COMUNICADO: Autobuses eléctricos de doble piso BYD ADL Enviro400EV transportan a líderes mundiales en la COP26

Madrid, 10 de noviembre de 2021.-

Los autobuses eléctricos de BYD están desempeñando un destacado papel en la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que se celebra en Glasgow. Una flota de diez autobuses BYD ADL Enviro400EV de dos pisos han proporcionado transporte VIP de cero emisiones a los líderes mundiales, entre ellos el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el Secretario General de la ONU, António Guterres, mientras realizaban el trayecto desde la Zona Azul de la conferencia hasta una recepción en la Galería de Arte Kelvingrove, ofrecida por el Príncipe de Gales. Los eBus de fabricación británica, producidos en el marco de una asociación entre BYD y Alexander Dennis Ltd (ADL), demuestran cómo la electromovilidad está preparada para transformar el transporte público a nivel mundial. La asociación entre BYD y ADL, que utiliza la tecnología de BYD en materia de baterías y trenes motrices integrados, ha entregado hasta la fecha más de 1.000 autobuses cero emisiones en el Reino Unido. Como líder mundial en la fabricación de eBus, BYD ha entregado más de 68.000 autobuses eléctricos en todo el mundo, y más de 500 autobuses puramente eléctricos construidos en el Reino Unido. Con 26 años de experiencia en I+D, producción y aplicación de baterías, BYD es el único fabricante de automóviles que produce su propio sistema de tren de potencia, batería, motores y sistema de control de motores. Los autobuses eléctricos BYD ADL Enviro400EV se utilizaron para trasladar a lideres de todo el mundo en la COP26 tras una colaboración entre ADL y Stagecoach, el mayor operador de transporte público del Reino Unido. Los eBus de dos pisos, construidos en Escocia, se utilizarán para las operaciones de Stagecoach y se han pintado con el icónico color rojo de Transport for London. El BYD ADL Enviro400V es el autobús eléctrico de dos pisos más vendido del Reino Unido, y ya está en servicio en varias flotas del transporte público del país. Su autonomía de 257 km y su reputación de fiabilidad lo convierten en una opción viable para muchos operadores de autobuses. Isbrand Ho, Director General de BYD Europe B.V., sostuvo: "Estamos orgullosos de ver cómo los eBus ADL de BYD son utilizados por líderes mundiales y otras destacadas personalidades, algo que puede aportar en la lucha contra el cambio climático. BYD se ha comprometido en ser una compañía pionera en la búsqueda de soluciones para un transporte limpio, fiable y cero emisiones, respetando el medio ambiente. Estamos orgullosos de colaborar con otros que comparten nuestra visión." Acerca de BYD BYD (Build Your Dreams), empresa multinacional de alta tecnología dedicada a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. BYD cuenta con cuatro sectores: automóvil, electrónica, nuevas energías y transporte ferroviario. Más información en http://www.byd.com. Créditos de las imágenes Las imágenes que muestran la llegada/salida de la Galería de Arte Kelvingrove deben acreditarse a Karwai Tang/Gobierno del Reino Unido. Las demás imágenes deben atribuirse a Alexander Dennis Limited/Keith McGillivray.

