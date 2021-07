COMUNICADO: Authentix® completa la adquisición de información estratégica de IP Pte Ltd (SIPI)

-- Authentix® completa la adquisición de información estratégica de IP Pte Ltd (SIPI) expandiendo su crecimiento en protección de marca digital

ADDISON, Texas, 15 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Authentix, la autoridad en servicios de autenticación e información, anunció que ha adquirido el proveedor líder de protección de derechos de contenido y marca en línea de Asia, Strategic IP Information Pte Ltd (SIPI).

Durante más de diez años, SIPI ha ofrecido servicios de vanguardia para que las marcas rastreen canales no autorizados de productos y fabricantes falsificados a través de sus herramientas en línea patentadas y su variedad de servicios, incluida la aplicación física y la eliminación de listados pirateados. Utilizando un equipo de analistas dedicados y una tecnología de plataforma sofisticada, SIPI puede detectar rápidamente datos de infracción y actividad de falsificación para una acción rápida e informes consolidados y perspicaces para su creciente base de clientes de propietarios de marcas. En la actualidad, SIPI presta servicios a más de 200 marcas mundiales y está asociada con numerosos bufetes de abogados importantes a nivel mundial junto con sus propios equipos en Nueva Delhi, Shenzhen, París, Nueva York y Ginebra.

"Esta adquisición estratégica amplía nuestra cartera de tecnologías de seguridad digital para incluir soluciones en línea contra la falsificación y los derechos de contenido y aumenta el alcance de las ofertas para nuestros clientes de protección de marca", afirmó Kevin McKenna, director ejecutivo de Authentix, y añadió: "Un elemento clave de nuestro plan de crecimiento es la integración de servicios de protección de derechos de autor y de investigación en línea y SIPI es una organización de alta calidad que encaja perfectamente con las capacidades y la dirección estratégica de Authentix".

El fundador y presidente de SIPI, Bharat Dube (exdirector de lucha contra la falsificación del Grupo Richemont) dijo: "Estamos muy orgullosos de unir fuerzas con el equipo de gran talento y experiencia de Authentix. Las soluciones de seguimiento y rastreo de vanguardia proporcionadas por Authentix, en combinación con las soluciones de cumplimiento en línea y fuera de línea que hemos desarrollado, debería ofrecer una protección altamente segura a las marcas líderes del mundo".

Bharat Kapoor, consejero delegado de SIPI, dijo: "Con el apoyo y el respaldo de Authentix, estamos seguros de convertirnos en el proveedor de servicios líder mundial de protección de marca en línea".

SIPI seguirá siendo una entidad operativa independiente que conservará sus respectivas marcas, con un plan para integrarse dentro del grupo de empresas Authentix y hacer crecer aún más su conjunto colectivo de ofertas estratégicas y aprovechar la plataforma de ventas Authentix más grande del mercado.

Acerca de SIPI:

Con sede en Singapur, SIPI brinda protección de marca en línea totalmente administrada y servicios de monitoreo y cumplimiento de derechos de contenido para compañías Fortune 500 en las industrias de artículos de lujo, moda, cosméticos, farmacéutica, bebidas espirituosas, manufactura, automotriz y medios. SIPI opera Veri-Site, el líder mundial en el suministro de inteligencia relevante al riesgo con respecto a sitios web fraudulentos, robo de propiedad intelectual, ciberdelincuencia, crimen organizado transnacional habilitado en la web y entidades sancionadas que operan en línea. La división O2O ('online-to-offline') de SIPI se centra en las investigaciones y la aplicación fuera de línea en China, India y otros países asiáticos.

Acerca de Authentix:

Como autoridad de soluciones de autenticación, Authentix se dedica a hacer frente a la complejidad de la cadena de suministros. Authentix proporciona soluciones de autenticación avanzadas para gobiernos, bancos centrales y compañías comerciales, asegurando el crecimiento de las economías locales, mientras que la seguridad de los billetes permanece intacta y los productos comerciales disponen de oportunidades de mercado robustas. La aproximación de asociación de Authentix y la experiencia demostrada en el sector inspiran a una innovación proactiva, ayudando a los clientes a mitigar los riesgos para promocionar un crecimiento de los ingresos y conseguir una ganancia competitiva. Con sede en Addison, Texas, Estados Unidos, Authentix, Inc. cuenta con oficinas en Norteamérica, Reino Unido, Arabia Saudita y África, dando servicios a sus clientes en todo el mundo. Authentix® es una marca registrada de Authentix, Inc. Si desea más información visite la página web https://www.authentix.com. Authentix® es una marca registrada de Authentix, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/429526/Authentix_Logo.jpg