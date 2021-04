COMUNICADO: Belkin International se compromete a conseguir en 2025 la neutralidad del carbono

En sus operaciones comerciales ya ha conseguido reducir en un 50 % la emisión de gases de efecto invernadero y utilizar energías renovables en un 25 % de su consumo total.

LOS ÁNGELES, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Belkin International, fabricante líder a nivel internacional de electrónica de consumo y productos de IoT (Internet of Things), anunció hoy sus planes para alcanzar en 2025 la neutralidad plena del carbón con respecto a las emisiones de alcance 2. Al tiempo que satisface con éxito los parámetros de sostenibilidad que se fijó para 2020 Belkin apunta todavía más alto para hacer converger sus metas corporativas para 2025 con muchos de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: acción por el clima, producción y consumo responsable y paz, justicia e instituciones sólidas. La organización responde así a la llamada urgente de las Naciones Unidas para que todos los países actúen de forma coordinada a nivel global.

«Aunque nos enorgullecemos de lo que hemos conseguido en términos de sostenibilidad en las pasadas cuatro décadas nuestra mirada está siempre puesta en el futuro, fijando nuevas metas y trabajando duro para elevar nuestros estándares», dijo Steve Malony, director general (CEO) de Belkin International. «Nuestra organización la forman personas que desean dejar un planeta mejor para nuestros hijos y las futuras generaciones. Seguimos creyendo fervorosamente en nuestro compromiso con la economía circular y la neutralidad del carbón. Ahora más que nunca queremos reiterar nuestra promesa de apoyo el Acuerdo de París.»

Logros medioambientales de Belkin hasta la fecha:

Reciclaje de 22 667 toneladas de dispositivos eléctricos y electrónicos, así como de 8988 toneladas de material de empaquetados para reducir a mayor escala nuestra huella de carbono.

Créditos de energía renovable de un parque eólico para compensar el 100 % del consumo energético de sus almacenes en los EE. UU. Además, estamos haciendo esfuerzos para mejorar los procesos de suministro y uso de materiales para asegurar que todas las operaciones se realizan de una manera ética y eficiente.

Reducción del plástico en los empaquetados de productos: en un 90 % en la línea de cables, un 48 % en la línea de bases de carga inalámbrica y en un 81 % en la de los soportes de carga inalámbrica.

Objetivos de sostenibilidad de Belkin para 2025:

Acción por el clima (objetivo 13 de la ONU): Belkin se compromete a tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y su impacto.

Belkin firmó la declaración America is All In para reafirmar su compromiso con el Acuerdo de París.

Belkin conseguirá en 2025 la neutralidad completa del carbón para emisiones de alcance 2.

Igualmente, Belkin trabajará para lograr la neutralidad del carbón para emisiones de alcance 1 y 3.

Empaquetado y desechos electrónicos (objetivo 12 de la ONU): Belkin se compromete a garantizar unos patrones de consumo y producción sostenibles.

Belkin se marca como meta para 2025 el conseguir la reducción en un 25 % de los empaquetados de plástico de un solo uso (tomando como referencia los parámetros de 2019).

En lo que respecta a sus empaquetados para tiendas Belkin realizará la transición para utilizar papel con certificación FSC.

En aquellos empaquetados donde no sea factible reemplazar el plástico por otro material Belkin utilizará un 30 % de material reciclado.

Belkin reconoce y acepta el objetivo de la UE para transformar la economía en una más circular. Asimismo, estudiará maneras para reducir el peso de su huella ambiental de desechos electrónicos (en lo que se refiere a la disminución del plástico y el reciclaje de materiales).

Belkin integrará en sus productos materiales reciclados que ha sido validados para progresar hacia una economía circular, dando prioridad a materiales clave como el cobre y el estaño.

Derechos humanos (objetivo 16 de la ONU): Belkin se esforzará en promover una sociedad más justa, pacífica y abierta.

La empresa matriz de Belkin es una de las organizaciones fundadoras de la RBA y ha adoptado e implementado sus estándares en sus políticas y procesos internos.

Todos los proveedores de Belkin deben cumplir con nuestro código de conducta para proveedores.

Todos los proveedores de Belkin deben completar cada dos años una auditoría social.

En su informe de sostenibilidad de 2020 Belkin explica su plan de 5 años para cumplir con sus objetivos de sostenibilidad en materia de cambio climático, empaquetado, desechos electrónicos, gestión y proceso de generación de informes.

Para sustentar estos esfuerzos Belkin ha establecido su primer comité de sostenibilidad, formado por personalidades de alto nivel dentro de la organización muy comprometidas con el medio ambiente. Su función será la de garantizar que la empresa cumple con sus exigentes objetivos medioambientales. Malony es el patrocinador ejecutivo de este comité.

Sobre Belkin

Belkin es uno de los fabricantes punteros del mercado de accesorios, ofreciendo al usuario soluciones de carga, protección, productividad, conectividad, audio y seguridad para un amplio abanico de dispositivos electrónicos y entornos empresariales. Diseñados en el Sur de California y vendidos en más de 50 países en todo el mundo los productos de Belkin usan la tecnología para empoderar a los usuarios en casa, el trabajo o allí donde sus vidas los lleven. En 2018 Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) se fusionó con Foxconn Interconnect Technology con el objetivo de elevar su influencia en el mercado global. Su inspiración para crear productos permanece firmemente sustentada en las personas y en el planeta en el que vivimos.

