COMUNICADO: Beijing TV and Film International Screening:contar la historia de China al mundo

BEIJING, 26 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La 1ª China (Beijing) International Audiovisual Conference (CIAC) se celebró en Beijing del 19 al 22 de noviembre por la Beijing Municipal Bureau of Radio, Film and Television, bajo las directrices de la National Radio and Television Administration y el Beijing Municipal People's Government, siendo el Global Cloud Audiovisual Forum y la Launch Ceremony una parte clave.

https://mma.prnewswire.com/media/1342825/Beijing_TV_Screening.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1342825/Beijing_TV_Screening.jpg]

Centrándose en el tema de la conferencia "Lo audiovisual cambia la vida, la cultura lidera el futuro", el foro se centró en TellingChina's Story Well para promover de manera innovadora la comunicación internacional y fortalecer los diálogos multinivel y los intercambios culturales con otros países.

En el foro se organizaron eventos como Beijing TV and Film International Screening, The Beijing New Audiovisual Overseas Collaboration Alliance Launch Ceremony, The MOU Signing Ceremonies on International Film and TV Cooperation, y otras exposiciones audiovisuales, que muestran el último logro de películas de alta calidad y dramas televisivos de las principales productoras con sede en Beijing, y explorando las oportunidades de desarrollo y cooperación futuras en la industria audiovisual.

Embajadores, consejeros y funcionarios de embajadas de Europa, África, Oriente Medio y otros países y regiones de China, así como representantes de diversos medios de comunicación, organizaciones audiovisuales y empresas asistieron al foro.

Yang Shuo, Secretario y Director General de la Beijing Municipal Bureau of Radio, Film and Television pronunció un discurso.

Dijo que Beijing, como centro político y cultural de China, y centro de planificación creativa, producción, promoción, distribución y comunicación del cine y la televisión chinos, tiene la responsabilidad y la obligación de construir una plataforma pragmática y eficaz para el intercambio audiovisual internacional basada en la cooperación internacional.

China Film and TV Conference es un proyecto anual de alto nivel para la exportación cultural de China, iniciado por la Beijing Municipal Bureau of Radio, Film and Television en 2014. Más de 300 dramas y películas de televisión chinas, incluyendo Beijing Youth, From Chung Kuo to China, Let's Get Married, y The Longest Day In Chang'an han sido introducidos en más de 30 países y regiones incluyendo el Reino Unido, Rusia, Grecia, Colombia, Brasil y Argentina desde entonces. En conjunto con la conferencia se celebraron otros eventos como seminarios de negocios y visitas a prestigiosas organizaciones audiovisuales.

Integrado en la China International Audiovisual Conference de este año, la China Film and TV Conference se celebró en la forma de Beijing TV and Film International Screening. También fue online en Europa, África y Oriente Medio fuera de China.

