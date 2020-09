COMUNICADO: Avigan® muestra resultados prometedores en el tratamiento de pacientes con COVID en Japón (2)

Acerca de Dr. Reddy's: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. es una compañía farmacéutica integral comprometida en ofrecer medicamentos asequibles e innovadores para una vida más saludable. A través de sus tres empresas -servicios farmacéuticos e ingredientes activos, genéricos globales y productos patentados-, Dr. Reddy's ofrece una cartera de productos y servicios que incluyen APIs, servicios farmacéuticos personalizados, biosimilares y fórmulas diferenciadas. Nuestras principales áreas terapéuticas son gastrointestinal, cardiovascular, diabetología, oncología, tratamiento del dolor y dermatología. Dr. Reddy's opera en mercados de todo el mundo. Nuestros principales mercados son: EE.UU., India, Rusia y países del CEI, y Europa. Para más información, visite: http://www.drreddys.com [http://www.drreddys.com/] Acerca de AiPharma AiPHARMA es una compañía de biotecnología de fase temprana con oficinas regionales en Boston, Dubái, Tokio, Singapur y Hong Kong. Aipharma asume un enfoque altamente interdisciplinar a la ciencia, con servicios que se basan en el trabajo de laboratorios académicos líderes en biofísica y diseño de algoritmos que permite la aceleración de la investigación y desarrollo de ciencias de la vida en la consecución de una mejorada salud humana. La compañía utiliza aprendizaje basado en máquinas y automatización para construir plataformas para la ciencia a escala. Con sus fundaciones en disciplinas de ingeniería, las tecnologías de la plataforma de la compañía integran verticalmente hardware patentado, software, bioinformática, química y biología molecular para avanzar la investigación básica, la validación objetiva y los ensayos clínicos. Para más información, visite: www.aipharmalab.com [http://www.aipharmalab.com/] Acerca de Agility Agility es una empresa internacional de logística que genera 5.200 millones de dólares en ingresos anuales y con una plantilla de más de 26.000 empleados en más de 100 países. Es uno de los transitarios y proveedores de logística de contratos más importante del mundo, además de un líder e inversor en tecnología para mejorar la eficacia de la cadena de suministro. Agility es un pionero en los mercados emergentes y uno de los mayores propietarios privados y promotores de desarrollo de almacenes y polígonos para la industria ligera en Oriente Medio, África y Asia. Las empresas filiales de Agility ofrecen servicios de logística para combustibles, servicios aeroportuarios, gestión de instalaciones y bienes inmuebles de carácter comercial, digitalización aduanera y servicios de infraestructura remota. Para más información sobre Agility, visite www.agility.com [http://www.agility.com/] Twitter: twitter.com/agility [http://www.twitter.com/agility]LinkedIn: linkedin.com/company/agility [http://www.linkedin.com/company/agility]YouTube: youtube.com/user/agilitycorp [http://www.youtube.com/user/agilitycorp] Declaración prospectiva - Este comunicado incluye declaraciones prospectivas dentro del significado de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 que están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, como la posibilidad de resultados desfavorables de ensayos clínicos que implican Avigan® y la posibilidad de que no podamos completar uno o más ensayo en estos plazos actualmente previstos o en ninguno. Además, es posible que GRA y Dr. Reddy's puedan tomar una decisión estratégica para interrumpir el desarrollo de Avigan®. Como resultado, Avigan® podría no llegar a comercializarse con éxito nunca. Todas las declaraciones que no se refieren a hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse declaraciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los referidos en las declaraciones prospectivas. Estos y otros riesgos se describen en detalle en el Informe Anual de Dr. Reddy en Modelo 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Todas las declaraciones prospectivas se basan en la información actualmente disponible para GRA, y GRA no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas.

Acerca de Dr. Reddy's: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. es una compañía farmacéutica integral comprometida en ofrecer medicamentos asequibles e innovadores para una vida más saludable. A través de sus tres empresas -servicios farmacéuticos e ingredientes activos, genéricos globales y productos patentados-, Dr. Reddy's ofrece una cartera de productos y servicios que incluyen APIs, servicios farmacéuticos personalizados, biosimilares y fórmulas diferenciadas. Nuestras principales áreas terapéuticas son gastrointestinal, cardiovascular, diabetología, oncología, tratamiento del dolor y dermatología. Dr. Reddy's opera en mercados de todo el mundo. Nuestros principales mercados son: EE.UU., India, Rusia y países del CEI, y Europa. Para más información, visite: http://www.drreddys.com [http://www.drreddys.com/] Acerca de AiPharma AiPHARMA es una compañía de biotecnología de fase temprana con oficinas regionales en Boston, Dubái, Tokio, Singapur y Hong Kong. Aipharma asume un enfoque altamente interdisciplinar a la ciencia, con servicios que se basan en el trabajo de laboratorios académicos líderes en biofísica y diseño de algoritmos que permite la aceleración de la investigación y desarrollo de ciencias de la vida en la consecución de una mejorada salud humana. La compañía utiliza aprendizaje basado en máquinas y automatización para construir plataformas para la ciencia a escala. Con sus fundaciones en disciplinas de ingeniería, las tecnologías de la plataforma de la compañía integran verticalmente hardware patentado, software, bioinformática, química y biología molecular para avanzar la investigación básica, la validación objetiva y los ensayos clínicos. Para más información, visite: www.aipharmalab.com [http://www.aipharmalab.com/] Acerca de Agility Agility es una empresa internacional de logística que genera 5.200 millones de dólares en ingresos anuales y con una plantilla de más de 26.000 empleados en más de 100 países. Es uno de los transitarios y proveedores de logística de contratos más importante del mundo, además de un líder e inversor en tecnología para mejorar la eficacia de la cadena de suministro. Agility es un pionero en los mercados emergentes y uno de los mayores propietarios privados y promotores de desarrollo de almacenes y polígonos para la industria ligera en Oriente Medio, África y Asia. Las empresas filiales de Agility ofrecen servicios de logística para combustibles, servicios aeroportuarios, gestión de instalaciones y bienes inmuebles de carácter comercial, digitalización aduanera y servicios de infraestructura remota. Para más información sobre Agility, visite www.agility.com [http://www.agility.com/] Twitter: twitter.com/agility [http://www.twitter.com/agility]LinkedIn: linkedin.com/company/agility [http://www.linkedin.com/company/agility]YouTube: youtube.com/user/agilitycorp [http://www.youtube.com/user/agilitycorp] Declaración prospectiva - Este comunicado incluye declaraciones prospectivas dentro del significado de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 que están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, como la posibilidad de resultados desfavorables de ensayos clínicos que implican Avigan® y la posibilidad de que no podamos completar uno o más ensayo en estos plazos actualmente previstos o en ninguno. Además, es posible que GRA y Dr. Reddy's puedan tomar una decisión estratégica para interrumpir el desarrollo de Avigan®. Como resultado, Avigan® podría no llegar a comercializarse con éxito nunca. Todas las declaraciones que no se refieren a hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse declaraciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los referidos en las declaraciones prospectivas. Estos y otros riesgos se describen en detalle en el Informe Anual de Dr. Reddy en Modelo 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Todas las declaraciones prospectivas se basan en la información actualmente disponible para GRA, y GRA no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas. CONTACTO: Sabrina Mundy, +44 (0) 7841 632863, [email protected] Sitio Web: https://www.agility.com/