar los riesgos para promocionar un crecimiento de los ingresos y conseguir una ganancia competitiva. Con sede en Addison, Texas, Estados Unidos, Authentix, Inc. cuenta con oficinas en Norteamérica, Reino Unido, Arabia Saudita y África, dando servicios a sus clientes en todo el mundo. Authentix® es una marca registrada de Authentix, Inc. Si desea más información visite la página web https://www.authentix.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2934680-1&h=2449981759&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2934680-1%26h%3D338298478%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.authentix.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.authentix.com&a=https%3A%2F%2Fwww.authentix.com]. Authentix® es una marca registrada de Authentix, Inc.

Acerca de Bibliotheca

Bibliotheca® se dedica al desarrollo de soluciones que ayudan a las bibliotecas a conectarse con los usuarios de formas únicas, proporcionando experiencias dirigidas, permitiéndoles evolucionar de forma continuada en sus servicios de biblioteca para las necesidades cambiantes de sus comunidades. Con más de 30.000 bibliotecas como parte de la familia, hay más de 10.000 unidades de auto-servicio, 6.000 sistemas de seguridad y 900 sistemas Automated Material Handling en marcha. La solución Open+ de Bibliotheca permite a las bibliotecas ampliar sus horas disponibles, al tiempo que mantiene la ocupación en niveles seguros. Además, su cloudLibrary eReader proporciona acceso a más de 1,5 millones de títulos de eBook y eAudiobook en más de 100 idiomas para más de 5 millones de patrones de biblioteca en todo el mundo. Si desea más información visite https://www.bibliotheca.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2934680-1&h=1766455808&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2934680-1%26h%3D3902893083%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bibliotheca.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bibliotheca.com&a=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheca.com]. Bibliotheca® es una marca registrada de Bibliotheca, Inc.

CONTACTO: CONTACTO: Kent Mansfield, responsable de ventas y marketing,[email protected]

