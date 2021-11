COMUNICADO: Barcelona lidera la adopción del humanismo tecnológico para abordar los retos de la digitalización

BARCELONA, España, 12 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Digital Future Society y el Ayuntamiento de Barcelona organizan conjuntamente la jornada "Humanism in the digital age: the urban contribution", este 15 de noviembre en Barcelona donde expertos y líderes de opinión evaluarán el impacto de la transformación digital en el entorno urbano, y debatirán cómo construir una transición digital más sostenible, equitativa e inclusiva que refuerce los Derechos Humanos en la era digital, colocando a las personas en el centro del despliegue tecnológico.

En las diversas sesiones de la jornada se analizarán y explorarán los principales retos de la transformación digital en ciudades, haciendo hincapié en dos bloques temáticos: ética e Inteligencia Artificial (IA) y derechos digitales. El programa cuenta con ponentes de primer nivel mundial.

El papel de las administraciones públicas frente a las brechas digitales será un punto destacado en la jornada. Se abordará la exclusión digital y explorará proyectos, iniciativas, y enfoques comunitarios con los CTO de Barcelona, Michael Donaldson, de Nueva York, John Paul Farmer, y el consultor de la UNU-EGOV, Morten Meyerhoff.

También se tratará de explorar soluciones a los desafíos fundamentales asociados con la IA. Por ejemplo, esta tecnología, cada vez más usada por parte de actores públicos y privados, no puede adoptarse sin considerar las consecuencias de discriminación de género o raza que puede perpetuar. En el panel que contará con Werner Stengg, de la Comisión Europea y Renata Ávila, CEO de Open Knowledge Foundation, se planteará su uso de forma ética y cómo trasladarlo a una regulación efectiva. En este ámbito, destaca también la conferencia de la directora ejecutiva de la Alianza de Internet Asequible, Sonia Jorge.

Sobre derechos digitales, el rol de las ciudades en la construcción de una transformación digital inclusiva, segura y responsable, cogerá especial relevancia en un panel moderado por la concejal de Barcelona, Laia Bonet, con representantes de administraciones locales como Delphine Jamet (Burdeos); Roos Vermeij (Rotterdam) yArnaud Ngatcha (París). Las tecnologías de reconocimiento facial y la responsabilidad que su uso conlleva centrarán otra de las sesiones destacadas de este bloque, moderada por Melissa Heikkilä, del Politico Europe, con la asesora senior de políticas en la Iniciativa de Derechos Digitales Europeos, Sarah Chander, el investigador de IA en Human Rights Watch,Amos Toh, y el eurodiputado y relator de la propuesta de reglamento sobre IA, Brando Benifei.

