COMUNICADO: Ball planea construir una nueva planta de latas de aluminio cerca de Pilsen, Chequia, creando 200 empleos (2)

Declaraciones a futuroEste comunicado contiene declaraciones "a futuro" relacionadas con eventos futuros y el desempeño económico. Las palabras como "espera", "anticipa", "estima", "cree", "objetivos", "probable", "posiciona" y expresiones similares tienen por objetivo identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difirieran significativamente de aquellos expresos o implícitos. La empresa no asume obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otra causa. Los riesgos e incertidumbres claves están resumidos en presentaciones ante la Comisión de Valores, lo que incluye el Anexo 99 de nuestro formulario 10-K, disponibles en nuestro sitio web y en www.sec.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3046689-1&h=1271781592&u=http%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2F&a=www.sec.gov]. Factores adicionales que podrían afectar son: a) nuestros segmentos de empaquetado incluyen capacidad de producto, suministro y restricciones y fluctuaciones de la demanda, incluyendo debido a brotes de virus y enfermedades y las respuestas a los mismos; disponibilidad/coste de materias primas, equipamiento y logística; empaquetado competitivo, fijación del precio y sustitución; cambios en el clima y el tiempo; ajustes de huella y otros cambios de fabricación, incluyendo la puesta en marcha de nuevas plantas y líneas; el no alcanzar sinergias, mejoras de productividad o reducciones del coste; depósito obligatorio desfavorable o legislación del empaquetado; consolidación de clientes y proveedores; interrupciones de la cadena de suministro y energía; posibles retrasos y tarifas relacionados con la salida del Reino Unido de la UE; cambios en los grandes contratos de clientes o proveedores o una pérdida de un cliente o proveedor importante; inestabilidad política y sanciones; controles de moneda; cambios en el intercambio de divisas extranjeras o tasas fiscales; y tarifas, acciones comerciales y otras acciones gubernamentales, incluyendo restricciones comerciales y pedidos shelter-in-place en cualquier país o jurisdicción que afecte a los productos producidos por nosotros o de nuestra cadena de suministro, incluyendo materias primas importadas; b) nuestro segmento aeroespacial incluye financiación, autorización, disponibilidad y ganancias de contratos gubernamentales y comerciales; y retrasos, extensiones e incertidumbres técnicas que afectan a los contratos de segmento; c) la Compañía en su totalidad incluye los detallados arriba más: el alcance al que surgen las oportunidades relativas a la sostenibilidad y pueden capitalizarse; cambios en la alta directiva, sucesión y la capacidad de atraer y retener mano de obra cualificada; acción regulatoria o problemas como seguridad fiscal, medioambiental, de salud y espacio de trabajo, incluyendo las acciones de la FDA de EE.UU. y otras acciones o preocupaciones públicas que afectan a productos rellenos en nuestros contenedores, o químicos o sustancias utilizados en materias primas o en el proceso de fabricación; desarrollos tecnológicos e innovaciones; la capacidad de gestionar los ciberataques; litigios; huelgas; enfermedades; pandemias; cambios en los costes laborales; cuotas de retorno en activos de los planes de jubilación definidos de la Compañía; cambios en las pensiones; incertidumbres en torno a eventos geopolíticos y políticas gubernamentales en EE.UU. y en otros países, incluyendo políticas, pedidos y acciones relativas a la COVID-19, las elecciones al gobierno estadounidense, paquete(s) de incentivos, presupuesto, retenciones y límite de deuda; flujo de efectivo reducido; tasas de intereses que afectan a nuestra deuda; y sociedades conjuntas de éxito o no éxito, adquisiciones y desinversiones y sus efectos en nuestros resultados operativos y negocios en general.

