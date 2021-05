COMUNICADO: Aya Gold & Silver continúa plan de cambios favorables (2)

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que constituyen información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables ("declaraciones prospectivas"), que refleja las expectativas de la administración con respecto a las oportunidades de crecimiento futuras de Aya y propsecciones empresariales los resultados de las operaciones (incluyendo el momento y el desarrollo de nuevos depósitos y el éxito de las actividades de exploración) y otras oportunidades. Siempre que sea posible, palabras como "planea", "espera", "no espera", "programado", "tendencias", "indicaciones", "potencial", "estimaciones", "predice", "anticipan", "establecer", "no anticipan", "creen", "pretenden", "capacidad para" y expresiones o declaraciones similares que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podría", "podrá", "sera", o es "probable" que suceda, ocurra o se logre, se han utilizado para identificar dicha información prospectiva. Las declaraciones prospectivas específicas en este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, declaraciones e información con respecto al potencial de exploración y desarrollo de Zgounder y la conversión de recursos minerales inferidos en recursos minerales medidos e indicados, oportunidades futuras para mejorar el desarrollo en Zgounder , y la preparación y presentación de los estudios de viabilidad aplicables en relación con los mismos. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa refleja las creencias actuales de la administración basadas en la información disponible actualmente para la administración y sobre la base de lo que la administración cree que son suposiciones razonables, Aya no puede estar segura de que los resultados reales sean consistentes con esa información prospectiva. Dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, opiniones y análisis realizados por la directiva a la luz de su experiencia, las condiciones actuales y sus expectativas de desarrollos futuros que la directiva cree que son razonables y relevantes, pero que pueden resultar incorrectos. Estos supuestos incluyen, entre otras cosas, el cierre y el momento del financiamiento, la capacidad de obtener las aprobaciones gubernamentales necesarias, la precisión de las reservas minerales y las estimaciones de recursos minerales (incluidas, entre otras, las estimaciones de tonelaje de mineral y grado de mineral), precio de la plata, tipos de cambio, costes de combustible y energía, condiciones económicas futuras, estimaciones futuras anticipadas del flujo de efectivo libre y cursos de acción. Aya le advierte que no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: los riesgos inherentes involucrados en la exploración y el desarrollo de propiedades minerales, incluidas las aprobaciones y permisos gubernamentales, los cambios en las condiciones económicas, los cambios en el precio mundial de la plata y otras entradas clave, los cambios en los planes de la mina (incluidos, entre otros, que el rendimiento y las recuperaciones se vean afectados por las características metalúrgicas) y otros factores, como retrasos en la ejecución del proyecto, muchos de los cuales están fuera del control de Aya, así como otros riesgos e incertidumbres que se describen con más detalle en el Formulario de información anual de 2020 de Aya con fecha del 31de marzo de 2021 y en otras presentaciones de Aya ante las autoridades reguladoras y de valores que están disponibles en SEDAR en www.sedar.com. Aya no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si cambian las suposiciones relacionadas con estos planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones. Nada en este documento debe interpretarse como una oferta de venta o una solicitud para comprar o vender valores de Aya. Todas las referencias a Aya incluyen sus subsidiarias a menos que el contexto requiera lo contrario.

Contacto: Benoit La Salle, FCPA FCA, presidente y consejero delegado, benoit.lasalle@ayagoldsilver.com; Alex Ball, vicepresidente, Desarrollo Corporativo y Relaciones Internacionales, alex.ball@ayagoldsilver.com