COMUNICADO: BE OPEN Art anuncia el Artista del Año por los votos de los visitantes de la galería

LONDRES, 3 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art [http://art.beopenfuture.com/], una galería online diseñada por el grupo de expertos de BE OPEN de Elena Baturina, está feliz de anunciar su primer Artista del Año, seleccionado por la mayor votación entre las calificaciones mensuales.

Nuestras felicitaciones y el premio de 500 euros son para Theophilus Tetteh (NiiOdai) [http://art.beopenfuture.com/theophilus-tetteh/], un artista experimental y expresionista de Ghana.

Theophilus Tetteh, también conocido por su nombre de pincel Nii Odai, es de la ciudad de Accra, Ghana. Como pintor, trabaja en una variedad diversa de temas, que incluyen multitudes, arquitectura, paisajes, paisajes urbanos, retratos y escenas de aldeas de Ghana. Theophilus es miembro de la Asociación de Artistas Visuales de Ghana (GAVA).

El vídeo del día La serie “The Crown”, gran triunfadora de los Globos de Oro

Con el objetivo de mostrar jóvenes talentos, cada mes de 2020 BE OPEN Art invitó a los entusiastas del arte a elegir al mejor artista entre los expuestos en la galería online. El artista cuyas obras obtuvieron la mayoría de votos a lo largo del año fue nombrado el Artista del Año.

Para aparecer en la galería, BE OPEN Art selecciona artistas en una etapa temprana de su carrera que enfatizan la conciencia social, el significado filosófico y las soluciones estéticas para los males del mundo contemporáneo, como la desigualdad, la falta de diversidad, los problemas ambientales y el consumismo. En cierto modo, el proyecto ve su misión en la busca de los nuevos influencers en la escena artística, e invita a todos a contribuir a este proceso.

La fundadora de BE OPEN [http://beopenfuture.com/] Elena Baturina dijo: "Estamos encantados de ver el número de talentos emergentes notables de todo el mundo que BE OPEN Art se enorgullece de mostrar y celebrar. BE OPEN Art está diseñado para facilitarles la merecida atención y la oportunidad de tener su opinión en el arte y, por lo tanto, afectar a la vida de las personas que lo aprecian. También aprovechamos la oportunidad para aplaudir a todos los artistas destacados y agradecer a todos los que votaron durante el año".

BE OPEN Art es una galería online de arte contemporáneo creada por la fundación BE OPEN con la ambición de proporcionar a los artistas emergentes de todo el mundo la oportunidad de mostrar su trabajo al mundo de los profesionales del arte y un punto de partida para que se construyan conexiones entre los nuevos creadores y coleccionistas de hoy en día. BE OPEN Art acoge especialmente a autores que no tienen sus propios recursos, mecenazgo y oportunidades promocionales: graduados, artistas autodidactas, artistas con una formación desfavorecida.

CONTACTO: Comunicaciones y Oficina de Prensa de BE OPEN, Lilia Valieva,T.: 007 495 937 2362, [email protected]

Sitio Web: http://art.beopenfuture.com/